https://ria.ru/20220825/stambul-1812007044.html

Россияне вошли в список лидеров по числу туристов в Стамбуле

Россияне вошли в список лидеров по числу туристов в Стамбуле - РИА Новости, 25.08.2022

Россияне вошли в список лидеров по числу туристов в Стамбуле

Россияне заняли вторую строчку в списке посетивших Стамбул туристов, сообщило агентство Anadolu. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T10:52

2022-08-25T10:52

2022-08-25T10:52

туризм

новости - туризм

стамбул

россия

туризм

турция

туристы

турпоток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767731889_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_11839a1e92272a6328dfc25a5031eba8.jpg

АНКАРА, 25 авг — РИА Новости. Россияне заняли вторую строчку в списке посетивших Стамбул туристов, сообщило агентство Anadolu.По их данным, каждый третий гость, приезжающий в Турцию, посетил этот город. Больше всего отдыхающих — из Германии (142 077 человек). Далее следуют Россия (133 218) и США (97 355). Также в топ попали Иран, Саудовская Аравия и Великобритания."Число иностранных туристов, посетивших турецкий мегаполис за первые семь месяцев текущего года, достигло 8 514 806 человек. Непосредственно в июле турпоток вырос на 56 процентов — до 1 759 506 по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", — передает агентство.Уточняется, что в июле воздушным путем в Стамбул прибыло 1 730 679 путешественников, а морским — 28 827.

https://ria.ru/20220825/ostrova-1811803606.html

стамбул

россия

турция

сша

германия

великобритания

саудовская аравия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, стамбул, россия, туризм, турция, туристы, турпоток, сша, германия, великобритания, саудовская аравия, иран, аэропорт