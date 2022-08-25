https://ria.ru/20220825/shkola-1812192665.html

ВСУ разместили артиллерию в школе в Кривом Роге, заявили в Минобороны

ВСУ разместили артиллерию в школе в Кривом Роге, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.08.2022

ВСУ разместили артиллерию в школе в Кривом Роге, заявили в Минобороны

Украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в одной из школ Кривого Рога, заявил в четверг начальник... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T21:38

2022-08-25T21:38

2022-08-25T21:38

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

днепропетровская область

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 авг- РИА Новости. Украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в одной из школ Кривого Рога, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Кривом Роге Днепропетровской области в здании школы № 125 (пятый Заречный микрорайон) националисты разместили опорный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения, при этом эвакуация местных жителей не проводилась", - сказал он.

https://ria.ru/20220825/donetsk-1812134703.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)