https://ria.ru/20220825/pozhar-1812165457.html

Пожар в Нижегородской области замкнули в кольцо

Пожар в Нижегородской области замкнули в кольцо - РИА Новости, 25.08.2022

Пожар в Нижегородской области замкнули в кольцо

Лесной пожар в Нижегородской области замкнут в кольцо, огонь остановлен, заявил глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T18:33

2022-08-25T18:33

2022-08-25T18:33

александр куренков (мчс)

происшествия

россия

нижегородская область

пожары

природные пожары в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КУЗЬМИЯР (Нижегородская область), 25 авг - РИА Новости. Лесной пожар в Нижегородской области замкнут в кольцо, огонь остановлен, заявил глава МЧС Александр Куренков."Огонь замкнут в кольце", - сказал Куренков журналистам, уточнив, что очаги еще догорают."Огонь остановлен, угрозы населенным пунктам нет. Дальше работа специалистов на этом участке", - пояснил он.По словам министра, очаги задымления еще есть, дым поднимается и его видно."Но минерализованные полосы организованы полностью", - уточнил он.

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Владимир Лаврентьев

александр куренков (мчс), происшествия, россия, нижегородская область, пожары, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)