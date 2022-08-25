https://ria.ru/20220825/singapur-1812045069.html

Россиянам станет проще попасть в Сингапур

Россиянам станет проще попасть в Сингапур - РИА Новости, 25.08.2022

Россиянам станет проще попасть в Сингапур

Власти Сингапура отменят карантин для непривитых иностранных туристов с 29 августа, сообщает Business Travel News Europe. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:45

2022-08-25T13:45

2022-08-25T13:45

туризм

новости - туризм

сингапур

пцр-тест

сертификат о вакцинации

карантин

туристы

туризм

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Власти Сингапура отменят карантин для непривитых иностранных туристов с 29 августа, сообщает Business Travel News Europe."Непривитым гостям страны, которые не классифицируются как полностью вакцинированные от COVID-19, больше не нужно будет самоизолироваться на одну неделю", — отмечает издание. Это значит, что иностранцам, в том числе и россиянам, теперь достаточно предъявить лишь отрицательный результат ПЦР-теста не старше 48 часов.Уточняется, что полностью привитые туристы (подходят только признанные ВОЗ препараты, отечественных среди них нет) могут въезжать в Сингапур без теста на коронавирус и карантина.Кроме того, с 29 августа в стране отменяется требование об обязательном использовании масок в помещениях и общественном транспорте.

https://ria.ru/20220819/chili-1810810170.html

сингапур

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, сингапур, пцр-тест, сертификат о вакцинации, карантин, туристы, туризм, медицинские маски