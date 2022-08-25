23:02 25.08.2022 (обновлено: 23:29 25.08.2022)
Американцы пожаловались конгрессу на обвинения со стороны Киева
В США попавшие в "черный список" Киева граждане требуют от конгресса отстоять их интересы
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Группа из 16 американских граждан, включая бывших представителей политических и военных кругов, в четверг обратилась к Конгрессу США с требованием принять меры в отношении украинского Центра противодействия дезинформации (ЦПД), обвинившего их в продвижении "российской пропаганды", говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости письме.
"Мы, нижеподписавшиеся граждане США, каждый из которых был включен в "черный список", выпущенный 14 июля украинским Центром противодействия дезинформации… были обвинены в содействии "российской пропаганде" и объявлены этой иностранной структурой "информационными террористами" и "военными преступниками", - следует из обращения.
Авторы письма заявили, что требуют от конгрессменов "расследовать финансирование данного зарубежного госагентства и его роль в создании прямой угрозы правам и безопасности американских граждан".
Обращение было разослано председателям и видным членам комитетов по иностранным делам, судебной власти и разведке Палаты представителей и Сената США. В общей сложности в "черный список" украинского ЦПД были включены имена 72 физических лиц из целого ряда стран, включая США, Францию, Китай, Германию и Словакию.
При этом авторы письма заявили о своей готовности оказать "всемерное содействие" работе любого из комитетов Конгресса, который займется расследованием данного инцидента.