https://ria.ru/20220825/sapery-1812198846.html

Саперы обезвредили 611 692 взрывоопасных предмета с начала спецоперации

Саперы обезвредили 611 692 взрывоопасных предмета с начала спецоперации - РИА Новости, 25.08.2022

Саперы обезвредили 611 692 взрывоопасных предмета с начала спецоперации

Саперы из России, ДНР и ЛНР обнаружили и обезвредили 611 692 взрывоопасных предмета с начала спецоперации, сообщил в четверг начальник Национального центра... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T22:40

2022-08-25T22:40

2022-08-25T22:40

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

донбасс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Саперы из России, ДНР и ЛНР обнаружили и обезвредили 611 692 взрывоопасных предмета с начала спецоперации, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 20 262,746 га территории, 1 401 здание (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 202,11 км дорог. Обнаружено и обезврежено 611 692 взрывоопасных предмета", - сообщил генерал в ходе брифинга.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

в мире, россия, луганская народная республика, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)