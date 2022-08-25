https://ria.ru/20220825/tadzhikistan-1812103105.html

Таджикистан снова ввел антиковидные ограничения на границе

Таджикистан снова ввел антиковидные ограничения на границе - РИА Новости, 25.08.2022

Таджикистан снова ввел антиковидные ограничения на границе

Таджикистан вернул коронавирусные ограничения на воздушной и сухопутной границах, сообщили РИА Новости в Агентстве гражданской авиации страны. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:01

2022-08-25T17:01

2022-08-25T17:01

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ДУШАНБЕ, 25 авг — РИА Новости. Таджикистан вернул коронавирусные ограничения на воздушной и сухопутной границах, сообщили РИА Новости в Агентстве гражданской авиации страны."По прибытии всем необходимо предъявить результаты ПЦР-теста или сертификат о вакцинации против COVID-19 (российские "Спутник V" и "Спутник Лайт" в стране одобрены, — прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.По его словам, эти меры введены республиканским штабом в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом в других государствах."На границе республики прибывшим уже начали измерять температуру. Тех, у кого она повышена, просят сделать ПЦР-тест",— добавили в Агентстве гражданской авиации.По официальным данным министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана, с февраля текущего года в стране не зафиксировано ни одного заболевшего COVID-19, при этом около 90 процентов местных жителей в возрасте от 18 лет прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

в мире, таджикистан, коронавирус covid-19, пцр-тест, аэропорт, новости - туризм, туризм, туристы, сертификат о вакцинации