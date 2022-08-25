https://ria.ru/20220825/stambul-1812007044.html
Россияне вошли в список лидеров по числу туристов в Стамбуле
Россияне вошли в список лидеров по числу туристов в Стамбуле - РИА Новости, 25.08.2022
Россияне вошли в список лидеров по числу туристов в Стамбуле
Россияне заняли вторую строчку в списке посетивших Стамбул туристов, сообщило агентство Anadolu. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T10:52
2022-08-25T10:52
2022-08-25T10:52
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АНКАРА, 25 авг — РИА Новости. Россияне заняли вторую строчку в списке посетивших Стамбул туристов, сообщило агентство Anadolu.По их данным, каждый третий гость, приезжающий в Турцию, посетил этот город. Больше всего отдыхающих — из Германии (142 077 человек). Далее следуют Россия (133 218) и США (97 355). Также в топ попали Иран, Саудовская Аравия и Великобритания."Число иностранных туристов, посетивших турецкий мегаполис за первые семь месяцев текущего года, достигло 8 514 806 человек. Непосредственно в июле турпоток вырос на 56 процентов — до 1 759 506 по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", — передает агентство.Уточняется, что в июле воздушным путем в Стамбул прибыло 1 730 679 путешественников, а морским — 28 827.
https://ria.ru/20220825/ostrova-1811803606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, стамбул, россия, туризм, турция, туристы, турпоток, сша, германия, великобритания, саудовская аравия, иран, аэропорт
Туризм, Новости - Туризм, Стамбул, Россия, Туризм, Турция, туристы, турпоток, США, Германия, Великобритания, Саудовская Аравия, Иран, Аэропорт
Россияне вошли в список лидеров по числу туристов в Стамбуле
СМИ: россияне заняли вторую строчку в списке посетивших Стамбул туристов
АНКАРА, 25 авг — РИА Новости. Россияне заняли вторую строчку в списке посетивших Стамбул туристов, сообщило агентство Anadolu.
По их данным, каждый третий гость, приезжающий в Турцию, посетил этот город. Больше всего отдыхающих — из Германии (142 077 человек). Далее следуют Россия (133 218) и США (97 355). Также в топ попали Иран, Саудовская Аравия и Великобритания.
"Число иностранных туристов, посетивших турецкий мегаполис за первые семь месяцев текущего года, достигло 8 514 806 человек. Непосредственно в июле турпоток вырос на 56 процентов — до 1 759 506 по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", — передает агентство.
Уточняется, что в июле воздушным путем в Стамбул прибыло 1 730 679 путешественников, а морским — 28 827.