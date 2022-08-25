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Пожар в Нижегородской области замкнули в кольцо
Пожар в Нижегородской области замкнули в кольцо - РИА Новости, 25.08.2022
Пожар в Нижегородской области замкнули в кольцо
Лесной пожар в Нижегородской области замкнут в кольцо, огонь остановлен, заявил глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:33
2022-08-25T18:33
2022-08-25T18:33
александр куренков (мчс)
происшествия
россия
нижегородская область
пожары
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КУЗЬМИЯР (Нижегородская область), 25 авг - РИА Новости. Лесной пожар в Нижегородской области замкнут в кольцо, огонь остановлен, заявил глава МЧС Александр Куренков."Огонь замкнут в кольце", - сказал Куренков журналистам, уточнив, что очаги еще догорают."Огонь остановлен, угрозы населенным пунктам нет. Дальше работа специалистов на этом участке", - пояснил он.По словам министра, очаги задымления еще есть, дым поднимается и его видно."Но минерализованные полосы организованы полностью", - уточнил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр куренков (мчс), происшествия, россия, нижегородская область, пожары, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Александр Куренков (МЧС), Происшествия, Россия, Нижегородская область, пожары, Природные пожары в России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в Нижегородской области замкнули в кольцо
Глава МЧС Куренков заявил, что лесной пожар в Нижегородской области замкнули в кольцо