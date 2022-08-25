https://ria.ru/20220825/royzman-1812151646.html

Суд назначил Ройзману запрет определенных действий

Суд назначил Ройзману запрет определенных действий - РИА Новости, 25.08.2022

Суд назначил Ройзману запрет определенных действий

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал бывшему главе города Евгению Ройзману, обвиняемому в дискредитации российской армии, меру пресечения в виде... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:38

2022-08-25T17:38

2022-08-25T20:47

евгений ройзман

происшествия

россия

вооруженные силы рф

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг — РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал бывшему главе города Евгению Ройзману, обвиняемому в дискредитации российской армии, меру пресечения в виде запрета определенных действий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать Ройзману Евгению Вадимовичу меру пресечения в виде запрета определенных действий", — огласила решение судья.Теперь подсудимому запрещено посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, отправлять и получать почту, кроме как связанную со следствием, использовать интернет, кроме как для общения с защитой и следователем.Ройзмана отпустили из зала суда.По данным следствия, 1 июля Ройзман в своем YouTube-канале опубликовал видео "Ответы на ваши вопросы", в котором он рассуждал о политической обстановке в стране, допустив высказывания, подрывающие авторитет ВС России.Накануне правоохранительные органы провели обыски в квартире подсудимого, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона". Позже его задержали на 48 часов. Из квартиры силовики изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко.По ходатайству защитника к делу приобщили характеристики. Как заявила судья, Ройзман от дачи показаний по делу отказался.По статье ему может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива — штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.

https://ria.ru/20220824/royzman-1811796316.html

https://ria.ru/20220825/diskreditatsiya-1812097467.html

https://ria.ru/20220824/royzman-1811808842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

евгений ройзман, происшествия, россия, вооруженные силы рф, екатеринбург