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СК возбудит дело из-за сноса памятника воинам-освободителям в Польше - РИА Новости, 25.08.2022
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СК возбудит дело из-за сноса памятника воинам-освободителям в Польше
СК возбудит дело из-за сноса памятника воинам-освободителям в Польше - РИА Новости, 25.08.2022
СК возбудит дело из-за сноса памятника воинам-освободителям в Польше
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со сносом памятника воинам-освободителям в... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:48
2022-08-25T17:03
следственный комитет россии (ск рф)
польша
александр бастрыкин
в мире
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со сносом памятника воинам-освободителям в польском Бжеге, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со сносом памятника воинам-освободителям в Бжеге Республики Польши", - говорится в сообщении.По сообщениям СМИ, снос памятника профинансировал Институт национальной памяти Польши. Представитель организации Рафал Лешкевич заявил, что монумент в Бжеге является 24 из 60, которые определены как подлежащие сносу.Подчеркивается, что действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов РФ в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом.Бастрыкин поручил оценить действия всех лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности.
https://ria.ru/20220825/pamyatnik-1812105655.html
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следственный комитет россии (ск рф), польша, александр бастрыкин, в мире
Следственный комитет России (СК РФ), Польша, Александр Бастрыкин, В мире
16:48 25.08.2022 (обновлено: 17:03 25.08.2022)
 
СК возбудит дело из-за сноса памятника воинам-освободителям в Польше

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сноса памятника воинам-освободителям в Бжеге

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со сносом памятника воинам-освободителям в польском Бжеге, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со сносом памятника воинам-освободителям в Бжеге Республики Польши", - говорится в сообщении.
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
15:10
В Риге депутаты проголосовали за снос еще одного памятника советским воинам
По сообщениям СМИ, снос памятника профинансировал Институт национальной памяти Польши. Представитель организации Рафал Лешкевич заявил, что монумент в Бжеге является 24 из 60, которые определены как подлежащие сносу.
Подчеркивается, что действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов РФ в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом.
Бастрыкин поручил оценить действия всех лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности.
Снос скульптурного изображения Матери-Родины памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 23:27
Россия приготовила ответные меры на снос памятников, заявил посол в Латвии
 
Следственный комитет России (СК РФ)ПольшаАлександр БастрыкинВ мире
 
 
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