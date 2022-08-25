01:40 25.08.2022 (обновлено: 10:24 25.08.2022)
В Германии раскрыли "горькую правду" о судьбе Украины
Welt: Киеву пора принять горькую правду о потере Донбасса и бессмысленности атак на Херсон
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украине следует принять "горькую правду" о потере Донбасса в ближайшее время и бесперспективности попыток контрнаступления на Херсон, написал обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц.
По его мнению, после шести месяцев боевых действий дела у Киева "идут не очень хорошо".
"Украина вот-вот потеряет Донбасс на востоке. Большая часть юга уже в руках России. Сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем", — отметил Шильц.
Автор статьи предположил, что предстоящая зима сулит Украине проблемы с продовольствием и энергоснабжением.
"Объявленное Киевом в конце мая контрнаступление в районе Херсона — что было бы крайне важно для того, чтобы в будущем не допустить потери Одессы и сохранить выход к Черному морю, — не состоится, поскольку ВСУ сейчас не в состоянии это сделать. Осознавать это горько", — говорится в публикации.
В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область. Как ранее заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, действия ВСУ обернутся невосполнимыми потерями, попытка захвата региона получит сокрушительный отпор и захлебнется.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.