https://ria.ru/20220825/spetsoperatsiya-1812197765.html

Спецоперация, 25 августа: обстрел ЛЭП в окрестностях Запорожской АЭС

Спецоперация, 25 августа: обстрел ЛЭП в окрестностях Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.08.2022

Спецоперация, 25 августа: обстрел ЛЭП в окрестностях Запорожской АЭС

Главным и самым тревожным событием в ходе специальной военной операции в четверг стал обстрел украинскими военными окрестностей Запорожской АЭС, из-за чего на... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T22:23

2022-08-25T22:23

2022-08-25T22:23

специальная военная операция на украине

стефан дюжаррик

евгений балицкий

иван приходько

россия

украина

донецкая народная республика

запорожская аэс

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Главным и самым тревожным событием в ходе специальной военной операции в четверг стал обстрел украинскими военными окрестностей Запорожской АЭС, из-за чего на время была обесточена вся область.Обстрелы со стороны украинских военныхГлава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в четверг в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгорание вызвало замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения. Сразу после ликвидации пожара один блок был запущен в работу. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения региона и запуску второго энергоблока. Позднее электроснабжение всех городов и районов Запорожской области восстановлено.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что отключение энергоблоков на Запорожской АЭС указывает на необходимость доставки специалистов МАГАТЭ на станцию как можно скорее. Кроме того, обстрел Горловки в ДНР привел к пожару на территории химзавода "Стирол", сообщил мэр города Иван Приходько. При обстреле Макеевки со стороны украинских войск пострадал мирный житель.Ход операцииПо сообщению Минобороны РФ, высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме "Миргород" Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 солдат и офицеров. В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому "Днепр" уничтожены три самолета воздушных сил Украины.Высокоточным ударом ВКС России в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожен командный пункт группировки украинских войск "Каховка". Ликвидировано 64 военнослужащих и семь единиц военной техники. В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции "Чаплино" в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 украинских резервистов и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе.Украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в школе № 125 Кривого Рога, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. В поселке Березнеговатое Николаевской области украинские военнослужащие дислоцируются в доме культуры, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено. В Авдеевке (ДНР) опорный пункт оборудовали в здании детского сада № 11, в Артемовске – в жилом комплексеПять военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, 12 получили ранения за сутки, сообщает Народная милиция ДНР.На международной арене, в Крыму, на УкраинеГруппа по установлению фактов обстрела следственного изолятора (СИЗО) в Еленовке готовится к отправке, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Минобороны России сообщало, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных.Специальный чат-бот в мессенджере Telegram https://t.me/oborona92bot запустили в Севастополе для сообщений от жителей о событиях или личностях, которые вызывают подозрение, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины в четверг переименовано 95 улиц, переулков и площадей, чьи названия связаны с Россией и Советским Союзом. В частности, улица Маршала Малиновского переименована в улицу Героев полка "Азов"* (запрещен в РФ как террористическая организация), площадь Тульская - в площадь Героев УПА (запрещена в РФ как экстремистская организация), улица Питерская - в улицу Лондонская.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220824/krym-1811944309.html

https://ria.ru/20220825/spetsoperatsiya-1812151523.html

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Евгения Нефедова

стефан дюжаррик, евгений балицкий, иван приходько, россия, украина, донецкая народная республика, запорожская аэс, оон, войска воздушно-космической обороны, су-27, су-24