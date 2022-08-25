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Пожар в Рязанской области не опасен для населенных пунктов, заявил Куренков
Пожар в Рязанской области не опасен для населенных пунктов, заявил Куренков - РИА Новости, 25.08.2022
Пожар в Рязанской области не опасен для населенных пунктов, заявил Куренков
Лесной пожар в Рязанской области не представляет опасности для населенных пунктов, заявил глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:10
2022-08-25T13:10
2022-08-25T13:10
происшествия
рязанская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
пожары
природные пожары в россии
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ДЕУЛИНО (Рязанская обл.), 25 авг - РИА Новости. Лесной пожар в Рязанской области не представляет опасности для населенных пунктов, заявил глава МЧС Александр Куренков.Куренков вместе с вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко, главой Минприроды Александром Козловым, мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыл в четверг на место тушения лесного пожара в Рязанской области."Населенные пункты не в опасности, их окарауливают", - сказал Куренков журналистам.Глава МЧС уточнил, что речь идёт о четырёх населённых пунктахОн отметил, что есть валежник и сухой пал, который находится на земле, есть чему гореть, поэтому горение происходит."2010-й год запомнился. Люди, которые здесь живут, его помнят, у них есть определенные страхи. И мы их понимаем, поэтому с большим упорством прикрываем населенные пункты", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области
В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер.
Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда.
Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров.
2022-08-25T13:10
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PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), пожары, природные пожары в россии
Происшествия, Рязанская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС), пожары, Природные пожары в России
Пожар в Рязанской области не опасен для населенных пунктов, заявил Куренков
Глава МЧС Куренков: лесной пожар в Рязанской области не опасен для населенных пунктов