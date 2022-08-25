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ВСУ разместили артиллерию в школе в Кривом Роге, заявили в Минобороны
ВСУ разместили артиллерию в школе в Кривом Роге, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.08.2022
ВСУ разместили артиллерию в школе в Кривом Роге, заявили в Минобороны
Украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в одной из школ Кривого Рога, заявил в четверг начальник... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T21:38
2022-08-25T21:38
2022-08-25T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 авг- РИА Новости. Украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в одной из школ Кривого Рога, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Кривом Роге Днепропетровской области в здании школы № 125 (пятый Заречный микрорайон) националисты разместили опорный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения, при этом эвакуация местных жителей не проводилась", - сказал он.
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кривой рог
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ разместили артиллерию в школе в Кривом Роге, заявили в Минобороны
Миноброны: ВСУ разместили артиллерию в школе в Кривом Роге Днепропетровской области