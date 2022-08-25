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Центральную Россию ждет резкий переход из лета в осень, заявил синоптик - РИА Новости, 25.08.2022
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Центральную Россию ждет резкий переход из лета в осень, заявил синоптик
Центральную Россию ждет резкий переход из лета в осень, заявил синоптик - РИА Новости, 25.08.2022
Центральную Россию ждет резкий переход из лета в осень, заявил синоптик
В центральной части России 1 сентября ожидается резкий переход от летней жары к осенней прохладе, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:55
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россия
погода
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В центральной части России 1 сентября ожидается резкий переход от летней жары к осенней прохладе, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов."Переход от жары в осеннюю прохладу обещает быть очень резким. 30 августа еще 27-29 (градусов.— Прим. ред.), 31 августа – грозовые дожди, а уже 1-2 сентября днем — давно позабытые 13-17 градусов. То есть мы попадаем из огня да в полымя", — написал он в Telegram-каналеМетеоролог надеется, что приход осенней погоды "обойдется без неприятных катаклизмов". По его словам, более точный прогноз можно будет дать примерно за два дня до "слома" погоды.
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россия, погода
Россия, Погода
14:55 25.08.2022 (обновлено: 15:14 25.08.2022)
 
Центральную Россию ждет резкий переход из лета в осень, заявил синоптик

Глава центра "Метео" Шувалов: Центральную Россию ждет резкий переход из лета в осень

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДевушка у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве
Девушка у фонтана Дружба народов на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Девушка у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В центральной части России 1 сентября ожидается резкий переход от летней жары к осенней прохладе, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Переход от жары в осеннюю прохладу обещает быть очень резким. 30 августа еще 27-29 (градусов.— Прим. ред.), 31 августа – грозовые дожди, а уже 1-2 сентября днем — давно позабытые 13-17 градусов. То есть мы попадаем из огня да в полымя", — написал он в Telegram-канале
Метеоролог надеется, что приход осенней погоды "обойдется без неприятных катаклизмов".
По его словам, более точный прогноз можно будет дать примерно за два дня до "слома" погоды.
Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
14:04
Москвичам пообещали настоящую осеннюю погоду на День знаний
 
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