Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 25 августа: обстрел ЛЭП в окрестностях Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/spetsoperatsiya-1812197765.html
Спецоперация, 25 августа: обстрел ЛЭП в окрестностях Запорожской АЭС
Спецоперация, 25 августа: обстрел ЛЭП в окрестностях Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.08.2022
Спецоперация, 25 августа: обстрел ЛЭП в окрестностях Запорожской АЭС
Главным и самым тревожным событием в ходе специальной военной операции в четверг стал обстрел украинскими военными окрестностей Запорожской АЭС, из-за чего на... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T22:23
2022-08-25T22:23
специальная военная операция на украине
стефан дюжаррик
евгений балицкий
иван приходько
россия
украина
донецкая народная республика
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811748964_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_0d46deaa81c6bcee42cfd6073ba968f7.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Главным и самым тревожным событием в ходе специальной военной операции в четверг стал обстрел украинскими военными окрестностей Запорожской АЭС, из-за чего на время была обесточена вся область.Обстрелы со стороны украинских военныхГлава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в четверг в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгорание вызвало замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения. Сразу после ликвидации пожара один блок был запущен в работу. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения региона и запуску второго энергоблока. Позднее электроснабжение всех городов и районов Запорожской области восстановлено.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что отключение энергоблоков на Запорожской АЭС указывает на необходимость доставки специалистов МАГАТЭ на станцию как можно скорее. Кроме того, обстрел Горловки в ДНР привел к пожару на территории химзавода "Стирол", сообщил мэр города Иван Приходько. При обстреле Макеевки со стороны украинских войск пострадал мирный житель.Ход операцииПо сообщению Минобороны РФ, высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме "Миргород" Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 солдат и офицеров. В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому "Днепр" уничтожены три самолета воздушных сил Украины.Высокоточным ударом ВКС России в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожен командный пункт группировки украинских войск "Каховка". Ликвидировано 64 военнослужащих и семь единиц военной техники. В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции "Чаплино" в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 украинских резервистов и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе.Украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в школе № 125 Кривого Рога, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. В поселке Березнеговатое Николаевской области украинские военнослужащие дислоцируются в доме культуры, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено. В Авдеевке (ДНР) опорный пункт оборудовали в здании детского сада № 11, в Артемовске – в жилом комплексеПять военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, 12 получили ранения за сутки, сообщает Народная милиция ДНР.На международной арене, в Крыму, на УкраинеГруппа по установлению фактов обстрела следственного изолятора (СИЗО) в Еленовке готовится к отправке, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Минобороны России сообщало, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных.Специальный чат-бот в мессенджере Telegram https://t.me/oborona92bot запустили в Севастополе для сообщений от жителей о событиях или личностях, которые вызывают подозрение, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины в четверг переименовано 95 улиц, переулков и площадей, чьи названия связаны с Россией и Советским Союзом. В частности, улица Маршала Малиновского переименована в улицу Героев полка "Азов"* (запрещен в РФ как террористическая организация), площадь Тульская - в площадь Героев УПА (запрещена в РФ как экстремистская организация), улица Питерская - в улицу Лондонская.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220824/krym-1811944309.html
https://ria.ru/20220825/spetsoperatsiya-1812151523.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811748964_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_cacc2e11fab14ab1a2a4aa4b677b0e8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стефан дюжаррик, евгений балицкий, иван приходько, россия, украина, донецкая народная республика, запорожская аэс, оон, войска воздушно-космической обороны, су-27, су-24
Специальная военная операция на Украине, Стефан Дюжаррик, Евгений Балицкий, Иван Приходько, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Запорожская АЭС, ООН, Войска воздушно-космической обороны, Су-27, Су-24
22:23 25.08.2022
 
Спецоперация, 25 августа: обстрел ЛЭП в окрестностях Запорожской АЭС

ВСУ обстреляли окрестности ЗАЭС, из-за чего на время была обесточена вся область

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Главным и самым тревожным событием в ходе специальной военной операции в четверг стал обстрел украинскими военными окрестностей Запорожской АЭС, из-за чего на время была обесточена вся область.

Обстрелы со стороны украинских военных

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в четверг в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгорание вызвало замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения. Сразу после ликвидации пожара один блок был запущен в работу. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения региона и запуску второго энергоблока. Позднее электроснабжение всех городов и районов Запорожской области восстановлено.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что отключение энергоблоков на Запорожской АЭС указывает на необходимость доставки специалистов МАГАТЭ на станцию как можно скорее. Кроме того, обстрел Горловки в ДНР привел к пожару на территории химзавода "Стирол", сообщил мэр города Иван Приходько. При обстреле Макеевки со стороны украинских войск пострадал мирный житель.

Ход операции

По сообщению Минобороны РФ, высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме "Миргород" Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 солдат и офицеров. В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому "Днепр" уничтожены три самолета воздушных сил Украины.
Высокоточным ударом ВКС России в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожен командный пункт группировки украинских войск "Каховка". Ликвидировано 64 военнослужащих и семь единиц военной техники. В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции "Чаплино" в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 украинских резервистов и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Крымская платформа - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 20:02
На "Крымской платформе" Запад единодушно пожелал украинцам погибнуть
Украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в школе № 125 Кривого Рога, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. В поселке Березнеговатое Николаевской области украинские военнослужащие дислоцируются в доме культуры, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено. В Авдеевке (ДНР) опорный пункт оборудовали в здании детского сада № 11, в Артемовске – в жилом комплексе
Пять военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, 12 получили ранения за сутки, сообщает Народная милиция ДНР.

На международной арене, в Крыму, на Украине

Группа по установлению фактов обстрела следственного изолятора (СИЗО) в Еленовке готовится к отправке, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Минобороны России сообщало, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных.
Специальный чат-бот в мессенджере Telegram https://t.me/oborona92bot запустили в Севастополе для сообщений от жителей о событиях или личностях, которые вызывают подозрение, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины в четверг переименовано 95 улиц, переулков и площадей, чьи названия связаны с Россией и Советским Союзом. В частности, улица Маршала Малиновского переименована в улицу Героев полка "Азов"* (запрещен в РФ как террористическая организация), площадь Тульская - в площадь Героев УПА (запрещена в РФ как экстремистская организация), улица Питерская - в улицу Лондонская.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Военнослужащий ВС России проводит артиллерийскую разведку - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 17:38Специальная военная операция на Украине
Миронов считает, что спецоперация на Украине может перерасти в КТО
 
Специальная военная операция на УкраинеСтефан ДюжаррикЕвгений БалицкийИван ПриходькоРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская АЭСООНВойска воздушно-космической обороныСу-27Су-24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала