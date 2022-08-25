https://ria.ru/20220825/sapery-1812198846.html
Саперы обезвредили 611 692 взрывоопасных предмета с начала спецоперации
Саперы обезвредили 611 692 взрывоопасных предмета с начала спецоперации - РИА Новости, 25.08.2022
Саперы обезвредили 611 692 взрывоопасных предмета с начала спецоперации
Саперы из России, ДНР и ЛНР обнаружили и обезвредили 611 692 взрывоопасных предмета с начала спецоперации, сообщил в четверг начальник Национального центра... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T22:40
2022-08-25T22:40
2022-08-25T22:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
донбасс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Саперы из России, ДНР и ЛНР обнаружили и обезвредили 611 692 взрывоопасных предмета с начала спецоперации, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 20 262,746 га территории, 1 401 здание (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 202,11 км дорог. Обнаружено и обезврежено 611 692 взрывоопасных предмета", - сообщил генерал в ходе брифинга.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Донбасс, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Саперы обезвредили 611 692 взрывоопасных предмета с начала спецоперации
Саперы из России, ДНР и ЛНР обезвредили 611 692 опасных предмета с начала спецоперации