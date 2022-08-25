https://ria.ru/20220825/smog-1812038415.html
Смог от лесных пожаров дошел до Сыктывкара в Коми
Смог от лесных пожаров дошел до Сыктывкара в Коми - РИА Новости, 25.08.2022
Смог от лесных пожаров дошел до Сыктывкара в Коми
Смог и запах гари в Сыктывкаре вызваны лесными пожарами в отдаленных районах Коми, в самом республиканском центре пожаров нет, сообщила городская администрация. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:09
2022-08-25T12:09
2022-08-25T14:04
россия
происшествия
сыктывкар
ухта
сосногорск (район)
природные пожары в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Смог и запах гари в Сыктывкаре вызваны лесными пожарами в отдаленных районах Коми, в самом республиканском центре пожаров нет, сообщила городская администрация.Накануне минприроды Коми информировало, что в регионе из-за лесных пожаров наблюдается задымление в городах Ухта и Сосногорск, а также в окрестных поселках, при этом угрозы самим населенным пунктам нет. Так, по информации ведомства, в районе Ухты горят торфяники, которые сложно потушить в условиях жаркой погоды без осадков."Запах гари в Сыктывкаре вызван лесными пожарами на территории других муниципалитетов. Ветер принес в столицу Коми смог от возгораний, расположенных на значительном удалении от Сыктывкара на территориях Корткеросского, Усть-Вымского и Княжпогостского районов", - информируют городские власти на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как отмечает администрация Сыктывкара, в настоящее время на территории города нет действующих лесных пожаров. Последнее возгорание, которое удалось оперативно ликвидировать, было выявлено 21 августа."Профильные службы Сыктывкара следят за обстановкой и находятся в полной готовности для оперативного решения задач по тушению лесных пожаров на территории муниципалитета", - заключают местные власти.
https://ria.ru/20220825/pozhary-1811974604.html
https://ria.ru/20220825/pozhary-1812028917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, сыктывкар, ухта, сосногорск (район), природные пожары в россии
Россия, Происшествия, Сыктывкар, Ухта, Сосногорск (район), Природные пожары в России
12:09 25.08.2022 (обновлено: 14:04 25.08.2022)
Смог от лесных пожаров дошел до Сыктывкара в Коми
В Сыктывкаре предупредили о смоге и запахе гари из-за лесных пожаров