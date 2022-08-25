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В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за поджог леса

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за поджог леса - РИА Новости, 25.08.2022

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за поджог леса

Наказание за поджог леса следует усилить, необходимо ввести уголовную ответственность, завила РИА Новости депутат Госдумы Галина Хованская ("Справедливая Россия РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T07:13

2022-08-25T07:13

2022-08-25T07:13

общество

госдума рф

галина хованская

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Наказание за поджог леса следует усилить, необходимо ввести уголовную ответственность, завила РИА Новости депутат Госдумы Галина Хованская ("Справедливая Россия — За жизнь").По ее словам, штрафы следует оставить."Если это поджог — абсолютно точно уголовная должна быть ответственность, не штрафы, штрафами тут не обойдутся. Это должна быть уголовная ответственность и штрафы", — добавила парламентарий.

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Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области

В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров.

2022-08-25T07:13

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