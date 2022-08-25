https://ria.ru/20220825/royzman-1812117208.html

Следствие просит запретить Ройзману покидать дом и пользоваться интернетом

Следствие просит запретить Ройзману покидать дом и пользоваться интернетом - РИА Новости, 25.08.2022

Следствие просит запретить Ройзману покидать дом и пользоваться интернетом

Следствие ходатайствует о запрете обвиняемому в дискредитации ВС РФ экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману покидать свое жилье в течение 23 часов 59 минут в... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:50

2022-08-25T15:50

2022-08-25T15:50

происшествия

екатеринбург

евгений ройзман

вооруженные силы рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Следствие ходатайствует о запрете обвиняемому в дискредитации ВС РФ экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману покидать свое жилье в течение 23 часов 59 минут в сутки и использовать интернет, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В среду правоохранительные органы провели обыски в квартире Ройзмана, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ. Позже он был задержан на 48 часов. Из квартиры силовики изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко.В ходе заседания об избрании меры пресечения в четверг следствие просило суд запретить Ройзману покидать пределы жилого помещения с 0.00 до 23.59, общаться без разрешения следователя с любыми лицами, посещать все публичные места и мероприятия, использовать интернет, кроме как для общения с адвокатами. Защитник Ройзмана просил суд отказать в удовлетворении ходатайства следователя.Согласно данным следствия, 1 июля Ройзман на своем YouTube-канале опубликовал видеоролик "Ответы на ваши вопросы", в котором он рассуждал о политической обстановке в стране, допустив высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ.По ходатайству защитника к делу Ройзмана приобщены характеристики. Как заявила судья, Ройзман от дачи показаний по делу отказался.Согласно Уголовному кодексу, Ройзману по данной статье может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.Как альтернатива - штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.

https://ria.ru/20220824/royzman-1811808842.html

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екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обыск в квартире экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана Производится обыск в квартире экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, выносят технику 2022-08-25T15:50 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, евгений ройзман, вооруженные силы рф