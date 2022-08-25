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Лавров заявил, что Россия не утратила интерес к урегулированию в Сирии - РИА Новости, 25.08.2022
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Лавров заявил, что Россия не утратила интерес к урегулированию в Сирии
Лавров заявил, что Россия не утратила интерес к урегулированию в Сирии - РИА Новости, 25.08.2022
Лавров заявил, что Россия не утратила интерес к урегулированию в Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со спецпосланником генсека ООН Гейером Педерсеном опроверг, что Россия "утратила интерес" к урегулированию в Сирии. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:59
2022-08-25T17:01
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
сирия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со спецпосланником генсека ООН Гейером Педерсеном опроверг, что Россия "утратила интерес" к урегулированию в Сирии."В последнее время некоторые наши западные коллеги распространяют сведения, будто в условиях проведения специальной военной операции на Украине Россия утратила интерес к сирийскому урегулированию. Это утверждения абсолютно с негодными средствами. Они не отражают нашу последовательную линию на то, чтобы добиваться всеобъемлющего сирийского урегулирования, в том числе поддерживать вашу миссию", - заявил Лавров на встрече с Педерсеном в Москве.
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, сирия
В мире, Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Сирия
16:59 25.08.2022 (обновлено: 17:01 25.08.2022)
 
Лавров заявил, что Россия не утратила интерес к урегулированию в Сирии

Глава МИД Лавров: Россия не утратила интерес к урегулированию ситуации в Сирии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со спецпосланником генсека ООН Гейером Педерсеном опроверг, что Россия "утратила интерес" к урегулированию в Сирии.
"В последнее время некоторые наши западные коллеги распространяют сведения, будто в условиях проведения специальной военной операции на Украине Россия утратила интерес к сирийскому урегулированию. Это утверждения абсолютно с негодными средствами. Они не отражают нашу последовательную линию на то, чтобы добиваться всеобъемлющего сирийского урегулирования, в том числе поддерживать вашу миссию", - заявил Лавров на встрече с Педерсеном в Москве.
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 13:16
В МИД Сирии назвали причины признания независимости ДНР и ЛНР
 
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