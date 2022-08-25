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Греческие F-16 преследовали турецкие самолеты, выполнявшие миссию НАТО - РИА Новости, 25.08.2022
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Греческие F-16 преследовали турецкие самолеты, выполнявшие миссию НАТО
Греческие F-16 преследовали турецкие самолеты, выполнявшие миссию НАТО - РИА Новости, 25.08.2022
Греческие F-16 преследовали турецкие самолеты, выполнявшие миссию НАТО
Турецкие боевые самолеты, выполнявшие миссию НАТО, подверглись преследованию со стороны греческих истребителей, сообщил РИА Новости источник в Минобороны... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:17
2022-08-25T13:20
в мире
турция
греция
эгейское море
нато
конгресс сша
f-16
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 25 авг — РИА Новости. Турецкие боевые самолеты, выполнявшие миссию НАТО, подверглись преследованию со стороны греческих истребителей, сообщил РИА Новости источник в Минобороны Турции."Самолет НАТО AWACS, выполнявший полеты над Эгейским морем, и два турецких истребителя, выполнявших учебно-тренировочную миссию Nexus Ace, 24 августа были подвергнуты преследованиям со стороны греческих истребителей F-16 с радиолокационной блокировкой", — сказал собеседник агентства.По его словам, турецкая сторона была вынуждена отреагировать "необходимым образом" и греческие самолеты покинули регион.В последние месяцы Турция требует от Греции прекратить милитаризацию островов в восточной части Эгейского моря. Как заявлял министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, Афины нарушают давние международные договоры и ставят под вопрос суверенитет островов — Анкара полна решимости оспорить его, если нарушения не прекратятся.Отношения двух стран еще больше ухудшились после майского выступления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США. Тогда он заявил о беспрецедентно большом количестве пролетов турецких истребителей над греческими островами и призвал не продавать F-16 "тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море". Эрдоган после этого обвинил Мицотакиса в нарушении договоренностей и отказался вообще иметь с ним дело в будущем.
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в мире, турция, греция, эгейское море, нато, конгресс сша, f-16, мевлют чавушоглу
В мире, Турция, Греция, Эгейское море, НАТО, Конгресс США, F-16, Мевлют Чавушоглу
11:17 25.08.2022 (обновлено: 13:20 25.08.2022)
 
Греческие F-16 преследовали турецкие самолеты, выполнявшие миссию НАТО

Турецкие боевые самолеты подверглись преследованию греческих F-16 во время миссии НАТО

© AFP 2022 / DODВоенно-транспортные самолеты С-17 Globemaster III на авиабазе Инджирлик в Турции
Военно-транспортные самолеты С-17 Globemaster III на авиабазе Инджирлик в Турции - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AFP 2022 / DOD
Военно-транспортные самолеты С-17 Globemaster III на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 25 авг — РИА Новости. Турецкие боевые самолеты, выполнявшие миссию НАТО, подверглись преследованию со стороны греческих истребителей, сообщил РИА Новости источник в Минобороны Турции.
"Самолет НАТО AWACS, выполнявший полеты над Эгейским морем, и два турецких истребителя, выполнявших учебно-тренировочную миссию Nexus Ace, 24 августа были подвергнуты преследованиям со стороны греческих истребителей F-16 с радиолокационной блокировкой", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, турецкая сторона была вынуждена отреагировать "необходимым образом" и греческие самолеты покинули регион.
В последние месяцы Турция требует от Греции прекратить милитаризацию островов в восточной части Эгейского моря. Как заявлял министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, Афины нарушают давние международные договоры и ставят под вопрос суверенитет островов — Анкара полна решимости оспорить его, если нарушения не прекратятся.
Отношения двух стран еще больше ухудшились после майского выступления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США. Тогда он заявил о беспрецедентно большом количестве пролетов турецких истребителей над греческими островами и призвал не продавать F-16 "тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море". Эрдоган после этого обвинил Мицотакиса в нарушении договоренностей и отказался вообще иметь с ним дело в будущем.
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