18:49 25.08.2022 (обновлено: 20:34 25.08.2022)
РПЦ признала Македонскую православную церковь
Синод РПЦ признал Македонскую православную церковь
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиЗаседание Священного синода Русской православной церкви
Заседание Священного синода Русской православной церкви. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Синод Русской православной церкви признал Македонскую православную церковь — Охридскую архиепископию автокефальной церковью, говорится в документах, опубликованных на сайте РПЦ.
"Возблагодарить Господа Бога за состоявшееся на канонических началах разрешение вопроса о статусе православной церкви в Северной Македонии. Признать Македонскую православную церковь — Охридскую архиепископию автокефальной церковью-сестрой и вписать имя ее предстоятеля блаженнейшего архиепископа Охридского и Македонского Стефана в священные диптихи", — отмечается в сообщении.
Также в РПЦ выразили надежду на то, что Македонская православная церковь "будет твердо хранить в чистоте и непорочности святую православную веру и соблюдать верность православной канонической традиции".
Патриарх Сербский Порфирий в мае 2022 года сообщил, что Сербская православная церковь (СПЦ) одобрила независимость Македонской православной церкви — Охридской архиепископии, а 5 июня патриарх Порфирий вручил архиепископу Охридскому и Македонскому Стефану томос об автокефалии. СПЦ ранее не признавала отколовшейся от нее части в Северной Македонии, действовавшей под названием "Македонская православная церковь" (МПЦ) и признанной в таком качестве македонскими властями и Константинопольским патриархатом.
Ранее в РПЦ отмечали: причиной разделения стала "неканоническая автокефалия МПЦ", которую в 1967 провозгласили в одностороннем порядке без согласия Сербской церкви.