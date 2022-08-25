https://ria.ru/20220825/siriya-1812141465.html

Лавров заявил, что Россия не утратила интерес к урегулированию в Сирии

Лавров заявил, что Россия не утратила интерес к урегулированию в Сирии - РИА Новости, 25.08.2022

Лавров заявил, что Россия не утратила интерес к урегулированию в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со спецпосланником генсека ООН Гейером Педерсеном опроверг, что Россия "утратила интерес" к урегулированию в Сирии. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:59

2022-08-25T16:59

2022-08-25T17:01

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сергей лавров

сирия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со спецпосланником генсека ООН Гейером Педерсеном опроверг, что Россия "утратила интерес" к урегулированию в Сирии."В последнее время некоторые наши западные коллеги распространяют сведения, будто в условиях проведения специальной военной операции на Украине Россия утратила интерес к сирийскому урегулированию. Это утверждения абсолютно с негодными средствами. Они не отражают нашу последовательную линию на то, чтобы добиваться всеобъемлющего сирийского урегулирования, в том числе поддерживать вашу миссию", - заявил Лавров на встрече с Педерсеном в Москве.

https://ria.ru/20220823/siriya-1811538065.html

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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, сирия