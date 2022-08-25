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Евгения Ройзмана привезли в суд - РИА Новости, 25.08.2022
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Евгения Ройзмана привезли в суд
Евгения Ройзмана привезли в суд - РИА Новости, 25.08.2022
Евгения Ройзмана привезли в суд
Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана, подозреваемого в дискредитации ВС РФ, привезли в Верх-Исетский районный суд, где ему будет избрана мера... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:31
2022-08-25T15:33
россия
евгений ройзман
вооруженные силы рф
украина
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана, подозреваемого в дискредитации ВС РФ, привезли в Верх-Исетский районный суд, где ему будет избрана мера пресечения, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее сообщили агенству в суде, следствие запросило для Ройзмана запрет определенных действий. Это относительно мягкая мера пресечения, чаще всего она сводится к запрету общаться с другими участниками уголовного судопроизводства, кроме следователя, выходить из дома в определенное время, уезжать из города и так далее.В среду правоохранительные органы провели обыски в квартире Ройзмана, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ. Позже он был задержан на 48 часов.Из квартиры правоохранители изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко.Как сообщала полиция, поводом для уголовного дела стало размещенное в интернете видео, "содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан".Согласно Уголовному кодексу, Ройзману по данной статье может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.Как альтернатива - штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.
https://ria.ru/20220825/royzman-1812024363.html
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Ройзмана привезли в суд для выбора меры пресечения
Ройзмана привезли в суд для выбора меры пресечения
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россия, евгений ройзман, вооруженные силы рф, украина, происшествия
Россия, Евгений Ройзман, Вооруженные силы РФ, Украина, Происшествия
11:31 25.08.2022 (обновлено: 15:33 25.08.2022)
 
Евгения Ройзмана привезли в суд

Экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана привезли в суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана, подозреваемого в дискредитации ВС РФ, привезли в Верх-Исетский районный суд, где ему будет избрана мера пресечения, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщили агенству в суде, следствие запросило для Ройзмана запрет определенных действий. Это относительно мягкая мера пресечения, чаще всего она сводится к запрету общаться с другими участниками уголовного судопроизводства, кроме следователя, выходить из дома в определенное время, уезжать из города и так далее.
Евгений Ройзман - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
11:28
Следствие попросило избрать Ройзману запрет определенных действий
В среду правоохранительные органы провели обыски в квартире Ройзмана, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ. Позже он был задержан на 48 часов.
Из квартиры правоохранители изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко.
Как сообщала полиция, поводом для уголовного дела стало размещенное в интернете видео, "содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан".
Согласно Уголовному кодексу, Ройзману по данной статье может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
Как альтернатива - штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 13:28
Судебные разбирательства в отношении Евгения Ройзмана
 
РоссияЕвгений РойзманВооруженные силы РФУкраинаПроисшествия
 
 
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