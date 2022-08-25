https://ria.ru/20220825/referendumy-1812047377.html

Референдумы в ДНР и ЛНР состоятся, заявил Турчак

Референдумы в ДНР и ЛНР состоятся, заявил Турчак - РИА Новости, 25.08.2022

Референдумы в ДНР и ЛНР состоятся, заявил Турчак

Референдумы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик состоятся, это территория России, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:42

2022-08-25T12:42

2022-08-25T12:42

единая россия

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

в мире

андрей турчак

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792255886_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_e38099ffa0f39f5fb5f3b0279c9bbe53.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Референдумы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик состоятся, это территория России, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что западные страны никогда не признают результаты проводимых на "территории Украины" референдумах по присоединению к РФ. О намерении не признать референдумы "на территории Украины" также заявили США - с таким утверждением выступила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза ООН по Украине."Это территория Российской Федерации, это регионы Российской Федерации. И они также имеют право быть включенными в реализацию народной программы "Единой России", - сказал Турчак перед заседанием рабочей группы по подготовке изменений в народную программу "Единой России", предложив реализовать все разделы народной программы и инициативы партии на территории ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины.Россия в феврале признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, ЛНР и ДНР выразили желание войти в ее состав. Также о желании стать частью России заявили в Херсонской и Запорожской областях. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов о вхождении в состав РФ – это планы жителей этих регионов, а не России.

https://ria.ru/20220808/referendum-1808188353.html

https://ria.ru/20220824/ssha-1811926314.html

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

единая россия, россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире, андрей турчак, донбасс, ситуация в днр и лнр