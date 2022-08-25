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"Это безрассудство". Экономист пришел в ужас из-за указа Байдена - РИА Новости, 25.08.2022
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"Это безрассудство". Экономист пришел в ужас из-за указа Байдена
"Это безрассудство". Экономист пришел в ужас из-за указа Байдена - РИА Новости, 25.08.2022
"Это безрассудство". Экономист пришел в ужас из-за указа Байдена
Решение президента США Джо Байдена возобновить выплаты по студенческим кредитам скажется на росте инфляции в стране, написал в Twitter председатель Совета... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:56
2022-08-25T20:45
в мире
элизабет уоррен
сша
джо байден
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена возобновить выплаты по студенческим кредитам скажется на росте инфляции в стране, написал в Twitter председатель Совета экономических консультантов при Бараке Обаме Джейсон Фурман."Выливать примерно полтриллиона долларов бензина в уже полыхающий инфляционный пожар — безрассудство. &lt;…&gt; Нас ждут болезненные последствия, включая повышение платы за обучение в будущем, еще больше кредитов, ложные надежды на списание долгов и многое другое", — написал эксперт.В одной из публикаций, посвященных вопросу, Фурман ответил на слова сенатора Элизабет Уоррен, считающей, что инициатива главы Белого дома "облегчит жизнь десяткам миллионов американцев". Он согласился, что финансовая помощь от государства создаст стимул к развитию для молодых людей, но экономика не почувствует сильного эффекта."Все остальные будут расплачиваться за это либо более высокой инфляцией, либо более высокими налогами, либо более низкими пособиями в будущем. &lt;…&gt; Мне не кажется разумным, что президент совершил такой поступок, ни с кем не посоветовавшись", — заключил экономист.Накануне Байден объявил о возобновлении выплат по студенческим кредитам с января 2023 года и ряде поблажек для должников. Выплаты по кредитам, которые многие американцы вынуждены брать для оплаты высшего образования, были приостановлены на время пандемии коронавируса.Демократы в ходе предвыборной кампании 2020 года обещали облегчить жизнь американцев, простив студенческие долги, но обещание оказалось невыполнимым. Согласно опубликованному Байденом плану, полностью долг не будет прощен никому, однако скидка в десять тысяч долларов обещана тем, кто взял кредит на оплату обучения и чей доход семьи не превышает 125 тысяч долларов. Если кредит был получен по государственной программе для малоимущих и доход не превышает все тех же 125 тысяч долларов в год, скидка составит 20 тысяч долларов.По данным на конец июля текущего года, общий объем долга американцев по студенческому кредиту превышает 1,7 миллиарда долларов. Более 43 миллионов американцев получили выплаты через государственное кредитование, а средний заем на получение степени бакалавра в государственном учебном заведении составляет около 32 тысяч долларов.
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в мире, элизабет уоррен, сша, джо байден
В мире, Элизабет Уоррен, США, Джо Байден
18:56 25.08.2022 (обновлено: 20:45 25.08.2022)
 
"Это безрассудство". Экономист пришел в ужас из-за указа Байдена

Экономист Фурман: указ Байдена выплатить студенческие кредиты навредит экономике

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена возобновить выплаты по студенческим кредитам скажется на росте инфляции в стране, написал в Twitter председатель Совета экономических консультантов при Бараке Обаме Джейсон Фурман.
"Выливать примерно полтриллиона долларов бензина в уже полыхающий инфляционный пожар — безрассудство. <…> Нас ждут болезненные последствия, включая повышение платы за обучение в будущем, еще больше кредитов, ложные надежды на списание долгов и многое другое", — написал эксперт.
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В одной из публикаций, посвященных вопросу, Фурман ответил на слова сенатора Элизабет Уоррен, считающей, что инициатива главы Белого дома "облегчит жизнь десяткам миллионов американцев". Он согласился, что финансовая помощь от государства создаст стимул к развитию для молодых людей, но экономика не почувствует сильного эффекта.
"Все остальные будут расплачиваться за это либо более высокой инфляцией, либо более высокими налогами, либо более низкими пособиями в будущем. <…> Мне не кажется разумным, что президент совершил такой поступок, ни с кем не посоветовавшись", — заключил экономист.
Накануне Байден объявил о возобновлении выплат по студенческим кредитам с января 2023 года и ряде поблажек для должников. Выплаты по кредитам, которые многие американцы вынуждены брать для оплаты высшего образования, были приостановлены на время пандемии коронавируса.
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Демократы в ходе предвыборной кампании 2020 года обещали облегчить жизнь американцев, простив студенческие долги, но обещание оказалось невыполнимым. Согласно опубликованному Байденом плану, полностью долг не будет прощен никому, однако скидка в десять тысяч долларов обещана тем, кто взял кредит на оплату обучения и чей доход семьи не превышает 125 тысяч долларов. Если кредит был получен по государственной программе для малоимущих и доход не превышает все тех же 125 тысяч долларов в год, скидка составит 20 тысяч долларов.
По данным на конец июля текущего года, общий объем долга американцев по студенческому кредиту превышает 1,7 миллиарда долларов. Более 43 миллионов американцев получили выплаты через государственное кредитование, а средний заем на получение степени бакалавра в государственном учебном заведении составляет около 32 тысяч долларов.
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