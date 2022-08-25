Референдумы в ДНР и ЛНР состоятся, заявил Турчак
Турчак заявил, что референдумы в ДНР и ЛНР состоятся, добавив, что это территория России
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Референдумы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик состоятся, это территория России, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что западные страны никогда не признают результаты проводимых на "территории Украины" референдумах по присоединению к РФ. О намерении не признать референдумы "на территории Украины" также заявили США - с таким утверждением выступила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза ООН по Украине.
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"Это территория Российской Федерации, это регионы Российской Федерации. И они также имеют право быть включенными в реализацию народной программы "Единой России", - сказал Турчак перед заседанием рабочей группы по подготовке изменений в народную программу "Единой России", предложив реализовать все разделы народной программы и инициативы партии на территории ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины.
Россия в феврале признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, ЛНР и ДНР выразили желание войти в ее состав. Также о желании стать частью России заявили в Херсонской и Запорожской областях. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов о вхождении в состав РФ – это планы жителей этих регионов, а не России.
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