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Минобр Подмосковья проведет открытую коллегию - РИА Новости, 25.08.2022
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Минобр Подмосковья проведет открытую коллегию
Минобр Подмосковья проведет открытую коллегию - РИА Новости, 25.08.2022
Минобр Подмосковья проведет открытую коллегию
Министерство образования Московской области в сентябре впервые проведет открытую коллегию, там приведут результаты и достижения региона в сфере образования,... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:24
2022-08-25T16:24
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
образование - общество
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министерство образования Московской области в сентябре впервые проведет открытую коллегию, там приведут результаты и достижения региона в сфере образования, сообщил министр образования Подмосковья Илья Бронштейн."Мы в сентябре впервые проведем большую открытую коллегию министерства образования Московской области. Вот там мы поговорим о технологиях, вот там мы поговорим о результатах, о достижениях (в сфере образования - ред.). О том, как мы пришли к тем результатам, которые есть у нас сегодня", - сказал Бронштейн на форуме педагогов Подмосковья.Он подчеркнул, что среди результатов - регион впервые занял второе место на Всероссийской олимпиаде школьников, а 26 школ вошли в первые две сотни лучших школ России.
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общество, московская область (подмосковье), образование - общество
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Образование - Общество
16:24 25.08.2022
 

Минобр Подмосковья проведет открытую коллегию

© Фото : пресс-служба "Российского цифрового сотрудничества"Министр образования Московской области Илья Бронштейн
Министр образования Московской области Илья Бронштейн - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : пресс-служба "Российского цифрового сотрудничества"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министерство образования Московской области в сентябре впервые проведет открытую коллегию, там приведут результаты и достижения региона в сфере образования, сообщил министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.
"Мы в сентябре впервые проведем большую открытую коллегию министерства образования Московской области. Вот там мы поговорим о технологиях, вот там мы поговорим о результатах, о достижениях (в сфере образования - ред.). О том, как мы пришли к тем результатам, которые есть у нас сегодня", - сказал Бронштейн на форуме педагогов Подмосковья.
Строительство школы на 825 мест в подмосковном Дрожжино составляет 25% - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 15:57Новости Подмосковья
Готовность школы на 825 мест в подмосковном Дрожжино составляет 25%
Он подчеркнул, что среди результатов - регион впервые занял второе место на Всероссийской олимпиаде школьников, а 26 школ вошли в первые две сотни лучших школ России.
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Образование - Общество
 
 
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