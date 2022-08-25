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Американцы пожаловались конгрессу на обвинения со стороны Киева - РИА Новости, 25.08.2022
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Американцы пожаловались конгрессу на обвинения со стороны Киева
Американцы пожаловались конгрессу на обвинения со стороны Киева - РИА Новости, 25.08.2022
Американцы пожаловались конгрессу на обвинения со стороны Киева
Группа из 16 американских граждан, включая бывших представителей политических и военных кругов, в четверг обратилась к Конгрессу США с требованием принять меры... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T23:02
2022-08-25T23:29
в мире
сша
украина
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Группа из 16 американских граждан, включая бывших представителей политических и военных кругов, в четверг обратилась к Конгрессу США с требованием принять меры в отношении украинского Центра противодействия дезинформации (ЦПД), обвинившего их в продвижении "российской пропаганды", говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости письме."Мы, нижеподписавшиеся граждане США, каждый из которых был включен в "черный список", выпущенный 14 июля украинским Центром противодействия дезинформации… были обвинены в содействии "российской пропаганде" и объявлены этой иностранной структурой "информационными террористами" и "военными преступниками", - следует из обращения.Авторы письма заявили, что требуют от конгрессменов "расследовать финансирование данного зарубежного госагентства и его роль в создании прямой угрозы правам и безопасности американских граждан".Обращение было разослано председателям и видным членам комитетов по иностранным делам, судебной власти и разведке Палаты представителей и Сената США. В общей сложности в "черный список" украинского ЦПД были включены имена 72 физических лиц из целого ряда стран, включая США, Францию, Китай, Германию и Словакию.При этом авторы письма заявили о своей готовности оказать "всемерное содействие" работе любого из комитетов Конгресса, который займется расследованием данного инцидента.
https://ria.ru/20220825/dezinformatsiya-1812171088.html
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в мире, сша, украина, конгресс сша
В мире, США, Украина, Конгресс США
23:02 25.08.2022 (обновлено: 23:29 25.08.2022)
 
Американцы пожаловались конгрессу на обвинения со стороны Киева

В США попавшие в "черный список" Киева граждане требуют от конгресса отстоять их интересы

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Группа из 16 американских граждан, включая бывших представителей политических и военных кругов, в четверг обратилась к Конгрессу США с требованием принять меры в отношении украинского Центра противодействия дезинформации (ЦПД), обвинившего их в продвижении "российской пропаганды", говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости письме.
"Мы, нижеподписавшиеся граждане США, каждый из которых был включен в "черный список", выпущенный 14 июля украинским Центром противодействия дезинформации… были обвинены в содействии "российской пропаганде" и объявлены этой иностранной структурой "информационными террористами" и "военными преступниками", - следует из обращения.
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Авторы письма заявили, что требуют от конгрессменов "расследовать финансирование данного зарубежного госагентства и его роль в создании прямой угрозы правам и безопасности американских граждан".
Обращение было разослано председателям и видным членам комитетов по иностранным делам, судебной власти и разведке Палаты представителей и Сената США. В общей сложности в "черный список" украинского ЦПД были включены имена 72 физических лиц из целого ряда стран, включая США, Францию, Китай, Германию и Словакию.
При этом авторы письма заявили о своей готовности оказать "всемерное содействие" работе любого из комитетов Конгресса, который займется расследованием данного инцидента.
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