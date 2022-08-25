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В США заговорили о новой тактике Белого дома, которая не понравится Украине - РИА Новости, 25.08.2022
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В США заговорили о новой тактике Белого дома, которая не понравится Украине
В США заговорили о новой тактике Белого дома, которая не понравится Украине - РИА Новости, 25.08.2022
В США заговорили о новой тактике Белого дома, которая не понравится Украине
Соединенные Штаты должны бросить все свои силы на китайское направление, но до этого момента придется попрощаться с европейскими и украинскими партнерами,... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:25
2022-08-25T17:16
в мире
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украина
россия
нато
китай
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты должны бросить все свои силы на китайское направление, но до этого момента придется попрощаться с европейскими и украинскими партнерами, заявил в интервью Foreign Policy эксперт во внешней политике США Стивен Вертхайм."Необходимо прекратить чрезмерные военные обязательства Вашингтона перед другими странами. Мы должны на двухпартийном уровне признать, что у США нет жизненно важных интересов на Ближнем Востоке. &lt;…&gt; Аналогичным образом мы должны оставить европейцев самим справляться с собственной безопасностью", — сказал он.По мнению эксперта, Белый дом взял на себя слишком много обязательств, о чем очень скоро придется пожалеть. Поддержка Украины не приведет ни к чему хорошему в долгосрочной перспективе, считает он. А чрезмерная забота США о европейских странах мешает "раскрыть военный европейский потенциал".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент США Джо Байден заявил, что США выделят на военную помощь Украине почти три миллиарда долларов — это будет самый большой подобный пакет за все время. В мае Байден подписал закон о ленд-лизе, Киеву уже выделили десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220825/general-1812119521.html
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в мире, сша, украина, россия, нато, китай
В мире, США, Украина, Россия, НАТО, Китай
16:25 25.08.2022 (обновлено: 17:16 25.08.2022)
 
В США заговорили о новой тактике Белого дома, которая не понравится Украине

Американский историк Вертхайм: США оставят Европу и Украину и перенаправят силы на Китай

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты должны бросить все свои силы на китайское направление, но до этого момента придется попрощаться с европейскими и украинскими партнерами, заявил в интервью Foreign Policy эксперт во внешней политике США Стивен Вертхайм.
"Необходимо прекратить чрезмерные военные обязательства Вашингтона перед другими странами. Мы должны на двухпартийном уровне признать, что у США нет жизненно важных интересов на Ближнем Востоке. <…> Аналогичным образом мы должны оставить европейцев самим справляться с собственной безопасностью", — сказал он.
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По мнению эксперта, Белый дом взял на себя слишком много обязательств, о чем очень скоро придется пожалеть. Поддержка Украины не приведет ни к чему хорошему в долгосрочной перспективе, считает он. А чрезмерная забота США о европейских странах мешает "раскрыть военный европейский потенциал".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент США Джо Байден заявил, что США выделят на военную помощь Украине почти три миллиарда долларов — это будет самый большой подобный пакет за все время. В мае Байден подписал закон о ленд-лизе, Киеву уже выделили десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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