https://ria.ru/20220825/proverki-1812098696.html

В Госдуме предложили усилить проверки в приграничных с Украиной регионах

В Госдуме предложили усилить проверки в приграничных с Украиной регионах - РИА Новости, 25.08.2022

В Госдуме предложили усилить проверки в приграничных с Украиной регионах

Необходимо усилить систему контроля и досмотра въезжающих в приграничных с Украиной российских регионах для предотвращения возникновению террористической угрозы РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:47

2022-08-25T14:47

2022-08-25T14:47

специальная военная операция на украине

россия

украина

калининградская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Необходимо усилить систему контроля и досмотра въезжающих в приграничных с Украиной российских регионах для предотвращения возникновению террористической угрозы в РФ, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.Ранее в четверг в ФСБ сообщили о предотвращении терактов в Калининградской области, задержанным оказался 55-летний житель Калининграда. В его тайнике было обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, он также переписывался с активными участниками "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ)."Надо развертывать и вводить систему КДО (контрольно-досмотровое оборудование). Закон у нас есть. Это будут посты, проверки, и тогда количество этих шпионов в разы уменьшится, пройти будет невозможно", - подчеркнул политик.Парламентарий заявил, что "киевский режим по сути стал ИГИЛ"* (запрещена в РФ как террористическая), и, по его словам, понятно, что за время проведения спецоперации на Украине "кто-то уже сюда проник и вынашивает какие-то планы".Вместе с тем, добавил Гурулев, что касается антитеррористической защищенности - "у нас это все прописано, надо просто все соблюдать на остальных территориях".*Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

калининградская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, украина, калининградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)