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Экс-сенатор США: СБУ убийством Дугиной может пытаться спровоцировать Россию - РИА Новости, 25.08.2022
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Экс-сенатор США: СБУ убийством Дугиной может пытаться спровоцировать Россию
Экс-сенатор США: СБУ убийством Дугиной может пытаться спровоцировать Россию - РИА Новости, 25.08.2022
Экс-сенатор США: СБУ убийством Дугиной может пытаться спровоцировать Россию
Служба безопасности Украины (СБУ) может пытаться спровоцировать российские власти на чрезмерное применение силы, в том числе посредством убийства Дарьи Дугиной, РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T09:28
2022-08-25T09:40
в мире
сша
россия
украина
киев
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дарья дугина
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) может пытаться спровоцировать российские власти на чрезмерное применение силы, в том числе посредством убийства Дарьи Дугиной, такое мнение высказал бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости."Возможно, что они (СБУ) пытаются спровоцировать российское правительство на чрезмерное применение силы", - отметил Блэк."У меня очень мало сомнений в том, что она (Дугина) была убита украинскими спецслужбами, СБУ", - добавил он.Блэк также сообщил, что он сам является одним из 72 людей в списке украинского правительства, обвиненных Киевом в "пророссийской пропаганде"."В списке 72 человека и все они не украинцы, это люди за пределами Украины. Я один из них, и значусь врагом Украины", - заявил политик.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220824/dugina-1811766989.html
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в мире, сша, россия, украина, киев, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной
В мире, США, Россия, Украина, Киев, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
09:28 25.08.2022 (обновлено: 09:40 25.08.2022)
 
Экс-сенатор США: СБУ убийством Дугиной может пытаться спровоцировать Россию

Экс-сенатор США: СБУ может пытаться вынудить Россию применить силу после убийства Дугиной

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) может пытаться спровоцировать российские власти на чрезмерное применение силы, в том числе посредством убийства Дарьи Дугиной, такое мнение высказал бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости.
"Возможно, что они (СБУ) пытаются спровоцировать российское правительство на чрезмерное применение силы", - отметил Блэк.
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"У меня очень мало сомнений в том, что она (Дугина) была убита украинскими спецслужбами, СБУ", - добавил он.
Блэк также сообщил, что он сам является одним из 72 людей в списке украинского правительства, обвиненных Киевом в "пророссийской пропаганде".
"В списке 72 человека и все они не украинцы, это люди за пределами Украины. Я один из них, и значусь врагом Украины", - заявил политик.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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В миреСШАРоссияУкраинаКиевСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дарья ДугинаПодрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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