https://ria.ru/20220825/tanker-1812017743.html

Власти Малайзии отпустили задержанный российский танкер "Приморье"

Власти Малайзии отпустили задержанный российский танкер "Приморье" - РИА Новости, 25.08.2022

Власти Малайзии отпустили задержанный российский танкер "Приморье"

Портовые власти Малайзии отпустили российский танкер "Приморье", задержанный ранее в водах этого государства за нарушение регламента стоянки, сообщил РИА... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:04

2022-08-25T11:04

2022-08-25T12:15

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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. Портовые власти Малайзии отпустили российский танкер "Приморье", задержанный ранее в водах этого государства за нарушение регламента стоянки, сообщил РИА Новости представитель судовладельца ООО "Наяда".Ранее он рассказывал агентству, что судно следовало из Сингапура в Малайзию и по пути встало на якорь в экономических водах Малайзии в ожидании дальнейшего распоряжения судовладельца. Пограничные власти 21 августа прибыли для проверки и задержали "Приморье" в связи с тем, что судовой агент нарушил малайзийские нормативные регламенты, отмечали в "Наяде". Все члены экипажа без ограничений находились на борту в ожидании получения судном свободной практики."Вопрос закрыт. В планах танкер до конца дня должен выйти и продолжить работу. Несколько погода изменилась, штормит, поэтому по погоде. Вопрос со штрафом решается, но судно выпущено", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220702/tanker-1799785251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, малайзия, сингапур