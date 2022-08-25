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Глава МЧС заявил о поджогах лесов в Рязанской области

Глава МЧС заявил о поджогах лесов в Рязанской области - РИА Новости, 25.08.2022

Глава МЧС заявил о поджогах лесов в Рязанской области

Пожары в лесах Рязанской области могли начаться в том числе и из-за поджогов, заявил глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:06

2022-08-25T13:06

2022-08-25T13:48

пожары

природные пожары в россии

происшествия

рязанская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков (мчс)

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ДЕУЛИНО (Рязанская обл.), 25 авг — РИА Новости. Пожары в лесах Рязанской области могли начаться в том числе и из-за поджогов, заявил глава МЧС Александр Куренков."Возможно, именно так. Разберутся, работа ведется", — сказал он.По словам министра, его ведомство видит в ситуации с пожарами "определенные диверсионные моменты". "Мы на это обращаем внимание. Мы хотели бы предупредить население, что ждем сигналов о тех людях, которые это делали", — заявил Куренков.Сегодня глава МЧС вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко, главой Минприроды Александром Козловым и мэром Москвы Сергеем Собяниным побывал на месте тушения. По его мнению, сейчас лесной пожар не представляет опасности для населенных пунктов.Леса в Рязанской области горят уже вторую неделю. По данным экстренных служб, сейчас площадь, пройденная огнем, составляет более 15 тысяч гектаров. В регионе ввели режим ЧС. Дым от пожаров дошел до Москвы, в некоторый районах ощущается сильных запах гари.

рязанская область

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров. 2022-08-25T13:06 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пожары, природные пожары в россии, происшествия, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)