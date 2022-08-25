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Минск перевел основные расчеты с Москвой в российские рубли - РИА Новости, 25.08.2022
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Минск перевел основные расчеты с Москвой в российские рубли
Минск перевел основные расчеты с Москвой в российские рубли - РИА Новости, 25.08.2022
Минск перевел основные расчеты с Москвой в российские рубли
Белоруссия и Россия на фоне западных санкций провели все необходимые операции по переводу основных платежей между двумя странами в российские рубли, заявил... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:19
2022-08-25T20:19
экономика
россия
белоруссия
михаил мишустин
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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Белоруссия и Россия на фоне западных санкций провели все необходимые операции по переводу основных платежей между двумя странами в российские рубли, заявил премьер-министр республики Роман Головченко."Мы провели все необходимые операции по переводу основных платежей между нами в российские рубли. Это существенно облегчило проведение расчетов. Убежден, что в ближайшее время увидим эффект от мероприятий, которые мы проводили и в прошлом году, и в этом", - сказал Головченко во время рабочей встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в Чолпон-Ате. Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал белорусского правительства.Белорусский премьер также отметил, что результатом общих усилий Белоруссии и России по переориентации поставок с рынков недружественных стран стал рост взаимного товарооборота по итогам первого полугодия этого года на 12,2% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. "Уверен, что это не предел", - подчеркнул Головченко.
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экономика, россия, белоруссия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин
20:19 25.08.2022
 
Минск перевел основные расчеты с Москвой в российские рубли

Премьер Белоруссии Головченко: Минск и Москва перевели основные расчеты в российские рубли

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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Белоруссия и Россия на фоне западных санкций провели все необходимые операции по переводу основных платежей между двумя странами в российские рубли, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.
"Мы провели все необходимые операции по переводу основных платежей между нами в российские рубли. Это существенно облегчило проведение расчетов. Убежден, что в ближайшее время увидим эффект от мероприятий, которые мы проводили и в прошлом году, и в этом", - сказал Головченко во время рабочей встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в Чолпон-Ате. Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал белорусского правительства.
Белорусский премьер также отметил, что результатом общих усилий Белоруссии и России по переориентации поставок с рынков недружественных стран стал рост взаимного товарооборота по итогам первого полугодия этого года на 12,2% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. "Уверен, что это не предел", - подчеркнул Головченко.
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ЭкономикаРоссияБелоруссияМихаил Мишустин
 
 
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