https://ria.ru/20220825/rpts-1812167658.html

РПЦ признала Македонскую православную церковь

РПЦ признала Македонскую православную церковь - РИА Новости, 25.08.2022

РПЦ признала Македонскую православную церковь

Синод Русской православной церкви признал Македонскую православную церковь — Охридскую архиепископию автокефальной церковью, говорится в документах,... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T18:49

2022-08-25T18:49

2022-08-25T20:34

религия

священный синод рпц

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Синод Русской православной церкви признал Македонскую православную церковь — Охридскую архиепископию автокефальной церковью, говорится в документах, опубликованных на сайте РПЦ."Возблагодарить Господа Бога за состоявшееся на канонических началах разрешение вопроса о статусе православной церкви в Северной Македонии. Признать Македонскую православную церковь — Охридскую архиепископию автокефальной церковью-сестрой и вписать имя ее предстоятеля блаженнейшего архиепископа Охридского и Македонского Стефана в священные диптихи", — отмечается в сообщении.Также в РПЦ выразили надежду на то, что Македонская православная церковь "будет твердо хранить в чистоте и непорочности святую православную веру и соблюдать верность православной канонической традиции".Патриарх Сербский Порфирий в мае 2022 года сообщил, что Сербская православная церковь (СПЦ) одобрила независимость Македонской православной церкви — Охридской архиепископии, а 5 июня патриарх Порфирий вручил архиепископу Охридскому и Македонскому Стефану томос об автокефалии. СПЦ ранее не признавала отколовшейся от нее части в Северной Македонии, действовавшей под названием "Македонская православная церковь" (МПЦ) и признанной в таком качестве македонскими властями и Константинопольским патриархатом. Ранее в РПЦ отмечали: причиной разделения стала "неканоническая автокефалия МПЦ", которую в 1967 провозгласили в одностороннем порядке без согласия Сербской церкви.

https://ria.ru/20220816/rpts-1809940725.html

https://ria.ru/20220821/rpts-1810727418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

священный синод рпц, северная македония, россия, в мире, религия