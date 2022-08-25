https://ria.ru/20220825/proverki-1812098696.html
В Госдуме предложили усилить проверки в приграничных с Украиной регионах
В Госдуме предложили усилить проверки в приграничных с Украиной регионах - РИА Новости, 25.08.2022
В Госдуме предложили усилить проверки в приграничных с Украиной регионах
Необходимо усилить систему контроля и досмотра въезжающих в приграничных с Украиной российских регионах для предотвращения возникновению террористической угрозы РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:47
2022-08-25T14:47
2022-08-25T14:47
специальная военная операция на украине
россия
украина
калининградская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Необходимо усилить систему контроля и досмотра въезжающих в приграничных с Украиной российских регионах для предотвращения возникновению террористической угрозы в РФ, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.Ранее в четверг в ФСБ сообщили о предотвращении терактов в Калининградской области, задержанным оказался 55-летний житель Калининграда. В его тайнике было обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, он также переписывался с активными участниками "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ)."Надо развертывать и вводить систему КДО (контрольно-досмотровое оборудование). Закон у нас есть. Это будут посты, проверки, и тогда количество этих шпионов в разы уменьшится, пройти будет невозможно", - подчеркнул политик.Парламентарий заявил, что "киевский режим по сути стал ИГИЛ"* (запрещена в РФ как террористическая), и, по его словам, понятно, что за время проведения спецоперации на Украине "кто-то уже сюда проник и вынашивает какие-то планы".Вместе с тем, добавил Гурулев, что касается антитеррористической защищенности - "у нас это все прописано, надо просто все соблюдать на остальных территориях".*Запрещенные в России террористические организации
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, калининградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Калининградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Госдуме предложили усилить проверки в приграничных с Украиной регионах
Депутат Гурулев предложил усилить досмотры въезжающих в приграничных с Украиной регионах
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Необходимо усилить систему контроля и досмотра въезжающих в приграничных с Украиной российских регионах для предотвращения возникновению террористической угрозы в РФ, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
Ранее в четверг в ФСБ
сообщили о предотвращении терактов в Калининградской области
, задержанным оказался 55-летний житель Калининграда
. В его тайнике было обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, он также переписывался с активными участниками "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ
).
"Надо развертывать и вводить систему КДО (контрольно-досмотровое оборудование). Закон у нас есть. Это будут посты, проверки, и тогда количество этих шпионов в разы уменьшится, пройти будет невозможно", - подчеркнул политик.
Парламентарий заявил, что "киевский режим по сути стал ИГИЛ"* (запрещена в РФ как террористическая), и, по его словам, понятно, что за время проведения спецоперации на Украине
"кто-то уже сюда проник и вынашивает какие-то планы".
Вместе с тем, добавил Гурулев, что касается антитеррористической защищенности - "у нас это все прописано, надо просто все соблюдать на остальных территориях".
*Запрещенные в России террористические организации