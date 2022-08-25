https://ria.ru/20220825/prokat-1812060579.html

Фильм Домогарова-младшего "Пальма" выйдет в прокат в Китае

Фильм Домогарова-младшего "Пальма" выйдет в прокат в Китае - РИА Новости, 25.08.2022

Фильм Домогарова-младшего "Пальма" выйдет в прокат в Китае

Фильм Александра Домогарова-младшего "Пальма" выйдет в китайский прокат с 26 августа, сообщает пресс-служба "Марс Медиа" со ссылкой на директора Airmita Film... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:56

2022-08-25T15:56

2022-08-25T15:56

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Фильм Александра Домогарова-младшего "Пальма" выйдет в китайский прокат с 26 августа, сообщает пресс-служба "Марс Медиа" со ссылкой на директора Airmita Film Group Ду Ляна."С 26 августа мы выпускаем на более чем 5000 экранах фильм "Пальма" и надеемся на очень хороший результат, успех в Китае", — говорит Лян.По его словам, сегодня прокатывать иностранное кино в Китае не так просто, как было три года назад — из-за пандемии и некоторых других факторов рынок и вкусы зрителей изменились."Сейчас для западных картин, не только русских, но и голливудских – непростое время, поскольку люди предпочитают местный кинематограф. Я верю, что "Пальма" напомнит зрителям, что русские люди умеют снимать очень хорошие, трогательные фильмы. Эта картина важна и для нас, и для всех русских проектов, выходящих в Китае, в будущем", — подчеркнул он.Ранее Airmita Film Group выпускала "Т-34", "Движение вверх", "Он – дракон", "Снежная королева. Зазеркалье" и "Метро".Фильм "Пальма" — продукт совместного производства "Марс Медиа", "Амедиа Продакшн", телеканала "Россия 1", Okko Studios при поддержке Минкультуры РФ и Фонда кино. Ранее "Пальма" выходила в Японии, где стала самым кассовым российским фильмом в этой стране за последние 20 лет. Права на фильм проданы в 20 стран.В России лента вышла в марте 2021 года. В ней рассказывается о собаке Альме. Хозяин не смог забрать ее с собой, и теперь верная овчарка ждет его в аэропорту. Она встречает прибывающие самолеты и надеется, что в одном из них — ее человек. Собачку находит девятилетний Коля. Он недавно потерял маму и переехал в Москву к отцу, которого плохо знает. Ребенок старается помочь Альме.

https://ria.ru/20220825/tolkin-1812011042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, китай, россия, т-34, что посмотреть , фонд кино