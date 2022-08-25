https://ria.ru/20220825/sudba-1811977589.html

В Германии раскрыли "горькую правду" о судьбе Украины

В Германии раскрыли "горькую правду" о судьбе Украины - РИА Новости, 25.08.2022

В Германии раскрыли "горькую правду" о судьбе Украины

Украине следует принять "горькую правду" о потере Донбасса в ближайшее время и бесперспективности попыток контрнаступления на Херсон, написал обозреватель... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T01:40

2022-08-25T01:40

2022-08-25T10:24

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

донбасс

киев

вооруженные силы украины

в мире

германия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украине следует принять "горькую правду" о потере Донбасса в ближайшее время и бесперспективности попыток контрнаступления на Херсон, написал обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц.По его мнению, после шести месяцев боевых действий дела у Киева "идут не очень хорошо".Автор статьи предположил, что предстоящая зима сулит Украине проблемы с продовольствием и энергоснабжением.В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область. Как ранее заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, действия ВСУ обернутся невосполнимыми потерями, попытка захвата региона получит сокрушительный отпор и захлебнется.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220825/krym-1811975938.html

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владимир путин, украина, донбасс, киев, вооруженные силы украины, в мире, германия, херсон, россия