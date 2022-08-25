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В Рязанской области создали вторую линию обороны от лесного пожара

В Рязанской области создали вторую линию обороны от лесного пожара - РИА Новости, 25.08.2022

В Рязанской области создали вторую линию обороны от лесного пожара

Вторая линия обороны от лесного пожара в Рязанской области уже готова, заявил глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:17

2022-08-25T13:17

2022-08-25T17:02

пожары

природные пожары в россии

рязанская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков (мчс)

происшествия

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ДЕУЛИНО (Рязанская обл.), 25 авг — РИА Новости. Вторая линия обороны от лесного пожара в Рязанской области уже готова, заявил глава МЧС Александр Куренков."Минерализованная полоса проведена. <...> Отжиг проводился сегодняшней ночью, работа ведется", — сказал он.Ранее днем Куренков вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко, главой Минприроды Александром Козловым, мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыл на место тушения лесного пожара.Леса в Рязанской области горят уже вторую неделю. По данным экстренных служб, сейчас площадь, пройденная огнем, составляет более 15 тысяч гектаров. В регионе ввели режим ЧС. Дым от пожаров дошел до Москвы, в некоторый районах ощущается сильных запах гари.

рязанская область

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вторая линия обороны от лесного пожара в Рязанской области. Видео МЧС России Вторая линия обороны от лесного пожара в Рязанской области уже готова, проведена минерализованная полоса, сообщил глава МЧС 2022-08-25T13:17 true PT0M39S

Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров. 2022-08-25T13:17 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пожары, природные пожары в россии, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), происшествия