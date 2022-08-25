https://ria.ru/20220825/ssha-1812174082.html

Ядерные возможности США выходят за рамки ДСНВ-3, заявил Белоусов

Ядерные возможности США выходят за рамки ДСНВ-3, заявил Белоусов - РИА Новости, 25.08.2022

Ядерные возможности США выходят за рамки ДСНВ-3, заявил Белоусов

США обладают большим числом средств для использования ядерного оружия, чем предписано ДСНВ-3, заявил замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T19:18

2022-08-25T19:18

2022-08-25T19:24

мария захарова

сша

россия

андрей белоусов

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ООН, 25 авг - РИА Новости. США обладают большим числом средств для использования ядерного оружия, чем предписано ДСНВ-3, заявил замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.Москва имеет претензии к Вашингтону по выполнению ДСНВ-3, в частности, по переоборудованию носителей, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это переоборудование осуществлено таким образом, что не позволяет России удостовериться в том, что эти средства утратили способность использоваться для применения ядерного оружия."Со стороны США было объявлено о том, что часть их стратегических бомбардировщиков, а также пусковых установок на стратегических подводных ракетоносцах была переоборудована и более не может использоваться для применения ядерных вооружений", - сказал Белоусов журналистам. Однако, по его словам, в контексте Договора о СНВ Россия это подтвердить пока не может."В результате США фактически обладают большим числом средств, предназначенных для использования ядерного оружия, чем предписано договором. Это превышение позволяет американской стороне в кратчайшие сроки нарастить потенциал стратегических ядерных сил примерно на 1,2 тысячи боезарядов", - подчеркнул дипломат.Ключевой для стратегической стабильности договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет.

https://ria.ru/20220824/oruzhie-1811607423.html

https://ria.ru/20220824/zakharova-1811717777.html

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мария захарова, сша, россия, андрей белоусов