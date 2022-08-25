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Эксперт AeroNet: дроны смогут доставлять почту в отдаленные районы России - РИА Новости, 25.08.2022
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Эксперт AeroNet: дроны смогут доставлять почту в отдаленные районы России
Эксперт AeroNet: дроны смогут доставлять почту в отдаленные районы России - РИА Новости, 25.08.2022
Эксперт AeroNet: дроны смогут доставлять почту в отдаленные районы России
Дроны-курьеры смогут доставлять корреспонденцию в удаленные районы и почтовые отделения страны, первые такие полеты могут начаться к 2030 году, такое мнение... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T04:21
2022-08-25T04:21
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Дроны-курьеры смогут доставлять корреспонденцию в удаленные районы и почтовые отделения страны, первые такие полеты могут начаться к 2030 году, такое мнение выразил РИА Новости замруководителя законодательной рабочей группы AeroNet НТИ Андрей Шнырев.По прогнозам специалистов AeroNet, уже в ближайшие годы в России появятся беспилотные автомобили и дроны, которые упростят быт и будут экономить время горожан, и процесс внедрения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в жизнь уже идет, и через пять-шесть лет беспилотники начнут доставлять небольшие грузы буквально на балконы."На балконы - маловероятно будет доставляться почта, это и технически сложно, и опасно, и неоправданно в местности с развитым транспортом. Почта будет доставляться до отделений связи, и, может быть, до адресатов в удаленных районах. Скорее всего, это произойдет к 2030 году", - полагает Шнырев.
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
04:21 25.08.2022
 
Эксперт AeroNet: дроны смогут доставлять почту в отдаленные районы России

Эксперт AeroNet заявил, что через восемь лет дроны смогут доставлять почту в районы России

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип в отделении "Почты России". Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Дроны-курьеры смогут доставлять корреспонденцию в удаленные районы и почтовые отделения страны, первые такие полеты могут начаться к 2030 году, такое мнение выразил РИА Новости замруководителя законодательной рабочей группы AeroNet НТИ Андрей Шнырев.
По прогнозам специалистов AeroNet, уже в ближайшие годы в России появятся беспилотные автомобили и дроны, которые упростят быт и будут экономить время горожан, и процесс внедрения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в жизнь уже идет, и через пять-шесть лет беспилотники начнут доставлять небольшие грузы буквально на балконы.
"На балконы - маловероятно будет доставляться почта, это и технически сложно, и опасно, и неоправданно в местности с развитым транспортом. Почта будет доставляться до отделений связи, и, может быть, до адресатов в удаленных районах. Скорее всего, это произойдет к 2030 году", - полагает Шнырев.
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