https://ria.ru/20220825/podmoskove-1812129289.html
Минобр Подмосковья проведет открытую коллегию
Минобр Подмосковья проведет открытую коллегию - РИА Новости, 25.08.2022
Минобр Подмосковья проведет открытую коллегию
Министерство образования Московской области в сентябре впервые проведет открытую коллегию, там приведут результаты и достижения региона в сфере образования,... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:24
2022-08-25T16:24
2022-08-25T16:24
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министерство образования Московской области в сентябре впервые проведет открытую коллегию, там приведут результаты и достижения региона в сфере образования, сообщил министр образования Подмосковья Илья Бронштейн."Мы в сентябре впервые проведем большую открытую коллегию министерства образования Московской области. Вот там мы поговорим о технологиях, вот там мы поговорим о результатах, о достижениях (в сфере образования - ред.). О том, как мы пришли к тем результатам, которые есть у нас сегодня", - сказал Бронштейн на форуме педагогов Подмосковья.Он подчеркнул, что среди результатов - регион впервые занял второе место на Всероссийской олимпиаде школьников, а 26 школ вошли в первые две сотни лучших школ России.
https://ria.ru/20220824/shkola-1811862342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), образование - общество
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Образование - Общество