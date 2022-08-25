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Глава МЧС заявил о поджогах лесов в Рязанской области - РИА Новости, 25.08.2022
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Глава МЧС заявил о поджогах лесов в Рязанской области
Глава МЧС заявил о поджогах лесов в Рязанской области - РИА Новости, 25.08.2022
Глава МЧС заявил о поджогах лесов в Рязанской области
Пожары в лесах Рязанской области могли начаться в том числе и из-за поджогов, заявил глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:06
2022-08-25T13:48
пожары
природные пожары в россии
происшествия
рязанская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
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ДЕУЛИНО (Рязанская обл.), 25 авг — РИА Новости. Пожары в лесах Рязанской области могли начаться в том числе и из-за поджогов, заявил глава МЧС Александр Куренков."Возможно, именно так. Разберутся, работа ведется", — сказал он.По словам министра, его ведомство видит в ситуации с пожарами "определенные диверсионные моменты". "Мы на это обращаем внимание. Мы хотели бы предупредить население, что ждем сигналов о тех людях, которые это делали", — заявил Куренков.Сегодня глава МЧС вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко, главой Минприроды Александром Козловым и мэром Москвы Сергеем Собяниным побывал на месте тушения. По его мнению, сейчас лесной пожар не представляет опасности для населенных пунктов.Леса в Рязанской области горят уже вторую неделю. По данным экстренных служб, сейчас площадь, пройденная огнем, составляет более 15 тысяч гектаров. В регионе ввели режим ЧС. Дым от пожаров дошел до Москвы, в некоторый районах ощущается сильных запах гари.
рязанская область
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Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области
В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров.
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пожары, природные пожары в россии, происшествия, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)
пожары, Природные пожары в России, Происшествия, Рязанская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС)
13:06 25.08.2022 (обновлено: 13:48 25.08.2022)
 
Глава МЧС заявил о поджогах лесов в Рязанской области

Глава МЧС Куренков назвал поджоги возможными причинами лесных пожаров в Рязанской области

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Пожар в лесном массиве . Архивное фото
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ДЕУЛИНО (Рязанская обл.), 25 авг — РИА Новости. Пожары в лесах Рязанской области могли начаться в том числе и из-за поджогов, заявил глава МЧС Александр Куренков.
"Возможно, именно так. Разберутся, работа ведется", — сказал он.
По словам министра, его ведомство видит в ситуации с пожарами "определенные диверсионные моменты".
"Мы на это обращаем внимание. Мы хотели бы предупредить население, что ждем сигналов о тех людях, которые это делали", — заявил Куренков.
Сегодня глава МЧС вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко, главой Минприроды Александром Козловым и мэром Москвы Сергеем Собяниным побывал на месте тушения. По его мнению, сейчас лесной пожар не представляет опасности для населенных пунктов.
Леса в Рязанской области горят уже вторую неделю. По данным экстренных служб, сейчас площадь, пройденная огнем, составляет более 15 тысяч гектаров. В регионе ввели режим ЧС. Дым от пожаров дошел до Москвы, в некоторый районах ощущается сильных запах гари.
Пожары из-за которых Москву заволокло смогом
22 августа, 18:12Инфографика
Пожары, из-за которых Москву заволокло смогом
Инфографика
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пожарыПриродные пожары в РоссииПроисшествияРязанская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)
 
 
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