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"Это язык мафии". Посол Украины устроил скандал в Мадриде - РИА Новости, 25.08.2022
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"Это язык мафии". Посол Украины устроил скандал в Мадриде
"Это язык мафии". Посол Украины устроил скандал в Мадриде - РИА Новости, 25.08.2022
"Это язык мафии". Посол Украины устроил скандал в Мадриде
Читателей издания El Mundo возмутила речь посла Украины в Испании Сергея Погорельцева о недостаточных поставках вооружений со стороны Мадрида. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:38
2022-08-25T21:08
в мире
украина
мадрид
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Читателей издания El Mundo возмутила речь посла Украины в Испании Сергея Погорельцева о недостаточных поставках вооружений со стороны Мадрида.Так, дипломат в День независимости Украины выступил в Мадриде со скандальной речью и выразил недовольство из-за объемов испанской военной помощи.Многие комментаторы пришли в ярость от подобных заявлений, призвав власти полностью прекратить поставки Киеву."Я очень рад, что Испания не посылает все, что можно, на Украину. Но я был бы еще больше счастлив, если бы наше правительство вообще ничего не давало Киеву. Ресурсы Испании — испанцам", — призвал второй."Невозможно оправить то, чего нет. У наших вооруженных сил у самих давно не хватает оснащения. Теперь что ли еще и на Украину его отправлять? К тому же часть помощи так или иначе попадет на черный рынок", — заметили в комментариях."Да как они смеют нас отчитывать? Мы им что-то должны? Ничего мы им не должны", — возмутился пользователь."Послушайте, отправить Зеленскому оружие — это даже хуже, чем дать обезьяне автомат. Это очень опасно… Пусть посол помалкивает", — подчеркнул еще один."Чего можно ожидать от страны, в которой послы называют немцев ливерными колбасами, а теперь еще и начали насмехаться над испанцами?" — задался вопросом читатель.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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в мире, украина, мадрид, испания
В мире, Украина, Мадрид, Испания
20:38 25.08.2022 (обновлено: 21:08 25.08.2022)
 
"Это язык мафии". Посол Украины устроил скандал в Мадриде

Испанцы сравнили посла Украины в Мадриде Погорельцева с мафиози, вымогающим оружие

© Fotolia / Fresnel6Испанские флаги в Мадриде
Испанские флаги в Мадриде - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Fotolia / Fresnel6
Испанские флаги в Мадриде. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Читателей издания El Mundo возмутила речь посла Украины в Испании Сергея Погорельцева о недостаточных поставках вооружений со стороны Мадрида.
Так, дипломат в День независимости Украины выступил в Мадриде со скандальной речью и выразил недовольство из-за объемов испанской военной помощи.
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Многие комментаторы пришли в ярость от подобных заявлений, призвав власти полностью прекратить поставки Киеву.

"Мы недовольны, нам не поставляют то, что можно было". Это язык мафии. Теперь нужно только еще подложить лошадиную голову в кровать (отсылка к кинофильму "Крестный отец" — Прим. ред.) главы правительства Педро Санчеса", — написал юзер.

"Я очень рад, что Испания не посылает все, что можно, на Украину. Но я был бы еще больше счастлив, если бы наше правительство вообще ничего не давало Киеву. Ресурсы Испании — испанцам", — призвал второй.
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"Невозможно оправить то, чего нет. У наших вооруженных сил у самих давно не хватает оснащения. Теперь что ли еще и на Украину его отправлять? К тому же часть помощи так или иначе попадет на черный рынок", — заметили в комментариях.
"Да как они смеют нас отчитывать? Мы им что-то должны? Ничего мы им не должны", — возмутился пользователь.
"Послушайте, отправить Зеленскому оружие — это даже хуже, чем дать обезьяне автомат. Это очень опасно… Пусть посол помалкивает", — подчеркнул еще один.
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"Чего можно ожидать от страны, в которой послы называют немцев ливерными колбасами, а теперь еще и начали насмехаться над испанцами?" — задался вопросом читатель.
На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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