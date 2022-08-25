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Луганские разведчики уничтожили украинский дот под Соледаром - РИА Новости, 25.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/svo-1811980423.html
Луганские разведчики уничтожили украинский дот под Соледаром
Луганские разведчики уничтожили украинский дот под Соледаром - РИА Новости, 25.08.2022
Луганские разведчики уничтожили украинский дот под Соледаром
Луганские разведчики уничтожили долговременную огневую точку (дот) ВСУ по Соледаром, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T03:31
2022-08-25T06:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
соледар
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СОЛЕДАР (ДНР), 25 авг — РИА Новости. Луганские разведчики уничтожили долговременную огневую точку (дот) ВСУ по Соледаром, сообщил корреспондент РИА Новости."Наблюдаем противника в количестве десяти человек. Будем работать артиллерией. Применяем БПЛА "мавики" (гражданские дроны-квадракоптеры. — Прим. ред.). В данный момент наводимся", — рассказал разведчик перед началом корректировки огня артиллерии по доту украинских военных.После того как луганские бойцы успешно поразили цель, ВСУ начали отвечать огнем, пытаясь вычислить местонахождение разведгруппы.После выполнения задачи по корректировке группа сменила позицию и выпустила по доту несколько ракет из противотанковых управляемых ракет."С ПТУР производится максимум два-три выстрела с одной позиции, потом меняем позиции, так как могут накрыть минометом, артиллерией, "Градом", может работать снайпер. Поражаем легкобронированную, бронированную технику противника, джипы, танки, доты", — рассказал один из разведчиков.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220824/donbass-1811798297.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, соледар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Соледар
03:31 25.08.2022 (обновлено: 06:25 25.08.2022)
 
Луганские разведчики уничтожили украинский дот под Соледаром

Луганские разведчики уничтожили украинский дот под Соледаром в ДНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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СОЛЕДАР (ДНР), 25 авг — РИА Новости. Луганские разведчики уничтожили долговременную огневую точку (дот) ВСУ по Соледаром, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Наблюдаем противника в количестве десяти человек. Будем работать артиллерией. Применяем БПЛА "мавики" (гражданские дроны-квадракоптеры. — Прим. ред.). В данный момент наводимся", — рассказал разведчик перед началом корректировки огня артиллерии по доту украинских военных.
После того как луганские бойцы успешно поразили цель, ВСУ начали отвечать огнем, пытаясь вычислить местонахождение разведгруппы.
"Они прощупывают высотки, откуда можно вести огонь, наблюдать… Аккуратно, был блик в зеленке… Кто-то на нас смотрит", — прокомментировал разведчик обстановку после разрыва нескольких украинских снарядов.
После выполнения задачи по корректировке группа сменила позицию и выпустила по доту несколько ракет из противотанковых управляемых ракет.
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"С ПТУР производится максимум два-три выстрела с одной позиции, потом меняем позиции, так как могут накрыть минометом, артиллерией, "Градом", может работать снайпер. Поражаем легкобронированную, бронированную технику противника, джипы, танки, доты", — рассказал один из разведчиков.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСоледар
 
 
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