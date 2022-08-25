https://ria.ru/20220825/tata-1812200344.html

Умер актер из сериала "Беверли Хиллз, 90210" Джо Тата

Умер актер из сериала "Беверли Хиллз, 90210" Джо Тата - РИА Новости, 25.08.2022

Умер актер из сериала "Беверли Хиллз, 90210" Джо Тата

Американский актер Джо Тата, снимавшийся в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", скончался на 86-м году жизни, сообщил его коллега по сериалу Иан Эндрю Зиринг. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T22:51

2022-08-25T22:51

2022-08-25T23:05

культура

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Американский актер Джо Тата, снимавшийся в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", скончался на 86-м году жизни, сообщил его коллега по сериалу Иан Эндрю Зиринг."За последние несколько месяцев мы потеряли Джессику Кляйн, одного из самых преуспевающих сценаристов и продюсеров 90210, Дениз Дауз, сыгравшую миссис Тизли. А теперь я с большой грустью сообщаю, что скончался Джо И. Тата", - написал Зиринг в Instagram* (признана в России экстремистской и запрещена).Как отмечает издание Deadline со ссылкой на дочь Таты, в 2018 году у актера диагностировали болезнь Альцгеймера.Тата известен своей ролью Нэтта Буссиччио в сериале "Беверли Хиллз, 90210". Актер снимался в таких сериалах, как "Бэтмен" и "Таинственные девушки".*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова