https://ria.ru/20220825/pochta-1811981275.html

Эксперт AeroNet: дроны смогут доставлять почту в отдаленные районы России

Эксперт AeroNet: дроны смогут доставлять почту в отдаленные районы России - РИА Новости, 25.08.2022

Эксперт AeroNet: дроны смогут доставлять почту в отдаленные районы России

Дроны-курьеры смогут доставлять корреспонденцию в удаленные районы и почтовые отделения страны, первые такие полеты могут начаться к 2030 году, такое мнение... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T04:21

2022-08-25T04:21

2022-08-25T04:21

общество

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155578/98/1555789886_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_eb72cc73e3ea1cc5c98c5b18ef599a66.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Дроны-курьеры смогут доставлять корреспонденцию в удаленные районы и почтовые отделения страны, первые такие полеты могут начаться к 2030 году, такое мнение выразил РИА Новости замруководителя законодательной рабочей группы AeroNet НТИ Андрей Шнырев.По прогнозам специалистов AeroNet, уже в ближайшие годы в России появятся беспилотные автомобили и дроны, которые упростят быт и будут экономить время горожан, и процесс внедрения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в жизнь уже идет, и через пять-шесть лет беспилотники начнут доставлять небольшие грузы буквально на балконы."На балконы - маловероятно будет доставляться почта, это и технически сложно, и опасно, и неоправданно в местности с развитым транспортом. Почта будет доставляться до отделений связи, и, может быть, до адресатов в удаленных районах. Скорее всего, это произойдет к 2030 году", - полагает Шнырев.

https://ria.ru/20220512/drony-1788145178.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия