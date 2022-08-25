https://ria.ru/20220825/ssha-1811983486.html

США опасаются огласки преступлений "Азова"*, заявили в посольстве России

США опасаются огласки преступлений "Азова"*, заявили в посольстве России - РИА Новости, 25.08.2022

США опасаются огласки преступлений "Азова"*, заявили в посольстве России

США опасаются предания огласке фактов, которые свидетельствуют о бесчеловечных действиях украинского националистического полка "Азов"* перед судебным процессом... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T05:57

2022-08-25T05:57

2022-08-25T10:17

в мире

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

мариуполь

мид днр

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ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. США опасаются предания огласке фактов, которые свидетельствуют о бесчеловечных действиях украинского националистического полка "Азов"* перед судебным процессом над военными преступниками, заявило посольство России в США.Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не намерены. Он отметил, что МИД ДНР работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.Там также выразили уверенность, что трибунал в Мариуполе "способен пролить свет на истинную сущность киевского режима".Помимо этого, в посольстве напомнили, что Россия в полной мере соблюдает Женевские конвенции и гарантирует пленным украинских войск надлежащие условия содержания.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220822/tribunal-1811231587.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

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в мире, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, мариуполь, мид днр