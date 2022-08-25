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США нет оправдания за накачивание Украины оружием, заявил экс-сенатор - РИА Новости, 25.08.2022
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США нет оправдания за накачивание Украины оружием, заявил экс-сенатор
США нет оправдания за накачивание Украины оружием, заявил экс-сенатор - РИА Новости, 25.08.2022
США нет оправдания за накачивание Украины оружием, заявил экс-сенатор
США нет оправдания за накачивание Украины оружием и за вовлечение в вооруженный конфликт, такое мнение высказал бывший сенатор от американского штата Вирджиния... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T09:31
2022-08-25T09:39
в мире
сша
россия
украина
нато
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США нет оправдания за накачивание Украины оружием и за вовлечение в вооруженный конфликт, такое мнение высказал бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости."Соединенным Штатам нет оправдания за накачивание Украины оружием или за вовлечение", - заявил политик.При этом Блэк допустил, что выделяемые американской администрацией средства на поддержку киевского режима в результате могут быть распределены между отдельными политическими силами."Я думаю, что значительная часть этих средств осядет на счетах в швейцарских банках. Некоторые средства будут на счетах украинских олигархов, а другая - на счетах детей и родственников американских сенаторов, которые наживутся весьма существенно", - заявил экс-сенатор.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220825/senator-1811996907.html
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в мире, сша, россия, украина, нато, сергей лавров
В мире, США, Россия, Украина, НАТО, Сергей Лавров
09:31 25.08.2022 (обновлено: 09:39 25.08.2022)
 
США нет оправдания за накачивание Украины оружием, заявил экс-сенатор

Экс-сенатор Блэк заявил, что США нет оправдания за вовлечение Украины в конфликт

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США нет оправдания за накачивание Украины оружием и за вовлечение в вооруженный конфликт, такое мнение высказал бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости.
"Соединенным Штатам нет оправдания за накачивание Украины оружием или за вовлечение", - заявил политик.
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При этом Блэк допустил, что выделяемые американской администрацией средства на поддержку киевского режима в результате могут быть распределены между отдельными политическими силами.
"Я думаю, что значительная часть этих средств осядет на счетах в швейцарских банках. Некоторые средства будут на счетах украинских олигархов, а другая - на счетах детей и родственников американских сенаторов, которые наживутся весьма существенно", - заявил экс-сенатор.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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