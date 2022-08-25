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Центральную Россию ждет резкий переход из лета в осень, заявил синоптик
Центральную Россию ждет резкий переход из лета в осень, заявил синоптик - РИА Новости, 25.08.2022
Центральную Россию ждет резкий переход из лета в осень, заявил синоптик
В центральной части России 1 сентября ожидается резкий переход от летней жары к осенней прохладе, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:55
2022-08-25T14:55
2022-08-25T15:14
россия
погода
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В центральной части России 1 сентября ожидается резкий переход от летней жары к осенней прохладе, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов."Переход от жары в осеннюю прохладу обещает быть очень резким. 30 августа еще 27-29 (градусов.— Прим. ред.), 31 августа – грозовые дожди, а уже 1-2 сентября днем — давно позабытые 13-17 градусов. То есть мы попадаем из огня да в полымя", — написал он в Telegram-каналеМетеоролог надеется, что приход осенней погоды "обойдется без неприятных катаклизмов". По его словам, более точный прогноз можно будет дать примерно за два дня до "слома" погоды.
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россия, погода
14:55 25.08.2022 (обновлено: 15:14 25.08.2022)
Центральную Россию ждет резкий переход из лета в осень, заявил синоптик
Глава центра "Метео" Шувалов: Центральную Россию ждет резкий переход из лета в осень