https://ria.ru/20220825/sekta-1812149291.html

В Мелитополе у пастора сектантского движения нашли оружие и боеприпасы

В Мелитополе у пастора сектантского движения нашли оружие и боеприпасы - РИА Новости, 25.08.2022

В Мелитополе у пастора сектантского движения нашли оружие и боеприпасы

Оружие и боеприпасы нашли в Мелитополе у пастора украинского отделения сектантского движения "Новое поколение"*, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:31

2022-08-25T17:31

2022-08-25T17:56

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Оружие и боеприпасы нашли в Мелитополе у пастора украинского отделения сектантского движения "Новое поколение"*, передает корреспондент РИА Новости.Силовики провели обыски в доме пастора в четверг, передает корреспондент с места событий."Нами была получена оперативная информация о нахождении схрона с оружием на данном объекте. При проведении мероприятий был обнаружен ящик с боеприпасами. В ящике - гранаты разного вида, патроны 5.45 мм, дымовые шашки и сигнальные ракеты", - рассказал РИА Новости представитель силовых структур.Все изъятые предметы направлены на экспертизу, оперативные действия продолжаются. По последним данным, местный пастор "Нового поколения"* покинул границы Украины и сейчас находится за рубежом.Также прошли обыски в здании церкви на окраине Мелитополя. "При обыске были обнаружены самодельные взрывные устройства, а также оборудование, которое используется для радиоперехвата", - сообщили РИА Новости в силовых структурах Мелитополя. При этом в здании церкви было обустроено место, где можно оставлять детей, были оборудованы спальные места для детей, работала столовая.В августе 2021 года российская генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ четырех религиозных организаций, действующих под "брендом" "Новое поколение"*. Это латвийские международное христианское движение "Новое поколение"* и Евангельская христианская церковь "Новое поколение"*, а также духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви "Новое поколение"* и духовное учебное заведение международный библейский колледж "Новое поколение"* (оба – Украина).Как поясняли тогда в Генпрокуратуре, признание нежелательной в России деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет за собой в том числе запрет на создание на территории страны, а также прекращение деятельности ранее созданных ее структурных подразделений. За осуществление деятельности предусмотрена административная и уголовная ответственность.*Деятельность организации признана нежелательной в России

https://ria.ru/20220603/satanizm-1792956737.html

https://ria.ru/20210528/sekta-1734571474.html

https://ria.ru/20220730/sekta-1806014469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Оружие и боеприпасы: находки силовиков в подвале пастора из Мелитополя Оружие и боеприпасы: находки силовиков в подвале пастора из Мелитополя 2022-08-25T17:31 true PT1M16S

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Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, мелитополь, россия, украина, генеральная прокуратура рф