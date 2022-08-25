https://ria.ru/20220825/smog-1812038415.html

Смог от лесных пожаров дошел до Сыктывкара в Коми

Смог от лесных пожаров дошел до Сыктывкара в Коми - РИА Новости, 25.08.2022

Смог от лесных пожаров дошел до Сыктывкара в Коми

Смог и запах гари в Сыктывкаре вызваны лесными пожарами в отдаленных районах Коми, в самом республиканском центре пожаров нет, сообщила городская администрация. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:09

2022-08-25T12:09

2022-08-25T14:04

россия

происшествия

сыктывкар

ухта

сосногорск (район)

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003260_0:111:3168:1893_1920x0_80_0_0_75aff3951db66b84fb63e7112606488b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Смог и запах гари в Сыктывкаре вызваны лесными пожарами в отдаленных районах Коми, в самом республиканском центре пожаров нет, сообщила городская администрация.Накануне минприроды Коми информировало, что в регионе из-за лесных пожаров наблюдается задымление в городах Ухта и Сосногорск, а также в окрестных поселках, при этом угрозы самим населенным пунктам нет. Так, по информации ведомства, в районе Ухты горят торфяники, которые сложно потушить в условиях жаркой погоды без осадков."Запах гари в Сыктывкаре вызван лесными пожарами на территории других муниципалитетов. Ветер принес в столицу Коми смог от возгораний, расположенных на значительном удалении от Сыктывкара на территориях Корткеросского, Усть-Вымского и Княжпогостского районов", - информируют городские власти на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как отмечает администрация Сыктывкара, в настоящее время на территории города нет действующих лесных пожаров. Последнее возгорание, которое удалось оперативно ликвидировать, было выявлено 21 августа."Профильные службы Сыктывкара следят за обстановкой и находятся в полной готовности для оперативного решения задач по тушению лесных пожаров на территории муниципалитета", - заключают местные власти.

https://ria.ru/20220825/pozhary-1811974604.html

https://ria.ru/20220825/pozhary-1812028917.html

россия

сыктывкар

ухта

сосногорск (район)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, сыктывкар, ухта, сосногорск (район), природные пожары в россии