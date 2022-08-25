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СКЦ объявил о новом маршруте для судов в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 25.08.2022
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СКЦ объявил о новом маршруте для судов в рамках продуктовой сделки
СКЦ объявил о новом маршруте для судов в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 25.08.2022
СКЦ объявил о новом маршруте для судов в рамках продуктовой сделки
Совместный координационный центр в Стамбуле объявил о новом маршруте для судов идущих на Украину и выходящих из Одессы, Черноморска и Южного в рамках... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T23:09
2022-08-25T23:09
экономика
одесса
стамбул
украина
оон
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ООН, 25 авг – РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле объявил о новом маршруте для судов идущих на Украину и выходящих из Одессы, Черноморска и Южного в рамках продуктовой сделки, сообщили в СКЦ."Совместный координационный центр объявил сегодня о новом маршруте для судов, заходящих и выходящих из трех украинских портов Одесса, Черноморск, Южный в рамках черноморской зерновой инициативы. Новый маршрут составляет по протяженности 320 морских миль и соединяет три порта с районами досмотра в турецких территориальных водах", - говорится в сообщении.Маршрут начнет работать с 26 августа. Он позволит сократить время транзита по морскому гуманитарному коридору и упростить планирование судоходства, отмечается в сообщении.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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экономика, одесса, стамбул, украина, оон
Экономика, Одесса, Стамбул, Украина, ООН
23:09 25.08.2022
 
СКЦ объявил о новом маршруте для судов в рамках продуктовой сделки

СКЦ объявил о новом маршруте для судов, выходящих из Одессы, Черноморска и Южного

© AP Photo / Nina LyashonokСухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы. Архивное фото
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ООН, 25 авг – РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле объявил о новом маршруте для судов идущих на Украину и выходящих из Одессы, Черноморска и Южного в рамках продуктовой сделки, сообщили в СКЦ.
"Совместный координационный центр объявил сегодня о новом маршруте для судов, заходящих и выходящих из трех украинских портов Одесса, Черноморск, Южный в рамках черноморской зерновой инициативы. Новый маршрут составляет по протяженности 320 морских миль и соединяет три порта с районами досмотра в турецких территориальных водах", - говорится в сообщении.
Маршрут начнет работать с 26 августа. Он позволит сократить время транзита по морскому гуманитарному коридору и упростить планирование судоходства, отмечается в сообщении.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 22:28
Небензя призвал Запад решать вопросы, мешающие экспорту продуктов из России
 
ЭкономикаОдессаСтамбулУкраинаООН
 
 
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