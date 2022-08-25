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На Ставрополье локализовали пожар в поселке Озерный

На Ставрополье локализовали пожар в поселке Озерный - РИА Новости, 25.08.2022

На Ставрополье локализовали пожар в поселке Озерный

Крупное возгорание сухой растительности в ставропольском поселке Озерный удалось локализовать на площади 300 гектаров, огнем повреждены два жилых дома и 10... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T18:02

2022-08-25T18:02

2022-08-25T18:08

ставропольский край

происшествия

природные пожары в россии

россия

пожары

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Крупное возгорание сухой растительности в ставропольском поселке Озерный удалось локализовать на площади 300 гектаров, огнем повреждены два жилых дома и 10 хозяйственных построек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Горение сухой растительности локализовано на площади 300 гектаров. От огня пострадали два жилых дома и 10 хозяйственных построек", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что несмотря на сильный ветер, пожарным удалось не допустить распространения огня на другие жилые строения. К тушению пожара привлечены 84 человека и 42 единицы техники.

https://ria.ru/20220825/pozhary-1811863622.html

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Владимир Лаврентьев

ставропольский край, происшествия, природные пожары в россии, россия, пожары, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)