https://ria.ru/20220825/ssha-1811983486.html
США опасаются огласки преступлений "Азова"*, заявили в посольстве России
США опасаются огласки преступлений "Азова"*, заявили в посольстве России - РИА Новости, 25.08.2022
США опасаются огласки преступлений "Азова"*, заявили в посольстве России
США опасаются предания огласке фактов, которые свидетельствуют о бесчеловечных действиях украинского националистического полка "Азов"* перед судебным процессом... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T05:57
2022-08-25T05:57
2022-08-25T10:17
в мире
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
мариуполь
мид днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/95/1514599540_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_8b82dd24ab18fe200709b49dc7f84607.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. США опасаются предания огласке фактов, которые свидетельствуют о бесчеловечных действиях украинского националистического полка "Азов"* перед судебным процессом над военными преступниками, заявило посольство России в США.Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не намерены. Он отметил, что МИД ДНР работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.Там также выразили уверенность, что трибунал в Мариуполе "способен пролить свет на истинную сущность киевского режима".Помимо этого, в посольстве напомнили, что Россия в полной мере соблюдает Женевские конвенции и гарантирует пленным украинских войск надлежащие условия содержания.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220822/tribunal-1811231587.html
россия
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/95/1514599540_64:0:2744:2010_1920x0_80_0_0_167dd0e351f64ffe3288b0b853382308.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, мариуполь, мид днр
В мире, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, МИД ДНР
05:57 25.08.2022 (обновлено: 10:17 25.08.2022)
США опасаются огласки преступлений "Азова"*, заявили в посольстве России
Посольство России заявило о страхе США перед оглаской фактов о действиях "Азова"