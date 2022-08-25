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Пожар в Нижегородской области замкнули в кольцо - РИА Новости, 25.08.2022
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Пожар в Нижегородской области замкнули в кольцо
Пожар в Нижегородской области замкнули в кольцо - РИА Новости, 25.08.2022
Пожар в Нижегородской области замкнули в кольцо
Лесной пожар в Нижегородской области замкнут в кольцо, огонь остановлен, заявил глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:33
2022-08-25T18:33
александр куренков (мчс)
происшествия
россия
нижегородская область
пожары
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КУЗЬМИЯР (Нижегородская область), 25 авг - РИА Новости. Лесной пожар в Нижегородской области замкнут в кольцо, огонь остановлен, заявил глава МЧС Александр Куренков."Огонь замкнут в кольце", - сказал Куренков журналистам, уточнив, что очаги еще догорают."Огонь остановлен, угрозы населенным пунктам нет. Дальше работа специалистов на этом участке", - пояснил он.По словам министра, очаги задымления еще есть, дым поднимается и его видно."Но минерализованные полосы организованы полностью", - уточнил он.
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россия
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александр куренков (мчс), происшествия, россия, нижегородская область, пожары, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Александр Куренков (МЧС), Происшествия, Россия, Нижегородская область, пожары, Природные пожары в России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:33 25.08.2022
 
Пожар в Нижегородской области замкнули в кольцо

Глава МЧС Куренков заявил, что лесной пожар в Нижегородской области замкнули в кольцо

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкБорьба с лесными пожарами в Нижегородской области
Борьба с лесными пожарами в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Борьба с лесными пожарами в Нижегородской области. Архивное фото
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КУЗЬМИЯР (Нижегородская область), 25 авг - РИА Новости. Лесной пожар в Нижегородской области замкнут в кольцо, огонь остановлен, заявил глава МЧС Александр Куренков.
"Огонь замкнут в кольце", - сказал Куренков журналистам, уточнив, что очаги еще догорают.
Борьба с лесными пожарами в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
18:19
Глава МЧС поблагодарил пожарных за тушение лесов в Нижегородской области
"Огонь остановлен, угрозы населенным пунктам нет. Дальше работа специалистов на этом участке", - пояснил он.
По словам министра, очаги задымления еще есть, дым поднимается и его видно.
"Но минерализованные полосы организованы полностью", - уточнил он.
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Александр Куренков (МЧС)ПроисшествияРоссияНижегородская областьпожарыПриродные пожары в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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