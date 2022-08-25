https://ria.ru/20220825/prokuror-1812033783.html

Прокурор Бахмутского района уволился и покинул Украину

Прокурор Бахмутского района уволился и покинул Украину - РИА Новости, 25.08.2022

Прокурор Бахмутского района уволился и покинул Украину

Прокурор Бахмутской окружной прокуратуры Александр Овчаренко подал рапорт об увольнении и выехал с подконтрольной Украине территории, чтобы спасти семью. Он... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:59

2022-08-25T11:59

2022-08-25T11:59

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Прокурор Бахмутской окружной прокуратуры Александр Овчаренко подал рапорт об увольнении и выехал с подконтрольной Украине территории, чтобы спасти семью. Он рассказал РИА Новости о причине такого решения и о планах на будущее."Сюда выехал из-за непрекращающихся обстрелов города. Хотел спасти жену и сына. Уехал потому, что больше не хочу работать в прокуратуре там. Я опасался выезжать на территорию Украины и сына вывозить в связи с тем, что меня и сына могли отправить на фронт… Я перед тем как уехать, написал заявление (об увольнении), попросил руководителя подписать его и уволить меня. О планах уехать в Россию никому не говорил, так как боялся, что не получится", - сказал Овчаренко.Отвечая на вопрос о ситуации в Бахмуте на день выезда, экс-прокурор отметил, что обстановка очень тревожная."В Бахмуте страшно. Больше всего боишься ночью: ложишься спать и не знаешь, прилетит тебе или нет. Проснешься утром или нет. Поэтому и уехал, нервы уже не выдерживали", - сказал он.По словам экс-прокурора, он с семьей беспрепятственно проехал через все блокпосты, а на КПП российских военных сообщил, что является бывшим сотрудником прокуратуры."Меня не задерживали, попросили подождать, побеседовать, пока не проверят, кто я. Абсолютно никаких угроз, ничего не было", - рассказал собеседник агентства.Овчаренко добавил, что планирует с семьей жить в России, где у него родственники, а затем хотел бы вернуться к работе."Хотелось бы вернуться к своей работе. Но не знаю, возьмут ли меня работать на освобожденных территориях. Поэтому загадывать наперед не буду", - сказал Овчаренко, отвечая на вопрос о планах на будущее после освобождения Бахмута от украинских вооруженных формирований.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220823/referendum-1811536717.html

https://ria.ru/20220825/zaderzhanie-1812010863.html

https://ria.ru/20220823/prestupniki-1811471114.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, донбасс