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Пожар в Рязанской области не опасен для населенных пунктов, заявил Куренков

Пожар в Рязанской области не опасен для населенных пунктов, заявил Куренков - РИА Новости, 25.08.2022

Пожар в Рязанской области не опасен для населенных пунктов, заявил Куренков

Лесной пожар в Рязанской области не представляет опасности для населенных пунктов, заявил глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:10

2022-08-25T13:10

2022-08-25T13:10

происшествия

рязанская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков (мчс)

пожары

природные пожары в россии

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ДЕУЛИНО (Рязанская обл.), 25 авг - РИА Новости. Лесной пожар в Рязанской области не представляет опасности для населенных пунктов, заявил глава МЧС Александр Куренков.Куренков вместе с вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко, главой Минприроды Александром Козловым, мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыл в четверг на место тушения лесного пожара в Рязанской области."Населенные пункты не в опасности, их окарауливают", - сказал Куренков журналистам.Глава МЧС уточнил, что речь идёт о четырёх населённых пунктахОн отметил, что есть валежник и сухой пал, который находится на земле, есть чему гореть, поэтому горение происходит."2010-й год запомнился. Люди, которые здесь живут, его помнят, у них есть определенные страхи. И мы их понимаем, поэтому с большим упорством прикрываем населенные пункты", - добавил он.

рязанская область

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров. 2022-08-25T13:10 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), пожары, природные пожары в россии