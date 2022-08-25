https://ria.ru/20220825/royzman-1812151646.html
Суд назначил Ройзману запрет определенных действий
Суд назначил Ройзману запрет определенных действий - РИА Новости, 25.08.2022
Суд назначил Ройзману запрет определенных действий
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал бывшему главе города Евгению Ройзману, обвиняемому в дискредитации российской армии, меру пресечения в виде... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:38
2022-08-25T17:38
2022-08-25T20:47
евгений ройзман
происшествия
россия
вооруженные силы рф
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг — РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал бывшему главе города Евгению Ройзману, обвиняемому в дискредитации российской армии, меру пресечения в виде запрета определенных действий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать Ройзману Евгению Вадимовичу меру пресечения в виде запрета определенных действий", — огласила решение судья.Теперь подсудимому запрещено посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, отправлять и получать почту, кроме как связанную со следствием, использовать интернет, кроме как для общения с защитой и следователем.Ройзмана отпустили из зала суда.По данным следствия, 1 июля Ройзман в своем YouTube-канале опубликовал видео "Ответы на ваши вопросы", в котором он рассуждал о политической обстановке в стране, допустив высказывания, подрывающие авторитет ВС России.Накануне правоохранительные органы провели обыски в квартире подсудимого, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона". Позже его задержали на 48 часов. Из квартиры силовики изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко.По ходатайству защитника к делу приобщили характеристики. Как заявила судья, Ройзман от дачи показаний по делу отказался.По статье ему может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива — штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.
https://ria.ru/20220824/royzman-1811796316.html
https://ria.ru/20220825/diskreditatsiya-1812097467.html
https://ria.ru/20220824/royzman-1811808842.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений ройзман, происшествия, россия, вооруженные силы рф, екатеринбург
Евгений Ройзман, Происшествия, Россия, Вооруженные силы РФ, Екатеринбург
17:38 25.08.2022 (обновлено: 20:47 25.08.2022)
Суд назначил Ройзману запрет определенных действий
Суд назначил экс-мэру Екатеринбурга Ройзману запрет определенных действий
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг — РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал бывшему главе города Евгению Ройзману, обвиняемому в дискредитации российской армии, меру пресечения в виде запрета определенных действий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать Ройзману Евгению Вадимовичу меру пресечения в виде запрета определенных действий", — огласила решение судья.
Теперь подсудимому запрещено посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, отправлять и получать почту, кроме как связанную со следствием, использовать интернет, кроме как для общения с защитой и следователем.
Ройзмана отпустили из зала суда.
По данным следствия, 1 июля Ройзман в своем YouTube-канале опубликовал видео "Ответы на ваши вопросы", в котором он рассуждал о политической обстановке в стране, допустив высказывания, подрывающие авторитет ВС России
.
Накануне правоохранительные органы провели обыски в квартире подсудимого, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона". Позже его задержали на 48 часов. Из квартиры силовики изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко
.
По ходатайству защитника к делу приобщили характеристики. Как заявила судья, Ройзман от дачи показаний по делу отказался.
По статье ему может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива — штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.