https://ria.ru/20220825/propaganda-1812200750.html

Американцы пожаловались конгрессу на обвинения со стороны Киева

Американцы пожаловались конгрессу на обвинения со стороны Киева - РИА Новости, 25.08.2022

Американцы пожаловались конгрессу на обвинения со стороны Киева

Группа из 16 американских граждан, включая бывших представителей политических и военных кругов, в четверг обратилась к Конгрессу США с требованием принять меры... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T23:02

2022-08-25T23:02

2022-08-25T23:29

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ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Группа из 16 американских граждан, включая бывших представителей политических и военных кругов, в четверг обратилась к Конгрессу США с требованием принять меры в отношении украинского Центра противодействия дезинформации (ЦПД), обвинившего их в продвижении "российской пропаганды", говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости письме."Мы, нижеподписавшиеся граждане США, каждый из которых был включен в "черный список", выпущенный 14 июля украинским Центром противодействия дезинформации… были обвинены в содействии "российской пропаганде" и объявлены этой иностранной структурой "информационными террористами" и "военными преступниками", - следует из обращения.Авторы письма заявили, что требуют от конгрессменов "расследовать финансирование данного зарубежного госагентства и его роль в создании прямой угрозы правам и безопасности американских граждан".Обращение было разослано председателям и видным членам комитетов по иностранным делам, судебной власти и разведке Палаты представителей и Сената США. В общей сложности в "черный список" украинского ЦПД были включены имена 72 физических лиц из целого ряда стран, включая США, Францию, Китай, Германию и Словакию.При этом авторы письма заявили о своей готовности оказать "всемерное содействие" работе любого из комитетов Конгресса, который займется расследованием данного инцидента.

https://ria.ru/20220825/dezinformatsiya-1812171088.html

https://ria.ru/20220811/evrosoyuz-1808563626.html

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в мире, сша, украина, конгресс сша