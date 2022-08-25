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На Ставрополье локализовали пожар в поселке Озерный
На Ставрополье локализовали пожар в поселке Озерный - РИА Новости, 25.08.2022
На Ставрополье локализовали пожар в поселке Озерный
Крупное возгорание сухой растительности в ставропольском поселке Озерный удалось локализовать на площади 300 гектаров, огнем повреждены два жилых дома и 10... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:02
2022-08-25T18:02
2022-08-25T18:08
ставропольский край
происшествия
природные пожары в россии
россия
пожары
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Крупное возгорание сухой растительности в ставропольском поселке Озерный удалось локализовать на площади 300 гектаров, огнем повреждены два жилых дома и 10 хозяйственных построек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Горение сухой растительности локализовано на площади 300 гектаров. От огня пострадали два жилых дома и 10 хозяйственных построек", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что несмотря на сильный ветер, пожарным удалось не допустить распространения огня на другие жилые строения. К тушению пожара привлечены 84 человека и 42 единицы техники.
https://ria.ru/20220825/pozhary-1811863622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, происшествия, природные пожары в россии, россия, пожары, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ставропольский край, Происшествия, Природные пожары в России, Россия, пожары, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:02 25.08.2022 (обновлено: 18:08 25.08.2022)
На Ставрополье локализовали пожар в поселке Озерный
Пожар от загоревшейся травы в ставропольском поселке Озерный локализовали на 300 гектарах