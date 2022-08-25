https://ria.ru/20220825/pochta-1811981275.html
Эксперт AeroNet: дроны смогут доставлять почту в отдаленные районы России
Эксперт AeroNet: дроны смогут доставлять почту в отдаленные районы России - РИА Новости, 25.08.2022
Эксперт AeroNet: дроны смогут доставлять почту в отдаленные районы России
Дроны-курьеры смогут доставлять корреспонденцию в удаленные районы и почтовые отделения страны, первые такие полеты могут начаться к 2030 году, такое мнение... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T04:21
2022-08-25T04:21
2022-08-25T04:21
общество
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155578/98/1555789886_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_eb72cc73e3ea1cc5c98c5b18ef599a66.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Дроны-курьеры смогут доставлять корреспонденцию в удаленные районы и почтовые отделения страны, первые такие полеты могут начаться к 2030 году, такое мнение выразил РИА Новости замруководителя законодательной рабочей группы AeroNet НТИ Андрей Шнырев.По прогнозам специалистов AeroNet, уже в ближайшие годы в России появятся беспилотные автомобили и дроны, которые упростят быт и будут экономить время горожан, и процесс внедрения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в жизнь уже идет, и через пять-шесть лет беспилотники начнут доставлять небольшие грузы буквально на балконы."На балконы - маловероятно будет доставляться почта, это и технически сложно, и опасно, и неоправданно в местности с развитым транспортом. Почта будет доставляться до отделений связи, и, может быть, до адресатов в удаленных районах. Скорее всего, это произойдет к 2030 году", - полагает Шнырев.
https://ria.ru/20220512/drony-1788145178.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155578/98/1555789886_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_5caaa00d2bc2f3dcefc64c8deaad8305.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
Эксперт AeroNet: дроны смогут доставлять почту в отдаленные районы России
Эксперт AeroNet заявил, что через восемь лет дроны смогут доставлять почту в районы России