Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за поджог леса - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/podzhog-1811986027.html
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за поджог леса
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за поджог леса - РИА Новости, 25.08.2022
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за поджог леса
Наказание за поджог леса следует усилить, необходимо ввести уголовную ответственность, завила РИА Новости депутат Госдумы Галина Хованская ("Справедливая Россия РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T07:13
2022-08-25T07:13
общество
госдума рф
галина хованская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811416432_0:391:2946:2048_1920x0_80_0_0_59c25a0eab52a4209d169bce3743e9e7.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Наказание за поджог леса следует усилить, необходимо ввести уголовную ответственность, завила РИА Новости депутат Госдумы Галина Хованская ("Справедливая Россия — За жизнь").По ее словам, штрафы следует оставить."Если это поджог — абсолютно точно уголовная должна быть ответственность, не штрафы, штрафами тут не обойдутся. Это должна быть уголовная ответственность и штрафы", — добавила парламентарий.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области
В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров.
2022-08-25T07:13
true
PT1M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811416432_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_b847ed6485e9a1df2aa71426bade2788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, галина хованская
Общество, Госдума РФ, Галина Хованская
07:13 25.08.2022
 
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за поджог леса

Депутат Госдумы Хованская предложила ввести уголовную ответственность за поджог леса

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДым от природного пожара в Рязанской области
Дым от природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Дым от природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Наказание за поджог леса следует усилить, необходимо ввести уголовную ответственность, завила РИА Новости депутат Госдумы Галина Хованская ("Справедливая Россия — За жизнь").
"Уголовная должна быть ответственность за поджог, потому что колоссальные затраты, колоссальные потери", — подчеркнула Хованская.
По ее словам, штрафы следует оставить.
"Если это поджог — абсолютно точно уголовная должна быть ответственность, не штрафы, штрафами тут не обойдутся. Это должна быть уголовная ответственность и штрафы", — добавила парламентарий.
 
ОбществоГосдума РФГалина Хованская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала