https://ria.ru/20220825/snos-1812137224.html

СК возбудит дело из-за сноса памятника воинам-освободителям в Польше

СК возбудит дело из-за сноса памятника воинам-освободителям в Польше - РИА Новости, 25.08.2022

СК возбудит дело из-за сноса памятника воинам-освободителям в Польше

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со сносом памятника воинам-освободителям в... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:48

2022-08-25T16:48

2022-08-25T17:03

следственный комитет россии (ск рф)

польша

александр бастрыкин

в мире

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со сносом памятника воинам-освободителям в польском Бжеге, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со сносом памятника воинам-освободителям в Бжеге Республики Польши", - говорится в сообщении.По сообщениям СМИ, снос памятника профинансировал Институт национальной памяти Польши. Представитель организации Рафал Лешкевич заявил, что монумент в Бжеге является 24 из 60, которые определены как подлежащие сносу.Подчеркивается, что действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов РФ в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом.Бастрыкин поручил оценить действия всех лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности.

https://ria.ru/20220825/pamyatnik-1812105655.html

https://ria.ru/20220824/otvet-1811969628.html

польша

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

следственный комитет россии (ск рф), польша, александр бастрыкин, в мире