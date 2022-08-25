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Тайвань планирует рекордно увеличить оборонный бюджет - РИА Новости, 25.08.2022
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Тайвань планирует рекордно увеличить оборонный бюджет
Тайвань планирует рекордно увеличить оборонный бюджет - РИА Новости, 25.08.2022
Тайвань планирует рекордно увеличить оборонный бюджет
Правительство Тайваня в четверг на фоне сохраняющейся напряженности вокруг острова представило проект оборонного бюджета на следующий год, который... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T09:06
2022-08-25T09:06
в мире
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цай инвэнь
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ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Правительство Тайваня в четверг на фоне сохраняющейся напряженности вокруг острова представило проект оборонного бюджета на следующий год, который предусматривает увеличение военных расходов до рекордных 586,3 миллиарда тайваньских долларов (19,4 миллиарда долларов), сообщает Центральное информационное агентство острова.Правительство острова предлагает в годовом выражении увеличить военные расходы на 71,6 миллиарда тайваньских долларов (2,37 миллиарда долларов), или на 13,9%.Проект в том числе предусматривает выделение 108,3 миллиарда тайваньских долларов (3,6 миллиарда долларов) на истребители и другую технику.Военный бюджет острова, в случае одобрения его парламентом острова, станет рекордным на фоне усилившейся в последние месяцы напряженности в Тайваньском проливе.Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на протяжении последних лет постоянно заявляет о необходимости повышения обороноспособности острова и увеличения оборонного бюджета. Но даже несмотря на рекордный рост, оборонный бюджет Тайваня все равно в более чем 10 раз меньше военных расходов материкового Китая. Так, согласно бюджету на 2022 год, Китай намерен увеличить военные расходы на 7,1% и довести военный бюджет до 1,45 триллиона юаней (229,5 миллиарда долларов).Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
https://ria.ru/20220824/tayvan-1811883808.html
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в мире, тайвань, китай, сша, цай инвэнь, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, Китай, США, Цай Инвэнь, Нэнси Пелоси
09:06 25.08.2022
 
Тайвань планирует рекордно увеличить оборонный бюджет

Тайвань планирует рекордно увеличить оборонный бюджет на фоне напряженности вокруг острова

© AP Photo / Taiwan Presidential Office/Shioro LeeЛичный состав ВМС Тайваня на военном корабле во время ежегодных учений "Хань Куанг"
Личный состав ВМС Тайваня на военном корабле во время ежегодных учений Хань Куанг - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Office/Shioro Lee
Личный состав ВМС Тайваня на военном корабле во время ежегодных учений "Хань Куанг". Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Правительство Тайваня в четверг на фоне сохраняющейся напряженности вокруг острова представило проект оборонного бюджета на следующий год, который предусматривает увеличение военных расходов до рекордных 586,3 миллиарда тайваньских долларов (19,4 миллиарда долларов), сообщает Центральное информационное агентство острова.
Правительство острова предлагает в годовом выражении увеличить военные расходы на 71,6 миллиарда тайваньских долларов (2,37 миллиарда долларов), или на 13,9%.
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Проект в том числе предусматривает выделение 108,3 миллиарда тайваньских долларов (3,6 миллиарда долларов) на истребители и другую технику.
Военный бюджет острова, в случае одобрения его парламентом острова, станет рекордным на фоне усилившейся в последние месяцы напряженности в Тайваньском проливе.
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на протяжении последних лет постоянно заявляет о необходимости повышения обороноспособности острова и увеличения оборонного бюджета. Но даже несмотря на рекордный рост, оборонный бюджет Тайваня все равно в более чем 10 раз меньше военных расходов материкового Китая. Так, согласно бюджету на 2022 год, Китай намерен увеличить военные расходы на 7,1% и довести военный бюджет до 1,45 триллиона юаней (229,5 миллиарда долларов).
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
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В миреТайваньКитайСШАЦай ИнвэньНэнси Пелоси
 
 
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