https://ria.ru/20220825/tanker-1812017743.html
Власти Малайзии отпустили задержанный российский танкер "Приморье"
Власти Малайзии отпустили задержанный российский танкер "Приморье" - РИА Новости, 25.08.2022
Власти Малайзии отпустили задержанный российский танкер "Приморье"
Портовые власти Малайзии отпустили российский танкер "Приморье", задержанный ранее в водах этого государства за нарушение регламента стоянки, сообщил РИА... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:04
2022-08-25T11:04
2022-08-25T12:15
в мире
малайзия
сингапур
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757539471_0:356:1920:1436_1920x0_80_0_0_42b796a564af188e238220ba587b68ba.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. Портовые власти Малайзии отпустили российский танкер "Приморье", задержанный ранее в водах этого государства за нарушение регламента стоянки, сообщил РИА Новости представитель судовладельца ООО "Наяда".Ранее он рассказывал агентству, что судно следовало из Сингапура в Малайзию и по пути встало на якорь в экономических водах Малайзии в ожидании дальнейшего распоряжения судовладельца. Пограничные власти 21 августа прибыли для проверки и задержали "Приморье" в связи с тем, что судовой агент нарушил малайзийские нормативные регламенты, отмечали в "Наяде". Все члены экипажа без ограничений находились на борту в ожидании получения судном свободной практики."Вопрос закрыт. В планах танкер до конца дня должен выйти и продолжить работу. Несколько погода изменилась, штормит, поэтому по погоде. Вопрос со штрафом решается, но судно выпущено", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220702/tanker-1799785251.html
малайзия
сингапур
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757539471_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_927136f0eda1047a62b72bbd1c5341b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, малайзия, сингапур
В мире, Малайзия, Сингапур
11:04 25.08.2022 (обновлено: 12:15 25.08.2022)
Власти Малайзии отпустили задержанный российский танкер "Приморье"
Российский танкер "Приморье", задержанный в Малайзии, отпустили