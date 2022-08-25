https://ria.ru/20220825/pozhary-1812161910.html
Глава МЧС поблагодарил пожарных за тушение лесов в Нижегородской области
Глава МЧС поблагодарил пожарных за тушение лесов в Нижегородской области - РИА Новости, 25.08.2022
Глава МЧС поблагодарил пожарных за тушение лесов в Нижегородской области
Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил пожарных за тушение лесов в Нижегородской области и сказал, что гордится ими. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:19
2022-08-25T18:19
2022-08-25T18:19
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
пожары
россия
александр куренков (мчс)
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КУЗЬМИЯР (Нижегородская область), 25 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил пожарных за тушение лесов в Нижегородской области и сказал, что гордится ими.В ходе поездки в регион он пообщался с сотрудниками МЧС из разных регионов, задействованных в борьбе с лесными пожарами в Нижегородской области. Они доложили министру, что у них есть все условия для работы. "Моральный дух на высоте. Но тяжеловато, хотелось бы, чтобы лесопожарные службы работали активнее", - сказал один из пожарных.Глава МЧС в ответ поблагодарил их за службу. "Вы опора. Спасибо, что держите оборону. Я вами горжусь. Вы молодцы", - отметил он.Министр сообщил, что очаги пожаров локализованы. "Внутри происходит тление, сделаны минерализованные полосы для того, чтобы пожар не распространялся, их расширили", - рассказал он.Воротынский район Нижегородской области в 2010 году пострадал от масштабных пожаров, общая площадь которых тогда составляла 90 тыс. га. Сотрудники МЧС говорят, что эти две ситуации нельзя даже сравнивать, сейчас обстановка с пожарами в разы лучше и повторения ситуации 2010 года невозможно. Кроме того, с тех пор у сотрудников МЧС значительно улучшилась и экипировка, и техническое оснащение.
https://ria.ru/20220825/pozhary-1812153314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, пожары, россия, александр куренков (мчс)
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, пожары, Россия, Александр Куренков (МЧС)
Глава МЧС поблагодарил пожарных за тушение лесов в Нижегородской области
Глава МЧС Куренков поблагодарил пожарных за тушение лесов в Нижегородской области
КУЗЬМИЯР (Нижегородская область), 25 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил пожарных за тушение лесов в Нижегородской области и сказал, что гордится ими.
В ходе поездки в регион он пообщался с сотрудниками МЧС
из разных регионов, задействованных в борьбе с лесными пожарами в Нижегородской области
. Они доложили министру, что у них есть все условия для работы. "Моральный дух на высоте. Но тяжеловато, хотелось бы, чтобы лесопожарные службы работали активнее", - сказал один из пожарных.
Глава МЧС в ответ поблагодарил их за службу. "Вы опора. Спасибо, что держите оборону. Я вами горжусь. Вы молодцы", - отметил он.
Министр сообщил, что очаги пожаров локализованы. "Внутри происходит тление, сделаны минерализованные полосы для того, чтобы пожар не распространялся, их расширили", - рассказал он.
Воротынский район Нижегородской области в 2010 году пострадал от масштабных пожаров, общая площадь которых тогда составляла 90 тыс. га. Сотрудники МЧС говорят, что эти две ситуации нельзя даже сравнивать, сейчас обстановка с пожарами в разы лучше и повторения ситуации 2010 года невозможно. Кроме того, с тех пор у сотрудников МЧС значительно улучшилась и экипировка, и техническое оснащение.