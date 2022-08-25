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В Германии раскрыли "горькую правду" о судьбе Украины - РИА Новости, 25.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/sudba-1811977589.html
В Германии раскрыли "горькую правду" о судьбе Украины
В Германии раскрыли "горькую правду" о судьбе Украины - РИА Новости, 25.08.2022
В Германии раскрыли "горькую правду" о судьбе Украины
Украине следует принять "горькую правду" о потере Донбасса в ближайшее время и бесперспективности попыток контрнаступления на Херсон, написал обозреватель... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T01:40
2022-08-25T10:24
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
донбасс
киев
вооруженные силы украины
в мире
германия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украине следует принять "горькую правду" о потере Донбасса в ближайшее время и бесперспективности попыток контрнаступления на Херсон, написал обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц.По его мнению, после шести месяцев боевых действий дела у Киева "идут не очень хорошо".Автор статьи предположил, что предстоящая зима сулит Украине проблемы с продовольствием и энергоснабжением.В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область. Как ранее заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, действия ВСУ обернутся невосполнимыми потерями, попытка захвата региона получит сокрушительный отпор и захлебнется.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220825/krym-1811975938.html
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владимир путин, украина, донбасс, киев, вооруженные силы украины, в мире, германия, херсон, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Донбасс, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире, Германия, Херсон, Россия
01:40 25.08.2022 (обновлено: 10:24 25.08.2022)
 
В Германии раскрыли "горькую правду" о судьбе Украины

Welt: Киеву пора принять горькую правду о потере Донбасса и бессмысленности атак на Херсон

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украине следует принять "горькую правду" о потере Донбасса в ближайшее время и бесперспективности попыток контрнаступления на Херсон, написал обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц.
По его мнению, после шести месяцев боевых действий дела у Киева "идут не очень хорошо".
"Украина вот-вот потеряет Донбасс на востоке. Большая часть юга уже в руках России. Сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем", — отметил Шильц.
Автор статьи предположил, что предстоящая зима сулит Украине проблемы с продовольствием и энергоснабжением.

"Объявленное Киевом в конце мая контрнаступление в районе Херсона — что было бы крайне важно для того, чтобы в будущем не допустить потери Одессы и сохранить выход к Черному морю, — не состоится, поскольку ВСУ сейчас не в состоянии это сделать. Осознавать это горько", — говорится в публикации.

В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область. Как ранее заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, действия ВСУ обернутся невосполнимыми потерями, попытка захвата региона получит сокрушительный отпор и захлебнется.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаДонбассКиевВооруженные силы УкраиныВ миреГерманияХерсонРоссия
 
 
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