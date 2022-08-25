https://ria.ru/20220825/posol-1812186248.html

"Это язык мафии". Посол Украины устроил скандал в Мадриде

"Это язык мафии". Посол Украины устроил скандал в Мадриде - РИА Новости, 25.08.2022

"Это язык мафии". Посол Украины устроил скандал в Мадриде

Читателей издания El Mundo возмутила речь посла Украины в Испании Сергея Погорельцева о недостаточных поставках вооружений со стороны Мадрида. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T20:38

2022-08-25T20:38

2022-08-25T21:08

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Читателей издания El Mundo возмутила речь посла Украины в Испании Сергея Погорельцева о недостаточных поставках вооружений со стороны Мадрида.Так, дипломат в День независимости Украины выступил в Мадриде со скандальной речью и выразил недовольство из-за объемов испанской военной помощи.Многие комментаторы пришли в ярость от подобных заявлений, призвав власти полностью прекратить поставки Киеву."Я очень рад, что Испания не посылает все, что можно, на Украину. Но я был бы еще больше счастлив, если бы наше правительство вообще ничего не давало Киеву. Ресурсы Испании — испанцам", — призвал второй."Невозможно оправить то, чего нет. У наших вооруженных сил у самих давно не хватает оснащения. Теперь что ли еще и на Украину его отправлять? К тому же часть помощи так или иначе попадет на черный рынок", — заметили в комментариях."Да как они смеют нас отчитывать? Мы им что-то должны? Ничего мы им не должны", — возмутился пользователь."Послушайте, отправить Зеленскому оружие — это даже хуже, чем дать обезьяне автомат. Это очень опасно… Пусть посол помалкивает", — подчеркнул еще один."Чего можно ожидать от страны, в которой послы называют немцев ливерными колбасами, а теперь еще и начали насмехаться над испанцами?" — задался вопросом читатель.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220824/missiya-1811951581.html

https://ria.ru/20220825/zelenskiy-1812168151.html

https://ria.ru/20220822/melnik-1811197518.html

https://ria.ru/20220825/ssha-1812129709.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, мадрид, испания