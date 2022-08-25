https://ria.ru/20220825/spetsoperatsiya-1812085953.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.08.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.08.2022 - РИА Новости, 25.08.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.08.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:38

2022-08-25T14:38

2022-08-25T14:38

инфографика

россия

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 25 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Украинские войска несут большие потери в районах боевых действий в Соледаре и Марьинке, военнослужащие самовольно оставляют боевые позиции. Более 75 процентов города Марьинка уже находится под контролем союзных войск. Идут активные действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы семь пунктов управления, четыре склад с боеприпасами и хранилище топлива, уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения "Искра" и корпуса авиационного ремонтного завода "Мигремонт". Средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников и перехватили 19 снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 273 самолета, 148 вертолетов, 1808 беспилотников, 369 зенитных ракетных комплексов, 819 реактивных систем залпового огня, 4384 танка и других бронемашин, 3340 орудий полевой артиллерии и 5048 единиц автомобильной техники.

россия

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луганская народная республика, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика