https://ria.ru/20220825/podmoskove-1812129289.html

Минобр Подмосковья проведет открытую коллегию

Минобр Подмосковья проведет открытую коллегию - РИА Новости, 25.08.2022

Минобр Подмосковья проведет открытую коллегию

Министерство образования Московской области в сентябре впервые проведет открытую коллегию, там приведут результаты и достижения региона в сфере образования,... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:24

2022-08-25T16:24

2022-08-25T16:24

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

образование - общество

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министерство образования Московской области в сентябре впервые проведет открытую коллегию, там приведут результаты и достижения региона в сфере образования, сообщил министр образования Подмосковья Илья Бронштейн."Мы в сентябре впервые проведем большую открытую коллегию министерства образования Московской области. Вот там мы поговорим о технологиях, вот там мы поговорим о результатах, о достижениях (в сфере образования - ред.). О том, как мы пришли к тем результатам, которые есть у нас сегодня", - сказал Бронштейн на форуме педагогов Подмосковья.Он подчеркнул, что среди результатов - регион впервые занял второе место на Всероссийской олимпиаде школьников, а 26 школ вошли в первые две сотни лучших школ России.

https://ria.ru/20220824/shkola-1811862342.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, московская область (подмосковье), образование - общество