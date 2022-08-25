https://ria.ru/20220825/skts-1812201761.html

СКЦ объявил о новом маршруте для судов в рамках продуктовой сделки

СКЦ объявил о новом маршруте для судов в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 25.08.2022

СКЦ объявил о новом маршруте для судов в рамках продуктовой сделки

Совместный координационный центр в Стамбуле объявил о новом маршруте для судов идущих на Украину и выходящих из Одессы, Черноморска и Южного в рамках... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T23:09

2022-08-25T23:09

2022-08-25T23:09

экономика

одесса

стамбул

украина

оон

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ООН, 25 авг – РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле объявил о новом маршруте для судов идущих на Украину и выходящих из Одессы, Черноморска и Южного в рамках продуктовой сделки, сообщили в СКЦ."Совместный координационный центр объявил сегодня о новом маршруте для судов, заходящих и выходящих из трех украинских портов Одесса, Черноморск, Южный в рамках черноморской зерновой инициативы. Новый маршрут составляет по протяженности 320 морских миль и соединяет три порта с районами досмотра в турецких территориальных водах", - говорится в сообщении.Маршрут начнет работать с 26 августа. Он позволит сократить время транзита по морскому гуманитарному коридору и упростить планирование судоходства, отмечается в сообщении.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220824/nebenzya-1811965232.html

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стамбул

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, одесса, стамбул, украина, оон