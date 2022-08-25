11:17 25.08.2022 (обновлено: 13:20 25.08.2022)
Греческие F-16 преследовали турецкие самолеты, выполнявшие миссию НАТО
Турецкие боевые самолеты подверглись преследованию греческих F-16 во время миссии НАТО
Военно-транспортные самолеты С-17 Globemaster III на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 25 авг — РИА Новости. Турецкие боевые самолеты, выполнявшие миссию НАТО, подверглись преследованию со стороны греческих истребителей, сообщил РИА Новости источник в Минобороны Турции.
"Самолет НАТО AWACS, выполнявший полеты над Эгейским морем, и два турецких истребителя, выполнявших учебно-тренировочную миссию Nexus Ace, 24 августа были подвергнуты преследованиям со стороны греческих истребителей F-16 с радиолокационной блокировкой", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, турецкая сторона была вынуждена отреагировать "необходимым образом" и греческие самолеты покинули регион.
В последние месяцы Турция требует от Греции прекратить милитаризацию островов в восточной части Эгейского моря. Как заявлял министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, Афины нарушают давние международные договоры и ставят под вопрос суверенитет островов — Анкара полна решимости оспорить его, если нарушения не прекратятся.
Отношения двух стран еще больше ухудшились после майского выступления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США. Тогда он заявил о беспрецедентно большом количестве пролетов турецких истребителей над греческими островами и призвал не продавать F-16 "тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море". Эрдоган после этого обвинил Мицотакиса в нарушении договоренностей и отказался вообще иметь с ним дело в будущем.
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