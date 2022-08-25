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В Греции опровергли сообщения о преследовании турецких самолетов - РИА Новости, 25.08.2022
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В Греции опровергли сообщения о преследовании турецких самолетов
В Греции опровергли сообщения о преследовании турецких самолетов - РИА Новости, 25.08.2022
В Греции опровергли сообщения о преследовании турецких самолетов
Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому опроверг заявления источника в министерстве обороны Турции, что в среду греческие F-16 преследовали РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:20
2022-08-25T16:20
в мире
греция
турция
нато
эгейское море
f-16
конгресс сша
мевлют чавушоглу
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АФИНЫ, 25 авг - РИА Новости. Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому опроверг заявления источника в министерстве обороны Турции, что в среду греческие F-16 преследовали турецкие самолеты.По сообщениям источников в турецком минобороны, самолет НАТО AWACS, выполнявший полеты над Эгейским морем, и два турецких истребителя, выполнявших учебно-тренировочную миссию Nexus Ace, 24 августа преследовались греческими истребителями F-16 с радиолокационной блокировкой."Греческие F-16 не совершают незаконных действий и не беспокоят самолеты других государств. Они находятся здесь, чтобы защищать воздушное пространство Греции и с большой эффективностью пресекать турецкие провокации, как всем известно", - сказал Иконому журналистам.В последние месяцы Турция требует прекратить милитаризацию греческих островов в восточной части Эгейского моря. Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, милитаризация островов является нарушением давних международных договоров и ставит под вопрос суверенитет островов. По его словам, Турция полна решимости обсудить и оспорить суверенитет этих островов, если Греция не прекратит нарушения.Отношения Турции и Греции еще больше ухудшились после выступления греческого премьера Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США 17 мая, где он заявил о беспрецедентно большом количестве пролетов турецких истребителей над греческими островами и призвал не продавать самолеты F-16 "тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море". Президент Турции Тайип Эрдоган после этого обвинил греческого премьера в том, что тот нарушил достигнутые на их встрече договоренности, и сказал, что для него отныне не существует такого политика, как Мицотакис, и он не намерен "ни встречаться, ни иметь с ним дело".В одном из выступлений Эрдоган выразил надежду, что "греческий народ демократическим путем даст послание и урок своим правителям, которые гонятся за авантюрами, несущими катастрофический конец греческому народу".
https://ria.ru/20220816/migranty-1810072251.html
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в мире, греция, турция, нато, эгейское море, f-16, конгресс сша, мевлют чавушоглу, кириакос мицотакис
В мире, Греция, Турция, НАТО, Эгейское море, F-16, Конгресс США, Мевлют Чавушоглу, Кириакос Мицотакис
16:20 25.08.2022
 
В Греции опровергли сообщения о преследовании турецких самолетов

В Греции опровергли сообщения о преследовании турецких самолетов во время миссии НАТО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АФИНЫ, 25 авг - РИА Новости. Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому опроверг заявления источника в министерстве обороны Турции, что в среду греческие F-16 преследовали турецкие самолеты.
По сообщениям источников в турецком минобороны, самолет НАТО AWACS, выполнявший полеты над Эгейским морем, и два турецких истребителя, выполнявших учебно-тренировочную миссию Nexus Ace, 24 августа преследовались греческими истребителями F-16 с радиолокационной блокировкой.
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"Греческие F-16 не совершают незаконных действий и не беспокоят самолеты других государств. Они находятся здесь, чтобы защищать воздушное пространство Греции и с большой эффективностью пресекать турецкие провокации, как всем известно", - сказал Иконому журналистам.
В последние месяцы Турция требует прекратить милитаризацию греческих островов в восточной части Эгейского моря. Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, милитаризация островов является нарушением давних международных договоров и ставит под вопрос суверенитет островов. По его словам, Турция полна решимости обсудить и оспорить суверенитет этих островов, если Греция не прекратит нарушения.
Отношения Турции и Греции еще больше ухудшились после выступления греческого премьера Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США 17 мая, где он заявил о беспрецедентно большом количестве пролетов турецких истребителей над греческими островами и призвал не продавать самолеты F-16 "тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море". Президент Турции Тайип Эрдоган после этого обвинил греческого премьера в том, что тот нарушил достигнутые на их встрече договоренности, и сказал, что для него отныне не существует такого политика, как Мицотакис, и он не намерен "ни встречаться, ни иметь с ним дело".
В одном из выступлений Эрдоган выразил надежду, что "греческий народ демократическим путем даст послание и урок своим правителям, которые гонятся за авантюрами, несущими катастрофический конец греческому народу".
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В миреГрецияТурцияНАТОЭгейское мореF-16Конгресс СШАМевлют ЧавушоглуКириакос Мицотакис
 
 
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