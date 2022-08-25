https://ria.ru/20220825/sud-1812025570.html

Евгения Ройзмана привезли в суд

Евгения Ройзмана привезли в суд - РИА Новости, 25.08.2022

Евгения Ройзмана привезли в суд

Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана, подозреваемого в дискредитации ВС РФ, привезли в Верх-Исетский районный суд, где ему будет избрана мера... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:31

2022-08-25T11:31

2022-08-25T15:33

россия

евгений ройзман

вооруженные силы рф

украина

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана, подозреваемого в дискредитации ВС РФ, привезли в Верх-Исетский районный суд, где ему будет избрана мера пресечения, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее сообщили агенству в суде, следствие запросило для Ройзмана запрет определенных действий. Это относительно мягкая мера пресечения, чаще всего она сводится к запрету общаться с другими участниками уголовного судопроизводства, кроме следователя, выходить из дома в определенное время, уезжать из города и так далее.В среду правоохранительные органы провели обыски в квартире Ройзмана, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ. Позже он был задержан на 48 часов.Из квартиры правоохранители изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко.Как сообщала полиция, поводом для уголовного дела стало размещенное в интернете видео, "содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан".Согласно Уголовному кодексу, Ройзману по данной статье может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.Как альтернатива - штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.

https://ria.ru/20220825/royzman-1812024363.html

https://ria.ru/20220824/royzman-1811808842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ройзмана привезли в суд для выбора меры пресечения Ройзмана привезли в суд для выбора меры пресечения 2022-08-25T11:31 true PT0M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, евгений ройзман, вооруженные силы рф, украина, происшествия