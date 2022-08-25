12:47 25.08.2022 (обновлено: 13:35 25.08.2022)
В Киеве заявили, что ПМР должна остаться в составе Молдавии
Посол Украины в Кишиневе считает, что ПМР должна быть в составе Молдавии с особым статусом
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 авг - РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская республика должна оставаться в составе Молдавии, но с особым статусом, заявил посол Украины в Молдавии Марко Шевченко.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
"За последние 15-20 лет мало-помалу, но статус Приднестровья де-факто резко изменился, по большей части Приднестровье уже интегрировано. По моему мнению (разумеется, личному), у Приднестровского региона есть перспектива только в составе Молдавии. Ок, с особым статусом, который будет предоставлен в соответствии с конституцией страны", - сказал Шевченко в интервью радиостанции Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").
По его словам, приднестровский регион пользуется всеми положениями Соглашения об ассоциации, которое Кишинев подписал с Европейским Союзом. "Приднестровская экономика переориентируется на европейский рынок, предприятия Приднестровья действуют в рамках правового поля Молдавии", - сказал дипломат.
Ранее вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что федерализация страны – это не решение приднестровского вопроса, конечное видение мирного урегулирования конфликта станет понятным после завершения военных действий на Украине, а до тех пор Кишиневу и Тирасполю нужно сохранить статус-кво.
В 2003 году нынешний спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак предлагал план решения приднестровского конфликта через федерализацию молдавской республики. Но третий президент Молдавии Владимир Воронин отказался подписать документ, поскольку решил, что план может привести к независимости непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Нынешний президент Молдавии Майя Санду, выступая в ПАСЕ, заявила, что исключает возможность решения конфликта путем федерализации республики.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на брифинге в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2".