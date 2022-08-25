Рейтинг@Mail.ru
Прокурор Бахмутского района уволился и покинул Украину - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/prokuror-1812033783.html
Прокурор Бахмутского района уволился и покинул Украину
Прокурор Бахмутского района уволился и покинул Украину - РИА Новости, 25.08.2022
Прокурор Бахмутского района уволился и покинул Украину
Прокурор Бахмутской окружной прокуратуры Александр Овчаренко подал рапорт об увольнении и выехал с подконтрольной Украине территории, чтобы спасти семью. Он... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:59
2022-08-25T11:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802151517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6ff4f1978f8fcd13eee5e4274d2b50e.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Прокурор Бахмутской окружной прокуратуры Александр Овчаренко подал рапорт об увольнении и выехал с подконтрольной Украине территории, чтобы спасти семью. Он рассказал РИА Новости о причине такого решения и о планах на будущее."Сюда выехал из-за непрекращающихся обстрелов города. Хотел спасти жену и сына. Уехал потому, что больше не хочу работать в прокуратуре там. Я опасался выезжать на территорию Украины и сына вывозить в связи с тем, что меня и сына могли отправить на фронт… Я перед тем как уехать, написал заявление (об увольнении), попросил руководителя подписать его и уволить меня. О планах уехать в Россию никому не говорил, так как боялся, что не получится", - сказал Овчаренко.Отвечая на вопрос о ситуации в Бахмуте на день выезда, экс-прокурор отметил, что обстановка очень тревожная."В Бахмуте страшно. Больше всего боишься ночью: ложишься спать и не знаешь, прилетит тебе или нет. Проснешься утром или нет. Поэтому и уехал, нервы уже не выдерживали", - сказал он.По словам экс-прокурора, он с семьей беспрепятственно проехал через все блокпосты, а на КПП российских военных сообщил, что является бывшим сотрудником прокуратуры."Меня не задерживали, попросили подождать, побеседовать, пока не проверят, кто я. Абсолютно никаких угроз, ничего не было", - рассказал собеседник агентства.Овчаренко добавил, что планирует с семьей жить в России, где у него родственники, а затем хотел бы вернуться к работе."Хотелось бы вернуться к своей работе. Но не знаю, возьмут ли меня работать на освобожденных территориях. Поэтому загадывать наперед не буду", - сказал Овчаренко, отвечая на вопрос о планах на будущее после освобождения Бахмута от украинских вооруженных формирований.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220823/referendum-1811536717.html
https://ria.ru/20220825/zaderzhanie-1812010863.html
https://ria.ru/20220823/prestupniki-1811471114.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802151517_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e35a6cad5bb0f935e1dc446b96dfaae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донбасс
11:59 25.08.2022
 
Прокурор Бахмутского района уволился и покинул Украину

Прокурор Бахмутского района уволился и покинул подконтрольную Киеву территорию

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ
Блокпост ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Перейти в фотобанк
Блокпост ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Прокурор Бахмутской окружной прокуратуры Александр Овчаренко подал рапорт об увольнении и выехал с подконтрольной Украине территории, чтобы спасти семью. Он рассказал РИА Новости о причине такого решения и о планах на будущее.
"Сюда выехал из-за непрекращающихся обстрелов города. Хотел спасти жену и сына. Уехал потому, что больше не хочу работать в прокуратуре там. Я опасался выезжать на территорию Украины и сына вывозить в связи с тем, что меня и сына могли отправить на фронт… Я перед тем как уехать, написал заявление (об увольнении), попросил руководителя подписать его и уволить меня. О планах уехать в Россию никому не говорил, так как боялся, что не получится", - сказал Овчаренко.
Будут голосовать на общих основаниях – представитель Народной милиции ЛНР о референдуме и беженцах - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 13:13
Беженцы из ЛНР примут участие в референдуме на общих основаниях
Отвечая на вопрос о ситуации в Бахмуте на день выезда, экс-прокурор отметил, что обстановка очень тревожная.
"В Бахмуте страшно. Больше всего боишься ночью: ложишься спать и не знаешь, прилетит тебе или нет. Проснешься утром или нет. Поэтому и уехал, нервы уже не выдерживали", - сказал он.
По словам экс-прокурора, он с семьей беспрепятственно проехал через все блокпосты, а на КПП российских военных сообщил, что является бывшим сотрудником прокуратуры.
"Меня не задерживали, попросили подождать, побеседовать, пока не проверят, кто я. Абсолютно никаких угроз, ничего не было", - рассказал собеседник агентства.
Кадры задержания россиянина, готовившего теракт в Калининградской области
Вчера, 10:36
Опубликовано видео задержания в Калининграде сторонника "Азова"*
Овчаренко добавил, что планирует с семьей жить в России, где у него родственники, а затем хотел бы вернуться к работе.
"Хотелось бы вернуться к своей работе. Но не знаю, возьмут ли меня работать на освобожденных территориях. Поэтому загадывать наперед не буду", - сказал Овчаренко, отвечая на вопрос о планах на будущее после освобождения Бахмута от украинских вооруженных формирований.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Наручники - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 09:27
В СФ призвали законодательно разрешить преследовать преступников вне России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала