https://ria.ru/20220825/pozhary-1812123576.html
Возле Орехово-Зуево обнаружили новый очаг возгорания
Возле Орехово-Зуево обнаружили новый очаг возгорания - РИА Новости, 25.08.2022
Возле Орехово-Зуево обнаружили новый очаг возгорания
Близ Орехово-Зуево в Московской области замечен "свежий" очаг возгорания, на месте уже работает техника и специалисты, сообщил зампред регионального... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:08
2022-08-25T16:08
2022-08-25T16:08
пожары
природные пожары в россии
происшествия
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003409_0:215:3232:2033_1920x0_80_0_0_bbc312c0cc34b336124c10b132eed218.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Близ Орехово-Зуево в Московской области замечен "свежий" очаг возгорания, на месте уже работает техника и специалисты, сообщил зампред регионального правительства Георгий Филимонов."Близ Орехово-Зуево увидели "свежий" очаг - сейчас на месте работает техника и специалисты", - написал Филимонов в своём Telegram-канале.Он отметил, что очаг был замечен во время облёта юго-восточной и восточной территории Московской области."Пристальное внимание уделили торфяникам - мы видим, что они обводнены и угрозы возгораний сейчас нет. С 2010 года была проделана большая и сложная работа по обводнению торфяников в Шатуре, которая даёт свои результаты. В резервуарах воды много. ГТС функционируют", - добавил зампред.
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003409_501:0:3232:2048_1920x0_80_0_0_6474dad8d1f2e1a836c98233a93612bb.jpg
Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области
В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер.
Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда.
Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров.
2022-08-25T16:08
true
PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожары, природные пожары в россии, происшествия, московская область (подмосковье), орехово-зуево, россия
пожары, Природные пожары в России, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Орехово-Зуево, Россия
Возле Орехово-Зуево обнаружили новый очаг возгорания
Зампред правительства Подмосковья Филимонов заявил об очаге возгорания возле Орехово-Зуево