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Глава РСО и гендиректор ДОМ.РФ обсудили реализацию совместных проектов - РИА Новости, 25.08.2022
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Глава РСО и гендиректор ДОМ.РФ обсудили реализацию совместных проектов
Глава РСО и гендиректор ДОМ.РФ обсудили реализацию совместных проектов - РИА Новости, 25.08.2022
Глава РСО и гендиректор ДОМ.РФ обсудили реализацию совместных проектов
Глава Республики Северная Осетия-Алания (РСО) Сергей Меняйло и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече в Москве обсудили реализацию совместных... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:13
2022-08-25T14:13
республика северная осетия - алания
"дом.рф"
владикавказ
терек
россия
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Глава Республики Северная Осетия-Алания (РСО) Сергей Меняйло и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече в Москве обсудили реализацию совместных проектов, касающихся развития городской среды, а также программ льготного ипотечного кредитования, сообщается на сайте РСО.ДОМ.РФ реализует проекты по развитию городской среды, в том числе, по проектированию общественных территорий, разработке дизайн-кода и архитектурно-градостроительных концепций. Меняйло отметил, что правительством республики проработаны вопросы взаимодействия с ДОМ.РФ в части реализации таких проектов. Часть проектов касается развития территорий Владикавказа – речь идет о дизайн-проектах по поэтапному благоустройству набережной р. Терек и парка им. Жуковского. На очереди – проект комплексного развития г. Владикавказа."Поручение о необходимости разработки мастер-плана города было дано президентом России Владимиром Путиным в апреле 2022 года. Мастер-план позволит определить направления комплексного развития города, в том числе по созданию новых микрорайонов с использованием инструментов комплексного развития территорий. Вопрос о привлечении к этой работе "ДОМ.РФ" обсуждался неоднократно на федеральном уровне, поэтому мы сегодня рассчитываем на продуктивную совместную работу", – отметил Меняйло.Мутко поддержал инициативу, заверив, что специалисты ДОМ.РФ изучат техническое задание, представленное администрацией Владикавказа, и проработают схему взаимодействия."Работа ДОМ.РФ, прежде всего, нацелена на поддержку всестороннего развития регионов, повышение качества жизни людей. Для этого у нас есть все необходимые инструменты, позволяющие увеличивать объем строительства жилья и повышать его доступность, создавать современную городскую среду и инфраструктуру. С Северной Осетией мы готовы сотрудничать по всем актуальным для республики направлениям. Сейчас прорабатываются вопросы разработки мастер-плана Владикавказа, запуска Единой ипотеки от ДОМ.РФ и финансирования строительства социально значимых для региона объектов с помощью облигаций ДОМ.РФ", – сказал Мутко.Стороны также обсудили максимальное участие региона во всех проектах "ДОМ.РФ".
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республика северная осетия - алания, "дом.рф", владикавказ, терек, россия
Республика Северная Осетия - Алания, "Дом.РФ", Владикавказ, Терек, Россия
14:13 25.08.2022
 

Глава РСО и гендиректор ДОМ.РФ обсудили реализацию совместных проектов

© Фото : пресс-служба республики Северная Осетия - АланияГлава республики Северная Осетия-Алания (РСО) Сергей Меняйло и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко во время встречи в Москве
Глава республики Северная Осетия-Алания (РСО) Сергей Меняйло и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : пресс-служба республики Северная Осетия - Алания
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Глава Республики Северная Осетия-Алания (РСО) Сергей Меняйло и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече в Москве обсудили реализацию совместных проектов, касающихся развития городской среды, а также программ льготного ипотечного кредитования, сообщается на сайте РСО.
ДОМ.РФ реализует проекты по развитию городской среды, в том числе, по проектированию общественных территорий, разработке дизайн-кода и архитектурно-градостроительных концепций. Меняйло отметил, что правительством республики проработаны вопросы взаимодействия с ДОМ.РФ в части реализации таких проектов. Часть проектов касается развития территорий Владикавказа – речь идет о дизайн-проектах по поэтапному благоустройству набережной р. Терек и парка им. Жуковского. На очереди – проект комплексного развития г. Владикавказа.
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"Поручение о необходимости разработки мастер-плана города было дано президентом России Владимиром Путиным в апреле 2022 года. Мастер-план позволит определить направления комплексного развития города, в том числе по созданию новых микрорайонов с использованием инструментов комплексного развития территорий. Вопрос о привлечении к этой работе "ДОМ.РФ" обсуждался неоднократно на федеральном уровне, поэтому мы сегодня рассчитываем на продуктивную совместную работу", – отметил Меняйло.
Мутко поддержал инициативу, заверив, что специалисты ДОМ.РФ изучат техническое задание, представленное администрацией Владикавказа, и проработают схему взаимодействия.
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"Работа ДОМ.РФ, прежде всего, нацелена на поддержку всестороннего развития регионов, повышение качества жизни людей. Для этого у нас есть все необходимые инструменты, позволяющие увеличивать объем строительства жилья и повышать его доступность, создавать современную городскую среду и инфраструктуру. С Северной Осетией мы готовы сотрудничать по всем актуальным для республики направлениям. Сейчас прорабатываются вопросы разработки мастер-плана Владикавказа, запуска Единой ипотеки от ДОМ.РФ и финансирования строительства социально значимых для региона объектов с помощью облигаций ДОМ.РФ", – сказал Мутко.
Стороны также обсудили максимальное участие региона во всех проектах "ДОМ.РФ".
 
Республика Северная Осетия - Алания"Дом.РФ"ВладикавказТерекРоссия
 
 
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