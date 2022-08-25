https://ria.ru/20220825/proekty-1812085563.html
Глава РСО и гендиректор ДОМ.РФ обсудили реализацию совместных проектов
Глава РСО и гендиректор ДОМ.РФ обсудили реализацию совместных проектов - РИА Новости, 25.08.2022
Глава РСО и гендиректор ДОМ.РФ обсудили реализацию совместных проектов
Глава Республики Северная Осетия-Алания (РСО) Сергей Меняйло и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече в Москве обсудили реализацию совместных... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:13
2022-08-25T14:13
2022-08-25T14:13
республика северная осетия - алания
"дом.рф"
владикавказ
терек
россия
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Глава Республики Северная Осетия-Алания (РСО) Сергей Меняйло и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече в Москве обсудили реализацию совместных проектов, касающихся развития городской среды, а также программ льготного ипотечного кредитования, сообщается на сайте РСО.ДОМ.РФ реализует проекты по развитию городской среды, в том числе, по проектированию общественных территорий, разработке дизайн-кода и архитектурно-градостроительных концепций. Меняйло отметил, что правительством республики проработаны вопросы взаимодействия с ДОМ.РФ в части реализации таких проектов. Часть проектов касается развития территорий Владикавказа – речь идет о дизайн-проектах по поэтапному благоустройству набережной р. Терек и парка им. Жуковского. На очереди – проект комплексного развития г. Владикавказа."Поручение о необходимости разработки мастер-плана города было дано президентом России Владимиром Путиным в апреле 2022 года. Мастер-план позволит определить направления комплексного развития города, в том числе по созданию новых микрорайонов с использованием инструментов комплексного развития территорий. Вопрос о привлечении к этой работе "ДОМ.РФ" обсуждался неоднократно на федеральном уровне, поэтому мы сегодня рассчитываем на продуктивную совместную работу", – отметил Меняйло.Мутко поддержал инициативу, заверив, что специалисты ДОМ.РФ изучат техническое задание, представленное администрацией Владикавказа, и проработают схему взаимодействия."Работа ДОМ.РФ, прежде всего, нацелена на поддержку всестороннего развития регионов, повышение качества жизни людей. Для этого у нас есть все необходимые инструменты, позволяющие увеличивать объем строительства жилья и повышать его доступность, создавать современную городскую среду и инфраструктуру. С Северной Осетией мы готовы сотрудничать по всем актуальным для республики направлениям. Сейчас прорабатываются вопросы разработки мастер-плана Владикавказа, запуска Единой ипотеки от ДОМ.РФ и финансирования строительства социально значимых для региона объектов с помощью облигаций ДОМ.РФ", – сказал Мутко.Стороны также обсудили максимальное участие региона во всех проектах "ДОМ.РФ".
https://realty.ria.ru/20220819/dom-rf-1810830857.html
https://realty.ria.ru/20220818/voronezh-1810520848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика северная осетия - алания, "дом.рф", владикавказ, терек, россия
Республика Северная Осетия - Алания, "Дом.РФ", Владикавказ, Терек, Россия
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Глава Республики Северная Осетия-Алания (РСО) Сергей Меняйло и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече в Москве обсудили реализацию совместных проектов, касающихся развития городской среды, а также программ льготного ипотечного кредитования, сообщается на сайте РСО.
ДОМ.РФ реализует проекты по развитию городской среды, в том числе, по проектированию общественных территорий, разработке дизайн-кода и архитектурно-градостроительных концепций. Меняйло отметил, что правительством республики проработаны вопросы взаимодействия с ДОМ.РФ в части реализации таких проектов. Часть проектов касается развития территорий Владикавказа
– речь идет о дизайн-проектах по поэтапному благоустройству набережной р. Терек
и парка им. Жуковского. На очереди – проект комплексного развития г. Владикавказа.
"Поручение о необходимости разработки мастер-плана города было дано президентом России Владимиром Путиным
в апреле 2022 года. Мастер-план позволит определить направления комплексного развития города, в том числе по созданию новых микрорайонов с использованием инструментов комплексного развития территорий. Вопрос о привлечении к этой работе "ДОМ.РФ
" обсуждался неоднократно на федеральном уровне, поэтому мы сегодня рассчитываем на продуктивную совместную работу", – отметил Меняйло.
Мутко поддержал инициативу, заверив, что специалисты ДОМ.РФ изучат техническое задание, представленное администрацией Владикавказа, и проработают схему взаимодействия.
"Работа ДОМ.РФ, прежде всего, нацелена на поддержку всестороннего развития регионов, повышение качества жизни людей. Для этого у нас есть все необходимые инструменты, позволяющие увеличивать объем строительства жилья и повышать его доступность, создавать современную городскую среду и инфраструктуру. С Северной Осетией мы готовы сотрудничать по всем актуальным для республики направлениям. Сейчас прорабатываются вопросы разработки мастер-плана Владикавказа, запуска Единой ипотеки от ДОМ.РФ и финансирования строительства социально значимых для региона объектов с помощью облигаций ДОМ.РФ", – сказал Мутко.
Стороны также обсудили максимальное участие региона во всех проектах "ДОМ.РФ".