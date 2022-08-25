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Возле Орехово-Зуево обнаружили новый очаг возгорания

Возле Орехово-Зуево обнаружили новый очаг возгорания - РИА Новости, 25.08.2022

Возле Орехово-Зуево обнаружили новый очаг возгорания

Близ Орехово-Зуево в Московской области замечен "свежий" очаг возгорания, на месте уже работает техника и специалисты, сообщил зампред регионального... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:08

2022-08-25T16:08

2022-08-25T16:08

пожары

природные пожары в россии

происшествия

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Близ Орехово-Зуево в Московской области замечен "свежий" очаг возгорания, на месте уже работает техника и специалисты, сообщил зампред регионального правительства Георгий Филимонов."Близ Орехово-Зуево увидели "свежий" очаг - сейчас на месте работает техника и специалисты", - написал Филимонов в своём Telegram-канале.Он отметил, что очаг был замечен во время облёта юго-восточной и восточной территории Московской области."Пристальное внимание уделили торфяникам - мы видим, что они обводнены и угрозы возгораний сейчас нет. С 2010 года была проделана большая и сложная работа по обводнению торфяников в Шатуре, которая даёт свои результаты. В резервуарах воды много. ГТС функционируют", - добавил зампред.

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров. 2022-08-25T16:08 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пожары, природные пожары в россии, происшествия, московская область (подмосковье), орехово-зуево, россия