https://ria.ru/20220825/sud-1812025570.html
Евгения Ройзмана привезли в суд
Евгения Ройзмана привезли в суд - РИА Новости, 25.08.2022
Евгения Ройзмана привезли в суд
Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана, подозреваемого в дискредитации ВС РФ, привезли в Верх-Исетский районный суд, где ему будет избрана мера... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:31
2022-08-25T11:31
2022-08-25T15:33
россия
евгений ройзман
вооруженные силы рф
украина
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812102855_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_24f82ddf4d7b8453c1b4e1775420f3d2.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана, подозреваемого в дискредитации ВС РФ, привезли в Верх-Исетский районный суд, где ему будет избрана мера пресечения, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее сообщили агенству в суде, следствие запросило для Ройзмана запрет определенных действий. Это относительно мягкая мера пресечения, чаще всего она сводится к запрету общаться с другими участниками уголовного судопроизводства, кроме следователя, выходить из дома в определенное время, уезжать из города и так далее.В среду правоохранительные органы провели обыски в квартире Ройзмана, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ. Позже он был задержан на 48 часов.Из квартиры правоохранители изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко.Как сообщала полиция, поводом для уголовного дела стало размещенное в интернете видео, "содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан".Согласно Уголовному кодексу, Ройзману по данной статье может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.Как альтернатива - штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.
https://ria.ru/20220825/royzman-1812024363.html
https://ria.ru/20220824/royzman-1811808842.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812102855_409:0:1849:1080_1920x0_80_0_0_bdeebc38c3ed5824ab3ca7e09e629b51.jpg
Ройзмана привезли в суд для выбора меры пресечения
Ройзмана привезли в суд для выбора меры пресечения
2022-08-25T11:31
true
PT0M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евгений ройзман, вооруженные силы рф, украина, происшествия
Россия, Евгений Ройзман, Вооруженные силы РФ, Украина, Происшествия
11:31 25.08.2022 (обновлено: 15:33 25.08.2022)
Евгения Ройзмана привезли в суд
Экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана привезли в суд
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана, подозреваемого в дискредитации ВС РФ, привезли в Верх-Исетский районный суд, где ему будет избрана мера пресечения, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщили агенству в суде, следствие запросило для Ройзмана запрет определенных действий. Это относительно мягкая мера пресечения, чаще всего она сводится к запрету общаться с другими участниками уголовного судопроизводства, кроме следователя, выходить из дома в определенное время, уезжать из города и так далее.
В среду правоохранительные органы провели обыски в квартире Ройзмана, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по части 1 статье 280.3 УК РФ
о дискредитации ВС РФ
. Позже он был задержан на 48 часов.
Из квартиры правоохранители изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко
.
Как сообщала полиция, поводом для уголовного дела стало размещенное в интернете видео, "содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан".
Согласно Уголовному кодексу, Ройзману по данной статье может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
Как альтернатива - штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.