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Россиянам станет проще попасть в Сингапур - РИА Новости, 25.08.2022
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Туризм
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Россиянам станет проще попасть в Сингапур
Россиянам станет проще попасть в Сингапур - РИА Новости, 25.08.2022
Россиянам станет проще попасть в Сингапур
Власти Сингапура отменят карантин для непривитых иностранных туристов с 29 августа, сообщает Business Travel News Europe. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:45
2022-08-25T13:45
туризм
новости - туризм
сингапур
пцр-тест
сертификат о вакцинации
карантин
туристы
туризм
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Власти Сингапура отменят карантин для непривитых иностранных туристов с 29 августа, сообщает Business Travel News Europe."Непривитым гостям страны, которые не классифицируются как полностью вакцинированные от COVID-19, больше не нужно будет самоизолироваться на одну неделю", — отмечает издание. Это значит, что иностранцам, в том числе и россиянам, теперь достаточно предъявить лишь отрицательный результат ПЦР-теста не старше 48 часов.Уточняется, что полностью привитые туристы (подходят только признанные ВОЗ препараты, отечественных среди них нет) могут въезжать в Сингапур без теста на коронавирус и карантина.Кроме того, с 29 августа в стране отменяется требование об обязательном использовании масок в помещениях и общественном транспорте.
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новости - туризм, сингапур, пцр-тест, сертификат о вакцинации, карантин, туристы, туризм, медицинские маски
Туризм, Новости - Туризм, Сингапур, ПЦР-тест, Сертификат о вакцинации, Карантин, туристы, Туризм, Медицинские маски
13:45 25.08.2022
 
Россиянам станет проще попасть в Сингапур

Власти Сингапура отменят карантин для непривитых туристов с 29 августа

© Pixabay / Focuszaa Сингапур
Сингапур - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Pixabay / Focuszaa
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Власти Сингапура отменят карантин для непривитых иностранных туристов с 29 августа, сообщает Business Travel News Europe.
"Непривитым гостям страны, которые не классифицируются как полностью вакцинированные от COVID-19, больше не нужно будет самоизолироваться на одну неделю", — отмечает издание.
Это значит, что иностранцам, в том числе и россиянам, теперь достаточно предъявить лишь отрицательный результат ПЦР-теста не старше 48 часов.
Уточняется, что полностью привитые туристы (подходят только признанные ВОЗ препараты, отечественных среди них нет) могут въезжать в Сингапур без теста на коронавирус и карантина.
Кроме того, с 29 августа в стране отменяется требование об обязательном использовании масок в помещениях и общественном транспорте.
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