https://ria.ru/20220825/proekty-1812085563.html

Глава РСО и гендиректор ДОМ.РФ обсудили реализацию совместных проектов

Глава РСО и гендиректор ДОМ.РФ обсудили реализацию совместных проектов - РИА Новости, 25.08.2022

Глава РСО и гендиректор ДОМ.РФ обсудили реализацию совместных проектов

Глава Республики Северная Осетия-Алания (РСО) Сергей Меняйло и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече в Москве обсудили реализацию совместных... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:13

2022-08-25T14:13

2022-08-25T14:13

республика северная осетия - алания

"дом.рф"

владикавказ

терек

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812083092_0:18:1366:786_1920x0_80_0_0_148b02ae3cba0b73aa7a668eed32f245.jpg

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Глава Республики Северная Осетия-Алания (РСО) Сергей Меняйло и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече в Москве обсудили реализацию совместных проектов, касающихся развития городской среды, а также программ льготного ипотечного кредитования, сообщается на сайте РСО.ДОМ.РФ реализует проекты по развитию городской среды, в том числе, по проектированию общественных территорий, разработке дизайн-кода и архитектурно-градостроительных концепций. Меняйло отметил, что правительством республики проработаны вопросы взаимодействия с ДОМ.РФ в части реализации таких проектов. Часть проектов касается развития территорий Владикавказа – речь идет о дизайн-проектах по поэтапному благоустройству набережной р. Терек и парка им. Жуковского. На очереди – проект комплексного развития г. Владикавказа."Поручение о необходимости разработки мастер-плана города было дано президентом России Владимиром Путиным в апреле 2022 года. Мастер-план позволит определить направления комплексного развития города, в том числе по созданию новых микрорайонов с использованием инструментов комплексного развития территорий. Вопрос о привлечении к этой работе "ДОМ.РФ" обсуждался неоднократно на федеральном уровне, поэтому мы сегодня рассчитываем на продуктивную совместную работу", – отметил Меняйло.Мутко поддержал инициативу, заверив, что специалисты ДОМ.РФ изучат техническое задание, представленное администрацией Владикавказа, и проработают схему взаимодействия."Работа ДОМ.РФ, прежде всего, нацелена на поддержку всестороннего развития регионов, повышение качества жизни людей. Для этого у нас есть все необходимые инструменты, позволяющие увеличивать объем строительства жилья и повышать его доступность, создавать современную городскую среду и инфраструктуру. С Северной Осетией мы готовы сотрудничать по всем актуальным для республики направлениям. Сейчас прорабатываются вопросы разработки мастер-плана Владикавказа, запуска Единой ипотеки от ДОМ.РФ и финансирования строительства социально значимых для региона объектов с помощью облигаций ДОМ.РФ", – сказал Мутко.Стороны также обсудили максимальное участие региона во всех проектах "ДОМ.РФ".

https://realty.ria.ru/20220819/dom-rf-1810830857.html

https://realty.ria.ru/20220818/voronezh-1810520848.html

владикавказ

терек

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика северная осетия - алания, "дом.рф", владикавказ, терек, россия