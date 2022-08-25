https://ria.ru/20220825/samolety-1812021003.html

Греческие F-16 преследовали турецкие самолеты, выполнявшие миссию НАТО

Греческие F-16 преследовали турецкие самолеты, выполнявшие миссию НАТО - РИА Новости, 25.08.2022

Греческие F-16 преследовали турецкие самолеты, выполнявшие миссию НАТО

Турецкие боевые самолеты, выполнявшие миссию НАТО, подверглись преследованию со стороны греческих истребителей, сообщил РИА Новости источник в Минобороны... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:17

2022-08-25T11:17

2022-08-25T13:20

в мире

турция

греция

эгейское море

нато

конгресс сша

f-16

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 25 авг — РИА Новости. Турецкие боевые самолеты, выполнявшие миссию НАТО, подверглись преследованию со стороны греческих истребителей, сообщил РИА Новости источник в Минобороны Турции."Самолет НАТО AWACS, выполнявший полеты над Эгейским морем, и два турецких истребителя, выполнявших учебно-тренировочную миссию Nexus Ace, 24 августа были подвергнуты преследованиям со стороны греческих истребителей F-16 с радиолокационной блокировкой", — сказал собеседник агентства.По его словам, турецкая сторона была вынуждена отреагировать "необходимым образом" и греческие самолеты покинули регион.В последние месяцы Турция требует от Греции прекратить милитаризацию островов в восточной части Эгейского моря. Как заявлял министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, Афины нарушают давние международные договоры и ставят под вопрос суверенитет островов — Анкара полна решимости оспорить его, если нарушения не прекратятся.Отношения двух стран еще больше ухудшились после майского выступления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США. Тогда он заявил о беспрецедентно большом количестве пролетов турецких истребителей над греческими островами и призвал не продавать F-16 "тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море". Эрдоган после этого обвинил Мицотакиса в нарушении договоренностей и отказался вообще иметь с ним дело в будущем.

https://ria.ru/20220823/zabor-1811710917.html

https://ria.ru/20220816/migranty-1810072251.html

турция

греция

эгейское море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, греция, эгейское море, нато, конгресс сша, f-16, мевлют чавушоглу