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США опасаются огласки преступлений "Азова"*, заявили в посольстве России - РИА Новости, 25.08.2022
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США опасаются огласки преступлений "Азова"*, заявили в посольстве России
США опасаются огласки преступлений "Азова"*, заявили в посольстве России - РИА Новости, 25.08.2022
США опасаются огласки преступлений "Азова"*, заявили в посольстве России
США опасаются предания огласке фактов, которые свидетельствуют о бесчеловечных действиях украинского националистического полка "Азов"* перед судебным процессом... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T05:57
2022-08-25T10:17
в мире
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
мариуполь
мид днр
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ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. США опасаются предания огласке фактов, которые свидетельствуют о бесчеловечных действиях украинского националистического полка "Азов"* перед судебным процессом над военными преступниками, заявило посольство России в США.Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не намерены. Он отметил, что МИД ДНР работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.Там также выразили уверенность, что трибунал в Мариуполе "способен пролить свет на истинную сущность киевского режима".Помимо этого, в посольстве напомнили, что Россия в полной мере соблюдает Женевские конвенции и гарантирует пленным украинских войск надлежащие условия содержания.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, мариуполь, мид днр
В мире, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, МИД ДНР
05:57 25.08.2022 (обновлено: 10:17 25.08.2022)
 
США опасаются огласки преступлений "Азова"*, заявили в посольстве России

Посольство России заявило о страхе США перед оглаской фактов о действиях "Азова"

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. США опасаются предания огласке фактов, которые свидетельствуют о бесчеловечных действиях украинского националистического полка "Азов"* перед судебным процессом над военными преступниками, заявило посольство России в США.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не намерены. Он отметил, что МИД ДНР работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.

"Обратили внимание на очередные безосновательные обвинения в адрес нашей страны, связанные с проведением трибунала над украинскими военными преступниками. Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка "Азов"*. В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации", — подчеркнули в дипмиссии.

Там также выразили уверенность, что трибунал в Мариуполе "способен пролить свет на истинную сущность киевского режима".
Помимо этого, в посольстве напомнили, что Россия в полной мере соблюдает Женевские конвенции и гарантирует пленным украинских войск надлежащие условия содержания.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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В миреДенис ПушилинРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольМИД ДНР
 
 
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