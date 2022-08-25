https://ria.ru/20220825/pogoda-1812100719.html

Центральную Россию ждет резкий переход из лета в осень, заявил синоптик

Центральную Россию ждет резкий переход из лета в осень, заявил синоптик - РИА Новости, 25.08.2022

Центральную Россию ждет резкий переход из лета в осень, заявил синоптик

В центральной части России 1 сентября ожидается резкий переход от летней жары к осенней прохладе, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:55

2022-08-25T14:55

2022-08-25T15:14

россия

погода

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В центральной части России 1 сентября ожидается резкий переход от летней жары к осенней прохладе, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов."Переход от жары в осеннюю прохладу обещает быть очень резким. 30 августа еще 27-29 (градусов.— Прим. ред.), 31 августа – грозовые дожди, а уже 1-2 сентября днем — давно позабытые 13-17 градусов. То есть мы попадаем из огня да в полымя", — написал он в Telegram-каналеМетеоролог надеется, что приход осенней погоды "обойдется без неприятных катаклизмов". По его словам, более точный прогноз можно будет дать примерно за два дня до "слома" погоды.

https://ria.ru/20220825/pogoda-1812081988.html

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