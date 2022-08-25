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Экс-сенатор США: СБУ убийством Дугиной может пытаться спровоцировать Россию

Экс-сенатор США: СБУ убийством Дугиной может пытаться спровоцировать Россию - РИА Новости, 25.08.2022

Экс-сенатор США: СБУ убийством Дугиной может пытаться спровоцировать Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) может пытаться спровоцировать российские власти на чрезмерное применение силы, в том числе посредством убийства Дарьи Дугиной, РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T09:28

2022-08-25T09:28

2022-08-25T09:40

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киев

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дарья дугина

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) может пытаться спровоцировать российские власти на чрезмерное применение силы, в том числе посредством убийства Дарьи Дугиной, такое мнение высказал бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости."Возможно, что они (СБУ) пытаются спровоцировать российское правительство на чрезмерное применение силы", - отметил Блэк."У меня очень мало сомнений в том, что она (Дугина) была убита украинскими спецслужбами, СБУ", - добавил он.Блэк также сообщил, что он сам является одним из 72 людей в списке украинского правительства, обвиненных Киевом в "пророссийской пропаганде"."В списке 72 человека и все они не украинцы, это люди за пределами Украины. Я один из них, и значусь врагом Украины", - заявил политик.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220824/dugina-1811766989.html

https://ria.ru/20220824/dugina-1811712867.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, украина, киев, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной