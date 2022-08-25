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Возле Орехово-Зуево обнаружили новый очаг возгорания - РИА Новости, 25.08.2022
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Возле Орехово-Зуево обнаружили новый очаг возгорания
Возле Орехово-Зуево обнаружили новый очаг возгорания - РИА Новости, 25.08.2022
Возле Орехово-Зуево обнаружили новый очаг возгорания
Близ Орехово-Зуево в Московской области замечен "свежий" очаг возгорания, на месте уже работает техника и специалисты, сообщил зампред регионального... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:08
2022-08-25T16:08
пожары
природные пожары в россии
происшествия
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Близ Орехово-Зуево в Московской области замечен "свежий" очаг возгорания, на месте уже работает техника и специалисты, сообщил зампред регионального правительства Георгий Филимонов."Близ Орехово-Зуево увидели "свежий" очаг - сейчас на месте работает техника и специалисты", - написал Филимонов в своём Telegram-канале.Он отметил, что очаг был замечен во время облёта юго-восточной и восточной территории Московской области."Пристальное внимание уделили торфяникам - мы видим, что они обводнены и угрозы возгораний сейчас нет. С 2010 года была проделана большая и сложная работа по обводнению торфяников в Шатуре, которая даёт свои результаты. В резервуарах воды много. ГТС функционируют", - добавил зампред.
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
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пожары, природные пожары в россии, происшествия, московская область (подмосковье), орехово-зуево, россия
пожары, Природные пожары в России, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Орехово-Зуево, Россия
16:08 25.08.2022
 
Возле Орехово-Зуево обнаружили новый очаг возгорания

Зампред правительства Подмосковья Филимонов заявил об очаге возгорания возле Орехово-Зуево

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Близ Орехово-Зуево в Московской области замечен "свежий" очаг возгорания, на месте уже работает техника и специалисты, сообщил зампред регионального правительства Георгий Филимонов.
"Близ Орехово-Зуево увидели "свежий" очаг - сейчас на месте работает техника и специалисты", - написал Филимонов в своём Telegram-канале.
Он отметил, что очаг был замечен во время облёта юго-восточной и восточной территории Московской области.
"Пристальное внимание уделили торфяникам - мы видим, что они обводнены и угрозы возгораний сейчас нет. С 2010 года была проделана большая и сложная работа по обводнению торфяников в Шатуре, которая даёт свои результаты. В резервуарах воды много. ГТС функционируют", - добавил зампред.
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пожарыПриродные пожары в РоссииПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Орехово-ЗуевоРоссия
 
 
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