https://ria.ru/20220825/studenty-1812027549.html
В Мьянме заявили о намерении отправлять студентов в новосибирские вузы
В Мьянме заявили о намерении отправлять студентов в новосибирские вузы - РИА Новости, 25.08.2022
В Мьянме заявили о намерении отправлять студентов в новосибирские вузы
Мьянма выразила заинтересованность в массовом обучении своих студентов в вузах Новосибирска на инженерных и IT-специальностях, власти российского региона... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:38
2022-08-25T11:38
2022-08-25T11:38
россия
мьянма
новосибирская область
новосибирск
андрей травников
сергей лавров
мин аун хлайн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737025865_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_6e50d8e1d9d27e6570a209372840ab10.jpg
НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Мьянма выразила заинтересованность в массовом обучении своих студентов в вузах Новосибирска на инженерных и IT-специальностях, власти российского региона поддержали запуск такой программы.В четверг губернатор Новосибирской области Андрей Травников на площадке международного форума "Технопром-2022" провел встречу с делегацией Мьянмы во главе с постоянным секретарем министерства науки и технологий Мьянмы доктором Сай Чжо Наинг Оо."Мьянма – страна, нуждающаяся в технологиях, технологическое развитие чрезвычайно важно для нас. Поэтому мы заинтересованы в расширении образовательных и научных связей с вашим регионом, в массовом обучении наших студентов в новосибирских вузах – особенно в сфере ИТ-технологий, биотехнологий, инженерных специальностей. Учитывая сегодняшнюю международную обстановку, Мьянма рассматривает Новосибирскую область как крайне благоприятный регион для своих студентов", - сказал представитель республики.Губернатор Травников поблагодарил делегацию Мьянмы за интерес к форуму "Технопром" и планы по расширению сотрудничества с Новосибирской областью."Мы готовы поддержать запуск программы обучения студентов из Республики Союз Мьянма в вузах Новосибирской области. Надо определить список конкретных специальностей, по которым требуется подготовка квалифицированных кадров", – пояснил он.В июне этого года состоялся визит в новосибирский Академгородок делегации Минобороны Мьянмы во главе с главнокомандующим вооруженными силами Республики Мьянма старшим генералом Мин Аун Хлайном – действующим фактическим лидером Мьянмы (председателем Государственного административного совета). В ходе визита представители республики обсудили с сибирскими учеными вопросы двустороннего сотрудничества в области медицины, биобезопасности, подготовки научных кадров.Ранее сообщалось, что 3 августа 2022 года лидер Мьянмы предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову открыть консульство страны в Новосибирске. Председатель Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с главой российского МИДа объяснил это намерением укрепить дипломатические связи.
https://ria.ru/20220803/myanma-1807025556.html
https://ria.ru/20220817/postavki-1810143691.html
https://ria.ru/20220817/neft-1810261043.html
россия
мьянма
новосибирская область
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737025865_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9cbbdfdf354eb2206f03b8e2dc86aa28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мьянма, новосибирская область, новосибирск, андрей травников, сергей лавров, мин аун хлайн
Россия, Мьянма, Новосибирская область, Новосибирск, Андрей Травников, Сергей Лавров, Мин Аун Хлайн
В Мьянме заявили о намерении отправлять студентов в новосибирские вузы
Мьянма выразила заинтересованность в массовом обучении студентов в новосибирских вузах
НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Мьянма выразила заинтересованность в массовом обучении своих студентов в вузах Новосибирска на инженерных и IT-специальностях, власти российского региона поддержали запуск такой программы.
В четверг губернатор Новосибирской области Андрей Травников
на площадке международного форума "Технопром-2022" провел встречу с делегацией Мьянмы
во главе с постоянным секретарем министерства науки и технологий Мьянмы доктором Сай Чжо Наинг Оо.
"Мьянма – страна, нуждающаяся в технологиях, технологическое развитие чрезвычайно важно для нас. Поэтому мы заинтересованы в расширении образовательных и научных связей с вашим регионом, в массовом обучении наших студентов в новосибирских вузах – особенно в сфере ИТ-технологий, биотехнологий, инженерных специальностей. Учитывая сегодняшнюю международную обстановку, Мьянма рассматривает Новосибирскую область как крайне благоприятный регион для своих студентов", - сказал представитель республики.
Губернатор Травников поблагодарил делегацию Мьянмы за интерес к форуму "Технопром" и планы по расширению сотрудничества с Новосибирской областью.
"Мы готовы поддержать запуск программы обучения студентов из Республики Союз Мьянма в вузах Новосибирской области. Надо определить список конкретных специальностей, по которым требуется подготовка квалифицированных кадров", – пояснил он.
В июне этого года состоялся визит в новосибирский Академгородок делегации Минобороны Мьянмы во главе с главнокомандующим вооруженными силами Республики Мьянма старшим генералом Мин Аун Хлайном
– действующим фактическим лидером Мьянмы (председателем Государственного административного совета). В ходе визита представители республики обсудили с сибирскими учеными вопросы двустороннего сотрудничества в области медицины, биобезопасности, подготовки научных кадров.
Ранее сообщалось, что 3 августа 2022 года лидер Мьянмы предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову
открыть консульство страны в Новосибирске
. Председатель Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с главой российского МИДа объяснил это намерением укрепить дипломатические связи.