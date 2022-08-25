https://ria.ru/20220825/svo-1811980423.html

Луганские разведчики уничтожили украинский дот под Соледаром

Луганские разведчики уничтожили украинский дот под Соледаром - РИА Новости, 25.08.2022

Луганские разведчики уничтожили украинский дот под Соледаром

Луганские разведчики уничтожили долговременную огневую точку (дот) ВСУ по Соледаром, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T03:31

2022-08-25T03:31

2022-08-25T06:25

специальная военная операция на украине

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соледар

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СОЛЕДАР (ДНР), 25 авг — РИА Новости. Луганские разведчики уничтожили долговременную огневую точку (дот) ВСУ по Соледаром, сообщил корреспондент РИА Новости."Наблюдаем противника в количестве десяти человек. Будем работать артиллерией. Применяем БПЛА "мавики" (гражданские дроны-квадракоптеры. — Прим. ред.). В данный момент наводимся", — рассказал разведчик перед началом корректировки огня артиллерии по доту украинских военных.После того как луганские бойцы успешно поразили цель, ВСУ начали отвечать огнем, пытаясь вычислить местонахождение разведгруппы.После выполнения задачи по корректировке группа сменила позицию и выпустила по доту несколько ракет из противотанковых управляемых ракет."С ПТУР производится максимум два-три выстрела с одной позиции, потом меняем позиции, так как могут накрыть минометом, артиллерией, "Градом", может работать снайпер. Поражаем легкобронированную, бронированную технику противника, джипы, танки, доты", — рассказал один из разведчиков.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811798297.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

соледар

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