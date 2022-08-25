20:38 25.08.2022 (обновлено: 21:08 25.08.2022)
"Это язык мафии". Посол Украины устроил скандал в Мадриде
Испанцы сравнили посла Украины в Мадриде Погорельцева с мафиози, вымогающим оружие
Испанские флаги в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Читателей издания El Mundo возмутила речь посла Украины в Испании Сергея Погорельцева о недостаточных поставках вооружений со стороны Мадрида.
Многие комментаторы пришли в ярость от подобных заявлений, призвав власти полностью прекратить поставки Киеву.
"Мы недовольны, нам не поставляют то, что можно было". Это язык мафии. Теперь нужно только еще подложить лошадиную голову в кровать (отсылка к кинофильму "Крестный отец" — Прим. ред.) главы правительства Педро Санчеса", — написал юзер.
"Я очень рад, что Испания не посылает все, что можно, на Украину. Но я был бы еще больше счастлив, если бы наше правительство вообще ничего не давало Киеву. Ресурсы Испании — испанцам", — призвал второй.
"Невозможно оправить то, чего нет. У наших вооруженных сил у самих давно не хватает оснащения. Теперь что ли еще и на Украину его отправлять? К тому же часть помощи так или иначе попадет на черный рынок", — заметили в комментариях.
"Да как они смеют нас отчитывать? Мы им что-то должны? Ничего мы им не должны", — возмутился пользователь.
"Послушайте, отправить Зеленскому оружие — это даже хуже, чем дать обезьяне автомат. Это очень опасно… Пусть посол помалкивает", — подчеркнул еще один.
"Чего можно ожидать от страны, в которой послы называют немцев ливерными колбасами, а теперь еще и начали насмехаться над испанцами?" — задался вопросом читатель.
На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.