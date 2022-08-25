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Умер актер из сериала "Беверли Хиллз, 90210" Джо Тата - РИА Новости, 25.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220825/tata-1812200344.html
Умер актер из сериала "Беверли Хиллз, 90210" Джо Тата
Умер актер из сериала "Беверли Хиллз, 90210" Джо Тата - РИА Новости, 25.08.2022
Умер актер из сериала "Беверли Хиллз, 90210" Джо Тата
Американский актер Джо Тата, снимавшийся в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", скончался на 86-м году жизни, сообщил его коллега по сериалу Иан Эндрю Зиринг. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T22:51
2022-08-25T23:05
культура
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Американский актер Джо Тата, снимавшийся в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", скончался на 86-м году жизни, сообщил его коллега по сериалу Иан Эндрю Зиринг."За последние несколько месяцев мы потеряли Джессику Кляйн, одного из самых преуспевающих сценаристов и продюсеров 90210, Дениз Дауз, сыгравшую миссис Тизли. А теперь я с большой грустью сообщаю, что скончался Джо И. Тата", - написал Зиринг в Instagram* (признана в России экстремистской и запрещена).Как отмечает издание Deadline со ссылкой на дочь Таты, в 2018 году у актера диагностировали болезнь Альцгеймера.Тата известен своей ролью Нэтта Буссиччио в сериале "Беверли Хиллз, 90210". Актер снимался в таких сериалах, как "Бэтмен" и "Таинственные девушки".*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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353
60
353
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Культура
22:51 25.08.2022 (обновлено: 23:05 25.08.2022)
 
Умер актер из сериала "Беверли Хиллз, 90210" Джо Тата

Американский актер из сериала "Беверли Хиллз, 90210" Джо Тата умер на 86-м году жизни

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Американский актер Джо Тата, снимавшийся в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", скончался на 86-м году жизни, сообщил его коллега по сериалу Иан Эндрю Зиринг.
"За последние несколько месяцев мы потеряли Джессику Кляйн, одного из самых преуспевающих сценаристов и продюсеров 90210, Дениз Дауз, сыгравшую миссис Тизли. А теперь я с большой грустью сообщаю, что скончался Джо И. Тата", - написал Зиринг в Instagram* (признана в России экстремистской и запрещена).
Как отмечает издание Deadline со ссылкой на дочь Таты, в 2018 году у актера диагностировали болезнь Альцгеймера.
Тата известен своей ролью Нэтта Буссиччио в сериале "Беверли Хиллз, 90210". Актер снимался в таких сериалах, как "Бэтмен" и "Таинственные девушки".
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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