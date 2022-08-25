https://ria.ru/20220825/studenty-1812027549.html

В Мьянме заявили о намерении отправлять студентов в новосибирские вузы

В Мьянме заявили о намерении отправлять студентов в новосибирские вузы - РИА Новости, 25.08.2022

В Мьянме заявили о намерении отправлять студентов в новосибирские вузы

Мьянма выразила заинтересованность в массовом обучении своих студентов в вузах Новосибирска на инженерных и IT-специальностях, власти российского региона... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:38

2022-08-25T11:38

2022-08-25T11:38

россия

мьянма

новосибирская область

новосибирск

андрей травников

сергей лавров

мин аун хлайн

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НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Мьянма выразила заинтересованность в массовом обучении своих студентов в вузах Новосибирска на инженерных и IT-специальностях, власти российского региона поддержали запуск такой программы.В четверг губернатор Новосибирской области Андрей Травников на площадке международного форума "Технопром-2022" провел встречу с делегацией Мьянмы во главе с постоянным секретарем министерства науки и технологий Мьянмы доктором Сай Чжо Наинг Оо."Мьянма – страна, нуждающаяся в технологиях, технологическое развитие чрезвычайно важно для нас. Поэтому мы заинтересованы в расширении образовательных и научных связей с вашим регионом, в массовом обучении наших студентов в новосибирских вузах – особенно в сфере ИТ-технологий, биотехнологий, инженерных специальностей. Учитывая сегодняшнюю международную обстановку, Мьянма рассматривает Новосибирскую область как крайне благоприятный регион для своих студентов", - сказал представитель республики.Губернатор Травников поблагодарил делегацию Мьянмы за интерес к форуму "Технопром" и планы по расширению сотрудничества с Новосибирской областью."Мы готовы поддержать запуск программы обучения студентов из Республики Союз Мьянма в вузах Новосибирской области. Надо определить список конкретных специальностей, по которым требуется подготовка квалифицированных кадров", – пояснил он.В июне этого года состоялся визит в новосибирский Академгородок делегации Минобороны Мьянмы во главе с главнокомандующим вооруженными силами Республики Мьянма старшим генералом Мин Аун Хлайном – действующим фактическим лидером Мьянмы (председателем Государственного административного совета). В ходе визита представители республики обсудили с сибирскими учеными вопросы двустороннего сотрудничества в области медицины, биобезопасности, подготовки научных кадров.Ранее сообщалось, что 3 августа 2022 года лидер Мьянмы предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову открыть консульство страны в Новосибирске. Председатель Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с главой российского МИДа объяснил это намерением укрепить дипломатические связи.

https://ria.ru/20220803/myanma-1807025556.html

https://ria.ru/20220817/postavki-1810143691.html

https://ria.ru/20220817/neft-1810261043.html

россия

мьянма

новосибирская область

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мьянма, новосибирская область, новосибирск, андрей травников, сергей лавров, мин аун хлайн