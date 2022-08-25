https://ria.ru/20220825/spetsoperatsiya-1812085953.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.08.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.08.2022 - РИА Новости, 25.08.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.08.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:38
2022-08-25T14:38
2022-08-25T14:38
инфографика
россия
луганская народная республика
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 25 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Украинские войска несут большие потери в районах боевых действий в Соледаре и Марьинке, военнослужащие самовольно оставляют боевые позиции. Более 75 процентов города Марьинка уже находится под контролем союзных войск. Идут активные действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы семь пунктов управления, четыре склад с боеприпасами и хранилище топлива, уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения "Искра" и корпуса авиационного ремонтного завода "Мигремонт". Средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников и перехватили 19 снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 273 самолета, 148 вертолетов, 1808 беспилотников, 369 зенитных ракетных комплексов, 819 реактивных систем залпового огня, 4384 танка и других бронемашин, 3340 орудий полевой артиллерии и 5048 единиц автомобильной техники.
россия
луганская народная республика
украина
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, луганская народная республика, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 25 августа 2022 года
Подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Украинские войска несут большие потери в районах боевых действий в Соледаре и Марьинке, военнослужащие самовольно оставляют боевые позиции. Более 75 процентов города Марьинка уже находится под контролем союзных войск. Идут активные действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки.
Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы семь пунктов управления, четыре склад с боеприпасами и хранилище топлива, уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения "Искра" и корпуса авиационного ремонтного завода "Мигремонт". Средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников и перехватили 19 снарядов РСЗО HIMARS.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 273 самолета, 148 вертолетов, 1808 беспилотников, 369 зенитных ракетных комплексов, 819 реактивных систем залпового огня, 4384 танка и других бронемашин, 3340 орудий полевой артиллерии и 5048 единиц автомобильной техники.